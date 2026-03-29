Nestihli jste letošní Aquatherm? Toto jsou technologické highlighty LG, které definují rok 2026 v oblasti vytápění a klimatizace.
Shrnutí zprávy:
• Společnost LG Electronics na veletrhu Aquatherm 2026 potvrdila svou roli lídra v segmentu HVAC, kde díky integraci umělé inteligence a moderních technologií definuje nové standardy pro energetickou efektivitu v rezidenčním i průmyslovém sektoru.
• Nová generace klimatizací ARTCOOL a DUALCOOL AI Air přináší revoluci v uživatelském komfortu díky funkci AI Air, která autonomně optimalizuje provoz, a nástroji AI kW Manager, jenž umožňuje přímou kontrolu nad spotřebou energie a provozními náklady.
• V oblasti vytápění dominuje tepelné čerpadlo Therma V Monoblock S2, které díky integraci všech hydraulických komponent do jedné venkovní jednotky výrazně zjednodušuje instalaci, šetří prostor a zajišťuje ekologický provoz s vysokou účinností A+++ i při extrémních teplotách do -25 °C.
• Průmyslový segment zastupuje technologická špička v podobě Inverter scroll chilleru, který díky plynulé regulaci výkonu a špičkové invertorové technologii maximalizuje úspory energie a provozní spolehlivost u velkých objektů, jako jsou nemocnice, hotely či výrobní haly.
SOUL, XY. března 2026 — Letošní Aquatherm potvrdil, že špičková technologie a čistý design patří nerozlučně k sobě. Dominantním hráčem na českém i slovenském trhu zůstává společnost LG Electronics, která v Praze představila portfolio řešení pokrývajících vše od inteligentních domácností až po energeticky náročné průmyslové objekty. Pokud jste nestihli navštívit stánek LG osobně, přinášíme vám přehled klíčových novinek, které díky umělé inteligenci (AI) a důrazu na ekologii nastavují novou laťku v segmentu HVAC.
Nová generace rezidenčních jednotek už není jen o chlazení. LG integrovalo AI přímo do jádra systému, čímž cílí na maximální efektivitu a uživatelský komfort bez nutnosti složitého nastavování.
ARTCOOL AI Air & DUALCOOL AI Air
Nové modely LG Artcool AI Air Mirror a LG Dualcool AI Air (ve verzích Premium a Deluxe) přinášejí revoluci v instalaci i provozu. Díky upravené konstrukci lze vnitřní jednotku umístit pouhých 8 cm pod strop, což ocení zejména projektanti a architekti u prostor s nízkými podhledy. Větší venkovní jednotky pak zajišťují vyšší účinnost i při extrémních teplotách.
Klíčové funkce:
● AI Air: Systém neustále analyzuje návyky uživatele a v reálném čase přizpůsobuje výkon pro optimální klima.
● AI kW Manager: Zásadní nástroj pro energetický management. Umožňuje sledovat a limitovat spotřebu energie podle nastaveného cíle.
● All Cleaning: Funkce Freeze Cleaning v kombinaci s Auto Clean zaručuje hygienický provoz a prodlužuje servisní intervaly.
● Sleep Timer+: Dynamická úprava teploty na základě analýzy spánkového vzorce.
LG Artcool Gallery Special: Klimatizace jako umělecké dílo
Pro projekty, kde je prioritou estetika, představuje LG model Artcool Gallery Special. Nejedná se o klasickou nástěnnou jednotku, ale o designový rám s vyměnitelným obrazem.
● Energetická účinnost: A++ v režimu chlazení.
● Konektivita: Smart ovládání přes Wi-Fi a extrémně tichý provoz, který nenarušuje atmosféru interiéru.
Rezidenční řešení: Kompaktní výkon v podobě Therma V
V oblasti vytápění se pozornost soustředila na novou generaci tepelných čerpadel LG Therma V Monoblock S2. Toto řešení reaguje na poptávku po ekologických a prostorově nenáročných systémech pro rodinné domy.
Therma V R32 Monoblock S2
Tento systém integruje všechny klíčové hydraulické komponenty (kompresor, výměník, čerpadlo, senzory) do jediné venkovní jednotky. Pro instalační firmy to znamená drastické zkrácení doby montáže a eliminaci potřeby vnitřního modulu.
Technické parametry:
● Výkon (topení/chlazení): 7 kW / 7 kW.
● Výstupní voda: až 65 °C (ideální i pro systémy s radiátory).
● Efektivita: SCOP až 4,48 (při 7/35) a energetická třída A+++.
● Provozní rozsah: Spolehlivé vytápění až do -25 °C.
● Akustika: Hladina akustického výkonu 57 dB (v tichém režimu pouze 54 dB).
Zásobník teplé vody LG
K systému Therma V nabízí LG také stacionární nerezový zásobník (AISI 444) o kapacitě 200 litrů. S výkonem elektrického tělesa 2,8 kW a vysokým stupněm krytí IP 21 představuje spolehlivý článek v domácím energetickém řetězci.
Průmysl a velké objekty: Inverter Scroll Chiller
LG na Aquathermu potvrdilo svou sílu i v segmentu velkých budov. LG Inverter Scroll Chiller je vlajkovou lodí pro projekty vyžadující spolehlivý výkon při zachování nízkých provozních nákladů. Invertorová technologie umožňuje plynulou regulaci výkonu, což výrazně snižuje opotřebení komponentů a spotřebu elektřiny ve srovnání s běžnými ON/OFF systémy.
LG na Aquathermu 2026 ukázalo, že budoucnost HVAC segmentu leží v integraci umělé inteligence a zjednodušování instalačních procesů. Ať už jde o designovou klimatizaci do bytu nebo robustní chiller pro průmyslový areál, produkty LG kombinují globální technologické prvenství s dokonalou znalostí potřeb lokálního trhu.
O společnosti LG Electronics Media Entertainment Solution Company
Společnost LG Media Entertainment Solution Company (MS) je uznávaným inovátorem v oblasti televizorů, audio zařízení, displejů a platforem pro chytré televize. Společnost MS vylepšuje zážitek z mediální zábavy pomocí svých OLED televizorů, které jsou známé dokonalou černou a dokonalými barvami, a prémiových LCD QNED televizorů, které jsou všechny vybaveny personalizovanou platformou pro chytré televize webOS. Společnost MS také nabízí řešení v oblasti informačních technologií (herní monitory, obchodní monitory, notebooky, projektory, cloudová zařízení a lékařské displeje) a řešení v oblasti digitálního značení (mikro LED značení, digitální značení, displeje pro pohostinství a softwarová řešení pro značení), která jsou navržena tak, aby maximalizovala pracovní efektivitu zákazníků a přinášela vysokou hodnotu. Další novinky o společnosti LG najdete na LG NEWSROOM | LG Global.
