Oznámení o ukončení služby Spotify

Děkujeme za výběr produktů LG Electronics.
Rádi bychom vás informovali, že služba Spotify již nebude k dispozici pro některé produkty LG Wireless Multi-room Audio, a to z důvodu ukončení podpory starší verze rozhraní Spotify SDK poskytovaného partnerskou společností.
Ukončované služby:
Služba streamování hudby Spotify
Dotčené modely:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Reproduktor
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Datum ukončení služby:
31. března 2026
Po ukončení služby:
Upozorňujeme, že služba Spotify již nebude na výše uvedených modelech k dispozici, protože partnerská společnost ukončila podporu starší verze rozhraní SDK služby Spotify.
Upozornění:
I když je v uživatelské příručce nebo v popisu služeb na webu LG.COM uvedeno, že je tato funkce podporována, po uplynutí výše uvedeného data dojde k jejímu ukončení.