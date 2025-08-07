We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SET | LG TV OLED65G55LW + LG WashTower WT1210BBF
Hlavní funkce
- TV :Kvalita obrazu 4K, vylepšený obraz a prostorový zvuk díky procesoru alpha 9 AI Gen8
- TV: Jasnější vizuály díky nové struktuře vyzařování světla Brightness Booster
- TV: Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
- WT praní: 12 kg parní pračka 1400 ot./min, TurboWash™360° - praní za 39 minut
- WT praní / sušení: Program pro alergiky – redukce až 99,9% alergenů
- WT sušení: Automatické čištění kondenzátoru, EcoHybrid™ - úspora energie, nebo času
Vizuální detaily nové úrovně s brilantním procesorem alpha 9 AI Gen8
Náš procesor s umělou inteligencí detailně analyzuje a upscaluje každý snímek. Technologie rozpoznávání obličejů umožňuje nejen vizuální kvalitu 4K, ale také vylepšené výrazy obličeje a hloubku.
* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 7 AI Gen8 ze stejného roku na základě interního srovnání specifikací.
Nová generace LG AI TV
Vylepšete svůj zážitek s umělou inteligencí díky dálkovému ovladači AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro AI
Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.
* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.
* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.
* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.
*Testováno společností Intertek v lednu 2023, program Bavlna s možností TurboWash™ a náplní 2 kg.
*Výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí.
Pomáhá se snížení alergenů například prachových roztočů
*Program Pro alergiky je schválený organizací BAF (British Allergy Foundation) snižuje výskyt alergenů z domácích prachových roztočů.
*Hygienický program lze stáhnout prostřednictvím aplikace ThinQ nebo vybrat přímo z cyklu Cloud v aplikaci.
*Testováno společností Intertek, hygienický program v pračce snižuje množství bakterií (S. aureus, P. aeruginosa a K. pneumoniae) při testovacím naložení 3,6 kg bavlny.
*Obrázky produktu ve videu slouží pouze k ilustračním účelům a reálný produkt se může lišit.
Udržuje optimální výkon sušičky
*Obrázky produktu na snímku nebo videu slouží pouze k ilustrativním účelům a reálný produkt se může lišit.
*Čistota kondenzátoru se může lišit v závislosti na prostředí a provozu.
*Frekvence spouštění „automatického čištění kondenzátoru“ se může lišit v závislosti na míře počáteční vlhkosti prádla.
-
65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
-
LG WashTower | 12 / 10 kg |1400 ot./min | AI DD™ | TurboWash™360°|Černá/šedá
Klíčová vlastnost
-
Typ displeje
-
4K OLED
-
Obnovovací frekvence panelu
-
Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)
-
Rozšířený rozsah barev
-
OLED Color
-
Procesor
-
Procesor α9 AI 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync kompatibilní (Nvidia)
-
Ano
-
FreeSync kompatibilní (AMD)
-
Ano
-
Hudební výkon
-
40W
-
Systém reproduktorů
-
2.2 kanál
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
1 441 x 826 x 45,1
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
16,6
Všechny specifikace
OBRAZ (DISPLEJ)
-
Typ displeje
-
4K OLED
-
Rozlišení
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Obnovovací frekvence panelu
-
Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)
-
Rozšířený rozsah barev
-
OLED Color
OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)
-
Procesor
-
Procesor α9 AI 4K Gen8
-
Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)
-
α9 4K AI Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
-
Ano (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
AI Výběr žánru
-
Ano (SDR/HDR)
-
AI kontrola jasu
-
Ano
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Ano
-
Technologie lokálního stmívání
-
Pixel Dimming
-
Pohyb
-
OLED Motion
-
Režim obrazu
-
10 režimů
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
AI Picture Pro
-
Ano
-
QMS (Quick Media Switching)
-
Ano
HRANÍ
-
G-Sync kompatibilní (Nvidia)
-
Ano
-
FreeSync kompatibilní (AMD)
-
Ano
-
HGIG Mód
-
Ano
-
Game Optimizer
-
Ano (Game Dashboard)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Ano
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Ano (až do frekvence 144 Hz)
-
Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)
-
Ano
-
Doba odezvy
-
Méně než 0,1 ms
PŘÍSTUPNOST
-
Vysoký kontrast
-
Ano
-
Stupnice šedé
-
Ano
-
Invertované barvy
-
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
1 441 x 826 x 45,1
-
Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)
-
1 441 x 880 x 230
-
Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)
-
1 600 x 950 x 200
-
Rozměry - TV stojan (Š x H mm)
-
470 x 230
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
16,6
-
Hmotnost TV - se stojanem (kg)
-
18,5
-
Hmotnost TV - balení (kg)
-
26,4
-
Držák na stěnu / VESA (mm)
-
300 x 200
ČÁROVÝ KÓD
-
Čárový kód
-
8806096399330
ZVUK
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
AI zvuk
-
α9 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 11.1.2 )
-
Clear Voice Pro
-
Ano (AI remastering hlasu)
-
LG Sound Sync
-
Ano
-
Sound Mode Share
-
Ano
-
Simultánní výstup zvuku
-
Ano
-
Bluetooth Surround Ready
-
Ano (2 Way Playback)
-
Hudební výkon
-
40W
-
AI akustické ladění
-
Ano
-
Audio Kodek
-
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál)
-
Směr reproduktoru
-
Dolů
-
Systém reproduktorů
-
2.2 kanál
-
WOW Orchestra
-
Ano
KONEKTIVITA
-
HDMI Audio Return Channel
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
-
Ano (verze 5.3)
-
Ethernet
-
1x
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Ano
-
SPDIF (Optický digitální audio výstup)
-
1x
-
CI Slot
-
1ea (kromě Spojeného království, Irska)
-
HDMI výstup
-
4x (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))
-
RF vstup (Anténa/Kabel)
-
2x
-
USB vstup
-
3x (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Ano (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Podporuje Apple Airplay2
-
Ano
-
Operační systém (OS)
-
WebOS 25
-
Kompatibilní s USB kamerou
-
Ano
-
Chatbot s umělou inteligencí
-
Ano
-
Vždy připraven
-
Ano
-
Webový prohlížeč
-
Ano
-
Google Cast
-
Ano
-
Google Home / Hub
-
Ano
-
Hands-free hlasové ovládání
-
Ano
-
Home Hub
-
Ano
-
Inteligentní rozpoznávání hlasu
-
Ano
-
LG Channels
-
Ano
-
Ovládání Magickým ovladačem
-
Ano
-
Multi View
-
Ano
-
Aplikace pro smartphone
-
Ano (LG ThinQ)
-
Hlasová identifikace
-
Ano
-
Podporuje Apple Home
-
Ano
SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
-
Napájení (napětí, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pohotovostní režim
-
Menší než 0.5W
PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ
-
Dálkový ovladač
-
Magický dálkový ovladač MR25GB
-
Napájecí kabel
-
Ano (neodnímatelný)
VYSÍLÁNÍ
-
Analogový TV příjem
-
Ano
-
Digitální TV příjem
-
DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)
INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost
-
Maximální kapacita praní (kg)
-
12
-
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
-
600x1 655x660
-
TurboWash360˚
-
Ano
-
AI DD
-
Ano
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ano
Všechny specifikace
INFORMAČNÍ LIST SUŠIČKY
-
Automatická sušička prádla
-
Ano
-
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
-
Ne
-
Třída účinnosti kondenzace
-
A
-
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
-
10
-
Vážená spotřeba energie za rok (kWh)
-
211
-
Efektivita kondenzace při plném naplnění
-
91
-
Efektivita kondenzace při polovičním naplnění
-
91
-
Hladina hluku (úroveň akustického výkonu) (dBA)
-
62
-
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
-
1,79
-
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
-
0,92
-
Běžný program sušení
-
Bavlna (úspora energie) Do skříně
-
Čas (min.) – (úplné naplnění)
-
299
-
Čas (min.) – (částečné naplnění)
-
160
-
Vážená účinnost kondenzace (%)
-
91
-
Vážená doba trvání programu
-
220
FUNKCE SUŠIČKY
-
Dvojitý filtr
-
Ano
-
Embosovaný vnitřní buben
-
Ano
-
Signalizace vyprázdněné vody
-
Ano
-
Signalizace ukončení cyklu
-
Ano
-
Typ zdroje tepla
-
Tepelné čerpadlo
-
Inverter DirectDrive
-
Ne
-
Senzor zatížení
-
Ne
-
Možnost otočení dveří
-
Ne
-
Senzor suchosti
-
Ano
-
TrueSteam
-
Ne
-
Typ
-
Kondenzační sušička (bez odvětrání)
-
6 Motion DD
-
Ne
-
AI DD
-
Ne
-
AI Sensor Dry
-
Ne
-
Samočisticí kondenzátor
-
Ano
-
Automatický restart
-
Ne
-
Osvětlení bubnu
-
Ano
-
Duální sušení
-
Ano
-
Duální invertorové tepelné čerpadlo
-
Ano
PROGRAMY PRANÍ
-
Bavlna
-
Ano
-
Bavlna +
-
Ne
-
Tmavé prádlo
-
Ne
-
Jemné prádlo
-
Ano
-
Načíst program
-
Ano
-
Vypuštění + odstředění
-
Ne
-
Pokrývky
-
Ano
-
Syntetika
-
Ne
-
Eco 40-60
-
Ne
-
Jemná péče
-
Ne
-
Hygienický
-
Ne
-
Intenzivní 60
-
Ne
-
Smíšené prádlo
-
Ano
-
Outdoorové oblečení
-
Ne
-
Rychlý 30
-
Ne
-
Rychlé praní
-
Ano
-
Osvěžení prádla
-
Ne
-
Máchání + Odstředění
-
Ne
-
Tiché praní
-
Ne
-
Ochrana pokožky
-
Ne
-
Rychlý 14
-
Ne
-
Sportovní oblečení
-
Ne
-
Skvrny
-
Ne
-
Parní osvěžení
-
Ne
-
Čištění bubnu
-
Ne
-
TurboWash 39
-
Ne
-
TurboWash 49
-
Ne
-
TurboWash 59
-
Ne
-
Ruční praní / vlna
-
Ne
-
AI Praní
-
Ne
-
Pro alergiky
-
Ne
-
Studené praní
-
Ne
-
Barevné oblečení
-
Ne
SMART TECHNOLOGIE
-
Smart Diagnosis
-
Ano
-
Cloudový program
-
Ano
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ano
-
Stažení programů
-
Ano
-
Připomenutí čištění bubnu
-
Ano
-
Monitor spotřeby energie
-
Ano
-
Chytré párování
-
Ano
-
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
-
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOST
-
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
-
600x1 655x660
-
Váha s obalem (kg)
-
136,0
-
Váha (kg)
-
128,0
-
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
-
658 x 1 696 x 698
-
Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)
-
1 180
-
Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)
-
1 180
-
Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)
-
1 180
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
-
Časovač odkladu
-
3–19 hodin
-
Typ displeje
-
Plně dotykový LED
-
Kontrolka uzamčení dvířek
-
Ano
-
Číselný ukazatel
-
18:88
TECHNICKÝ LIST PRAČKY
-
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
-
Ne
-
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
-
20
-
Eco 40-60 (Plná náplň)
-
0,850
-
Eco 40-60 (1/2 náplň)
-
0,550
-
Eco 40-60 (1/4 náplň)
-
0,320
-
Třída energetické účinnosti
-
A
-
Spotřeba energie na cyklus (kWh)
-
49
-
Maximální otáčky (ot/min.)
-
1 350
-
Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)
-
72
-
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
-
0,5
-
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
-
0,5
-
Otáčkový výkon – třída účinnosti
-
A
-
Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)
-
44,9
-
Běžný program (pouze praní)
-
Eco 40–60 40 ℃
-
Čas (min.) – (úplné naplnění)
-
240
-
Čas (Min) - (1/2 náplň)
-
180
-
Čas (Min) - (1/4 náplň)
-
160
-
Kapacita praní (kg)
-
12
-
Spotřeba vody na cyklus (ℓ)
-
57
ENERGIE
-
Třída energetické účinnosti (sušení)
-
A+++
-
Třída energetické účinnosti (praní)
-
A
EAN CODE
-
EAN Code
-
8806084115218
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Barva sušičky
-
Černá platinová
-
Barva pračky
-
Černá platinová
-
Typ dveří
-
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
FUNKCE PRAČKY
-
6 Motion DD
-
Ano
-
AI DD
-
Ano
-
Automatický restart
-
Ano
-
Lopatky bubnu
-
Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli
-
Osvětlení bubnu
-
Ano
-
Embosovaný vnitřní buben
-
Ano
-
Signalizace ukončení cyklu
-
Ano
-
ezDispense
-
Ne
-
Systém detekce pěny
-
Ne
-
Inverter DirectDrive
-
Ano
-
Vyrovnávací nožky
-
Ano
-
Senzor zatížení
-
Ano
-
Buben z nerezové oceli
-
Ano
-
Steam
-
Ano
-
TurboWash360˚
-
Ano
-
Typ
-
Pračka s předním plněním
-
Senzor vibrací
-
Ano
-
Přívod vody (teplá/studená)
-
Pouze studená
-
Hladina vody
-
Auto
-
Volitelné maximální otáčky (ot./min.)
-
1400
KAPACITA
-
Maximální kapacita sušení (kg)
-
10
-
Maximální kapacita praní (kg)
-
12
PROGRAMY SUŠENÍ
-
AI sušení
-
Ne
-
Pro alergiky
-
Ano
-
Osvěžení lůžkovin
-
Ne
-
Objemné
-
Ne
-
Studený vzduch
-
Ne
-
Bavlna
-
Ano
-
Bavlna +
-
Ne
-
Jemné prádlo
-
Ano
-
Načíst program
-
Ano
-
Osvěžení péřové bundy
-
Ne
-
Pokrývky
-
Ano
-
Syntetika
-
Ne
-
Džíny
-
Ne
-
Smíšené prádlo
-
Ano
-
Rychlý 30
-
Ne
-
Rychlé sušení
-
Ano
-
Sušení na plocho
-
Ne
-
Osvěžení prádla
-
Ano
-
Ochrana pokožky
-
Ne
-
Sportovní oblečení
-
Ne
-
Parní čištění bubnu
-
Ne
-
Parní hygiena
-
Ne
-
Parní osvěžení
-
Ne
-
Ručníky
-
Ne
-
Teplý vzduch
-
Ne
-
Vlna
-
Ne
INFORMACE O SHODĚ
Názory zákazníků
Najít prodejnu v okolí
Naše tipy pouze pro vás
-
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
-
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
-
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
-
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
-
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
-
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
-
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
-
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.