LG podpořila talentované studenty na Letní škole TZB 2025
Nové Hrady / Praha, 22 září 2025 – Společnost LG se aktivně zapojila do 23. ročníku Letní školy TZB, která se konala od 10. do 12. září v penzionu Kamínek v Nových Hradech. Akce, jejímž odborným garantem byl prof. Ing. Karel Kabele, CSc., se zaměřila na klíčové téma „Pas pro renovaci budov“. Společnost LG se na akci podílela jako mimořádný partner a potvrdila tak svůj závazek podporovat vzdělávání a rozvoj mladých odborníků v oblasti TZB.
Letní školy TZB se zúčastnilo 20 studentů z technických univerzit, kteří se věnují problematice TZB. Mezi účastníky byli zejména studenti posledních ročníků magisterských a doktorských programů. Kromě přednášek a diskusí měli studenti jedinečnou možnost konzultovat své projekty s předními odborníky z praxe i z akademické sféry.
Zástupci společnosti LG se aktivně podíleli na programu formou odborné přednášky, kde studentům poskytovali poradenství k jejich projektům. Tím LG splnilo svůj cíl stát se nejen finančním partnerem, ale především odborným garantem a mentorem pro novou generaci projektantů a architektů.
„Podpora studentů a jejich dalšího vzdělávání je pro nás klíčová. Jako výrobce seznamujeme studenty s nejnovějšími ekologickými technologiemi a trendy v oblasti chlazení a vytápění budov. Získané poznatky pak studenti aplikují ve svých projektech, kde reflektují současné i budoucí nároky na ekologičnost staveb,” uvedla Michaela Drdová ze společnosti LG Electronics.
V závěru Letní školy TZB byly slavnostně vyhlášeny a oceněny nejlepší studentské práce. Celkem se zúčastnily čtyři studentské týmy, a pět nejlepších studentů z vítězného týmu obdrželo od společnosti LG hodnotné dárky jako uznání za své úsilí a kvalitní výsledky.
O společnosti LG Electronics ES
Společnost LG Electronics (ES) nabízí pokročilá řešení klimatizace, včetně chladičů, pro různá odvětví a klimatické podmínky. Společnost ES se zavázala k výjimečnému výkonu systémů HVAC a zvyšuje komfort a zdraví pomocí inovativních produktů pro péči o vzduch. Využívá hluboké odborné znalosti v oboru a nabízí digitalizovaná řešení HVAC navržená tak, aby snižovala dopad na životní prostředí. Jako důvěryhodný partner integruje společnost špičkové technologie do každodenního provozu a nabízí nepřetržitou podporu. Kromě HVAC je společnost ES také lídrem v oblasti nabíjení elektrických vozidel LG a podporuje růst B2B v odvětví čistých technologií, které je jednou z klíčových oblastí budoucnosti společnosti LG. Další informace naleznete na stránkách www.lg.com/global/business/hvac a https://www.lg.com/cz/business/
