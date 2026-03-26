We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG se opět stává partnerem celostátní profesní Soutěže Mladých chlaďařů
PRAHA, 23. března 2026 — Společnost LG Electronics (LG) i v letošním roce pokračuje v dlouhodobé podpoře technického vzdělávání. Jako partner se opět účastní prestižní soutěže Mladých chlaďařů 2026, kterou organizuje Svaz chladicí a klimatizační techniky (Svaz CHKT). Tato iniciativa rozvíjí znalosti studentů v oblasti instalací i servisu a nabízí jim jedinečné srovnání dovedností s vrstevníky z jiných odborných škol.
Letošní ročník soutěže se uskutečnil ve dnech 18.–19. března 2026. Hlavním cílem těchto akcí je propojit teoretickou výuku s praxí a zvýšit atraktivitu oboru HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace) pro mladou generaci. Soutěž je určena žákům závěrečných ročníků oboru. Rozhodující je především jejich technická zručnost.
Nejúspěšnější účastníci získají šanci kvalifikovat se do národního kola odborných soutěží mladých profesionálů CzechSkills. Zatímco v letošním roce probíhá měření sil na úrovni České republiky, vítězové získávají potenciální vstupenku do evropského finále, které se koná ve dvouletých cyklech.
Výsledky soutěže
Mezi jednotlivci zvítězil žák SOU plynárenského Pardubice Matěj Kysela a soutěž škol a trofej Zlatý kompresor získali reprezentanti též SOU plynárenského z Pardubic!
Spojení moderní techniky a talentovaných škol
LG jako partner usiluje o to, aby žáci během svého profesního růstu přicházeli do kontaktu s technikou odpovídající současným standardům trhu. Právě proto společnost podporuje talentované studenty z klíčových odborných institucí. Do letošního ročníku se zapojí zástupci těchto škol:
● SŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
● SŠ polytechnická Brno, Jílová
● SŠ technická a dopravní Ostrava-Vítkovice
● SOU plynárenské Pardubice (nový účastník ročníku)
Podpora odborné úrovně sektoru
Popularizace technických oborů je podle LG nezbytným krokem k udržení vysoké odborné úrovně celého odvětví. „Naším cílem pro rok 2026 je podpořit aktivity, díky kterým studenti poznají moderní techniku v reálném provozu ještě během studia. Chceme ukázat, že obor chladicí techniky je perspektivní, technologicky zajímavý a nabízí skvělé možnosti uplatnění. Jsme rádi, že můžeme studenty v jejich rozvoji a úsilí podpořit,“ říká Michaela Drdová, Product Marketing Specialist ve společnosti LG Electronics CZ, s.r.o.
O společnosti LG Electronics Media Entertainment Solution Company
Společnost LG Media Entertainment Solution Company (MS) je uznávaným inovátorem v oblasti televizorů, audio zařízení, displejů a platforem pro chytré televize. Společnost MS vylepšuje zážitek z mediální zábavy pomocí svých OLED televizorů, které jsou známé dokonalou černou a dokonalými barvami, a prémiových LCD QNED televizorů, které jsou všechny vybaveny personalizovanou platformou pro chytré televize webOS. Společnost MS také nabízí řešení v oblasti informačních technologií (herní monitory, obchodní monitory, notebooky, projektory, cloudová zařízení a lékařské displeje) a řešení v oblasti digitálního značení (mikro LED značení, digitální značení, displeje pro pohostinství a softwarová řešení pro značení), která jsou navržena tak, aby maximalizovala pracovní efektivitu zákazníků a přinášela vysokou hodnotu. Další novinky o společnosti LG najdete na LG NEWSROOM | LG Global.
