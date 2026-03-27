Oznámení o ukončení služby Spotify

Oznámení03/27/2026

    Děkujeme za výběr produktů LG Electronics.

    Rádi bychom vás informovali, že služba Spotify již nebude k dispozici pro některé produkty LG Wireless Multi-room Audio, a to z důvodu ukončení podpory starší verze rozhraní Spotify SDK poskytovaného partnerskou společností.

    Ukončované služby:

    Služba streamování hudby Spotify

     

    Dotčené modely:

    ▶ Sound Bar

    LAS650M,MUSICFLOWHS6,

    LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

    LAS751M,LAS851M,

    LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

    LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

    SH6,DSH7,SH7,

    DSH8,LH-175SPK,

    SH7B,SH8,DSH9,

    SJ6,SJ6B, 

    SJ8,SJ8S,SJC8,

    SJ9,SJC9A

     

    ▶ Reproduktor

    NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

    NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

    NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

    NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

     

    Datum ukončení služby:

    31. března 2026

     

    Po ukončení služby:

    Upozorňujeme, že služba Spotify již nebude na výše uvedených modelech k dispozici, protože partnerská společnost ukončila podporu starší verze rozhraní SDK služby Spotify.

     

    Upozornění:

    I když je v uživatelské příručce nebo v popisu služeb na webu LG.COM uvedeno, že je tato funkce podporována, po uplynutí výše uvedeného data dojde k jejímu ukončení.

