Aktualizace Služeb LG Electronics a Zásad ochrany osobních údajů (25/09/2025)

09/09/2025
Aktualizace Služeb LG Electronics.

 

Upřímně děkujeme našim zákazníkům za to, že používají Služby LG Electronics.

Aktualizujeme naše Zásady ochrany osobních údajů s platností od [25/09/2025].

Aktualizovanou verzi našich Zásad ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.

 

 

Klíčové aktualizace:

 

- Aktualizace informací o vašem používání našich služeb (Audiovizuální informace, Informace o internetových okamžitých upozorněních), o tom, jak tyto informace používáme a o vašich volbách.

- Aktualizace informací, které nám přímo poskytujete vy nebo třetí strany (údaje o spotřebě energie).

- Aktualizace části Kontaktujte nás (kontaktování ohledně zákonných práv, týkajících se osobních údajů) 

 

 

Další kroky:

 

Ohledně aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů nejsou nutné žádné další úkony.

Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, tak budete moci ukončit váš Účet LG, a to kdykoli.

 

Děkujeme vám, že pokračujete v používání Služeb LG Electronics.

