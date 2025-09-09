Aktualizace Služeb LG Electronics.
Upřímně děkujeme našim zákazníkům za to, že používají Služby LG Electronics.
Aktualizujeme naše Zásady ochrany osobních údajů s platností od [25/09/2025].
Aktualizovanou verzi našich Zásad ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.
Klíčové aktualizace:
- Aktualizace informací o vašem používání našich služeb (Audiovizuální informace, Informace o internetových okamžitých upozorněních), o tom, jak tyto informace používáme a o vašich volbách.
- Aktualizace informací, které nám přímo poskytujete vy nebo třetí strany (údaje o spotřebě energie).
- Aktualizace části Kontaktujte nás (kontaktování ohledně zákonných práv, týkajících se osobních údajů)
Další kroky:
Ohledně aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů nejsou nutné žádné další úkony.
Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, tak budete moci ukončit váš Účet LG, a to kdykoli.
Děkujeme vám, že pokračujete v používání Služeb LG Electronics.