Jak vytvořit z domova bezpečnou zónu i v pylové sezóně?
Shrnutí zprávy:
• Společnost LG Electronics reaguje na příchod jarní sezóny a s ní spojené alergie řešením v podobě LG WashTower™ (12 / 10 kg), který díky vertikální konstrukci a hloubkové sanitaci textilu nastavuje standard bezpečné a zdravé domácnosti.
• Program Pro alergiky, schválený organizací BAF, využívá sílu páry k eliminaci 99,9 % roztočů a bakterií, čímž poskytuje přirozenou ochranu před pylovými částicemi lísky a olše, které se na jaře zachycují v oděvech.
• Set disponuje pokročilými technologiemi AI DD™ pro šetrnou péči o vlákna při 1400 ot./min a funkcí TurboWash™ 360°, která zajistí plnohodnotné vyprání za pouhých 39 minut.
• Ekologický provoz a stálý výkon sušení zajišťuje automatické čištění kondenzátoru, zatímco aplikace LG ThinQ™ umožňuje mít čistotu domova pod kontrolou prostřednictvím vzdáleného monitoringu a stahování nových programů z cloudu.
SOUL, 25. března 2026 — S příchodem jara se vzduch plní příslibem slunečných dnů. Pro mnoho lidí toto období může znamenat i začátek vyčerpávajícího souboje s alergiemi. Největší riziko během jarních měsíců nečíhá pouze venku, ale také v ložnicích a šatnách. Pylové částice lísky a olše zůstávají zachyceny ve struktuře vláken dlouhé hodiny po návratu domů. Pro efektivní ochranu zdraví rodiny již běžné prací cykly nestačí. Řešením je hloubková sanitace textilu pomocí technologií, které svým výkonem odpovídají laboratorním standardům, ale svým provedením perfektně doplňují estetiku moderního interiéru.
Skutečným spojencem je LG WashTower™ (12 / 10 kg). Díky vertikální konstrukci a společnému ovládacímu panelu přinesl revoluci v uspořádání prostoru. Zatímco navenek působí jako designový solitér, jeho hlavní síla spočívá v nekompromisní péči o zdraví. Program Pro alergiky, schválený prestižní organizací BAF (British Allergy Foundation), využívá sílu páry k hloubkové sanitaci textilií a při vysoké teplotě spolehlivě redukuje množství prachových roztočů i bakterií.
Aby byla ochrana vašeho šatníku kompletní, inteligence AI DD™ při 1400 ot./min automaticky rozpozná jemnost tkanin a zvolí ty nejšetrnější prací pohyby. Pro dny, kdy počítáte každou minutu, je tu navíc technologie TurboWash™ 360°, která díky čtyřem tryskám zajistí plnohodnotné vyprání za pouhých 39 minut.
Ekologie a čas pro sebe: Sušička, která se čistí sama
Udržitelnost a úspora času jdou u LG ruku v ruce. Sušička v setu WashTower™ disponuje funkcí automatického čištění kondenzátoru. Silný průplach vodou zajišťuje, že kondenzátor zůstává neustále čistý a výkon sušičky optimální. Pro uživatele to znamená konec zdlouhavé manuální údržby a jistotu trvale nízké spotřeby energie díky duálnímu invertorovému tepelnému čerpadlu.
Smart řešení v kapse s LG ThinQ™
Ovládat domácnost na dálku je standardem. Aplikace LG ThinQ™ nepřetržitě monitoruje provoz setu, sleduje spotřebu energie a zasílá chytrá upozornění. Skrze aplikaci lze také stahovat nové hygienické programy či cykly přímo z cloudu, což z WashToweru dělá zařízení, které se neustále přizpůsobuje potřebám rodiny.
Během pylové špičky je navíc sušička jedinou bezpečnou volbou. Na rozdíl od sušení venku, kde vlhký textil funguje jako magnet na pyl, zaručuje WashTower™ dokonale suché a pro alergiky bezpečné oblečení v kontrolovaném prostředí.
Technické parametry modelu LG WashTower™ (WT1210EGF):
|
Funkce / Parametr
|
Hodnota / Benefit
|
Kapacita (Pračka / Sušička)
|
12 kg / 10 kg (1400 ot./min)
|
Designové provedení
|
Vertikální set / Bílá s Forest Green (zelenou)
|
Parní praní (Steam)
|
Hloubková likvidace bakterií a alergenů
|
Program Pro alergiky
|
Redukce 99,9 % roztočů (schváleno BAF)
|
TurboWash™ 360°
|
Plnohodnotné praní za 39 minut
|
AI DD™
|
Inteligentní systém detekce vláken a ochrany šatstva
|
Automatické čištění kondenzátoru
|
Bezúdržbový provoz a stálý výkon sušení
|
Smart konektivita
|
Wi-Fi, ThinQ™ app, monitoring spotřeby
O společnosti LG Electronics Media Entertainment Solution Company
Společnost LG Media Entertainment Solution Company (MS) je uznávaným inovátorem v oblasti televizorů, audio zařízení, displejů a platforem pro chytré televize. Společnost MS vylepšuje zážitek z mediální zábavy pomocí svých OLED televizorů, které jsou známé dokonalou černou a dokonalými barvami, a prémiových LCD QNED televizorů, které jsou všechny vybaveny personalizovanou platformou pro chytré televize webOS. Společnost MS také nabízí řešení v oblasti informačních technologií (herní monitory, obchodní monitory, notebooky, projektory, cloudová zařízení a lékařské displeje) a řešení v oblasti digitálního značení (mikro LED značení, digitální značení, displeje pro pohostinství a softwarová řešení pro značení), která jsou navržena tak, aby maximalizovala pracovní efektivitu zákazníků a přinášela vysokou hodnotu. Další novinky o společnosti LG najdete na LG NEWSROOM | LG Global.
