Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
SET | LG TV OLED65G55LW + LG WashTower WT1210BBF
OLED65C5ELB EU.pdf
Energetická třída : CZ
MEZ64138913  WT1210BBF  24.13.31.pdf
Energetická třída : CZ
TV WM

Funkce

Galerie

Specifikace

Recenze

Kde koupit

Podpora

SET | LG TV OLED65G55LW + LG WashTower WT1210BBF

OLED65C5ELB EU.pdf
Energetická třída : CZ
MEZ64138913  WT1210BBF  24.13.31.pdf
Energetická třída : CZ
TV WM

SET | LG TV OLED65G55LW + LG WashTower WT1210BBF

OLED65C5E.WTB
  • Bundle Image
  • Front view
  • lifestyle image
  • lifestyle image
  • Front view
  • Front view
  • Front view door open
Bundle Image
Front view
lifestyle image
lifestyle image
Front view
Front view
Front view door open

Hlavní funkce

  • TV :Kvalita obrazu 4K, vylepšený obraz a prostorový zvuk díky procesoru alpha 9 AI Gen8
  • TV: Jasnější vizuály díky nové struktuře vyzařování světla Brightness Booster
  • TV: Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
  • WT praní: 12 kg parní pračka 1400 ot./min, TurboWash™360° - praní za 39 minut
  • WT praní / sušení: Program pro alergiky – redukce až 99,9% alergenů
  • WT sušení: Automatické čištění kondenzátoru, EcoHybrid™ - úspora energie, nebo času
Další
Produkty v tomto balíčku: 2
Čelní pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. Na obrazovce je emblém 12 let světové jedničky OLED a logo LG OLED evo AI 2025.

OLED65C5ELB

65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
OLED65C5ELB EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Front Light On View

WT1210BBF

LG WashTower | 12 / 10 kg |1400 ot./min | AI DD™ | TurboWash™360°|Černá/šedá
MEZ64138913  WT1210BBF  24.13.31.pdf
Energetická třída : CZ
WM TD

Vizuální detaily nové úrovně s brilantním procesorem alpha 9 AI Gen8

Náš procesor s umělou inteligencí detailně analyzuje a upscaluje každý snímek. Technologie rozpoznávání obličejů umožňuje nejen vizuální kvalitu 4K, ale také vylepšené výrazy obličeje a hloubku.

Procesor alpha 9 AI Gen8 je na tmavém pozadí. Zevnitř září fialovým a tmavě modrozeleným světlem, které osvětluje obvody mikročipů kolem něj. Jsou vidět výkonnostní statistiky. 1,7krát větší neuronové zpracování AI, NPU. 1,7krát rychlejší provoz, CPU. 2,1krát lepší grafika, GPU.

* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 7 AI Gen8 ze stejného roku na základě interního srovnání specifikací.

Nová generace LG AI TV

Další informace

Vylepšete svůj zážitek s umělou inteligencí díky dálkovému ovladači AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro AI

Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

TurboWash™ 360˚

Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.

Důkladně vypráno za pouhých 39 minut, aniž by došlo k narušení ochrany tkaniny.

*Testováno společností Intertek v lednu 2023, program Bavlna s možností TurboWash™ a náplní 2 kg.
*Výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí.

Program Pro alergiky

Pomáhá se snížení alergenů například prachových roztočů

Oblečení můžete nosit bez obav s vědomím, že program Pro alergiky snižuje množství alergenů, mezi něž patří například roztoči, kteří mohou způsobovat alergie nebo problémy s dýcháním.
Péče o alergie pračkou vlevo, sušičkou vpravo, zvýrazňující jemné textury tkanin.

*Program Pro alergiky je schválený organizací BAF (British Allergy Foundation) snižuje výskyt alergenů z domácích prachových roztočů.
*Hygienický program lze stáhnout prostřednictvím aplikace ThinQ nebo vybrat přímo z cyklu Cloud v aplikaci.
*Testováno společností Intertek, hygienický program v pračce snižuje množství bakterií (S. aureus, P. aeruginosa a K. pneumoniae) při testovacím naložení 3,6 kg bavlny.
*Obrázky produktu ve videu slouží pouze k ilustračním účelům a reálný produkt se může lišit.

Automatické čištění kondenzátoru

Udržuje optimální výkon sušičky

Automatické čištění kondenzátoru spočívá v silném průplachu vodou, díky čemuž je kondenzátor stále čistý a výkon sušičky optimální. Kromě toho není vyžadováno žádné čištění, takže budete mít více času pro sebe.
Vzduch se čistí přes tři filtry v kondenzátoru.

*Obrázky produktu na snímku nebo videu slouží pouze k ilustrativním účelům a reálný produkt se může lišit.
*Čistota kondenzátoru se může lišit v závislosti na prostředí a provozu.
*Frekvence spouštění „automatického čištění kondenzátoru“ se může lišit v závislosti na míře počáteční vlhkosti prádla.

Tisk

Klíčová vlastnost

Typ displeje

4K OLED

Obnovovací frekvence panelu

Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

Procesor

Procesor α9 AI 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

Hudební výkon

40W

Systém reproduktorů

2.2 kanál

Dolby Atmos

Ano

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 441 x 826 x 45,1

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

16,6

Všechny specifikace

OBRAZ (DISPLEJ)

Typ displeje

4K OLED

Rozlišení

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Obnovovací frekvence panelu

Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)

Procesor

Procesor α9 AI 4K Gen8

Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)

α9 4K AI Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Ano (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Výběr žánru

Ano (SDR/HDR)

AI kontrola jasu

Ano

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ano

Technologie lokálního stmívání

Pixel Dimming

Pohyb

OLED Motion

Režim obrazu

10 režimů

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Picture Pro

Ano

QMS (Quick Media Switching)

Ano

HRANÍ

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

HGIG Mód

Ano

Game Optimizer

Ano (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ano

VRR (Variable Refresh Rate)

Ano (až do frekvence 144 Hz)

Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)

Ano

Doba odezvy

Méně než 0,1 ms

PŘÍSTUPNOST

Vysoký kontrast

Ano

Stupnice šedé

Ano

Invertované barvy

Ano

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 441 x 826 x 45,1

Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)

1 441 x 880 x 230

Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)

1 600 x 950 x 200

Rozměry - TV stojan (Š x H mm)

470 x 230

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

16,6

Hmotnost TV - se stojanem (kg)

18,5

Hmotnost TV - balení (kg)

26,4

Držák na stěnu / VESA (mm)

300 x 200

ČÁROVÝ KÓD 

Čárový kód

8806096399330

ZVUK

Dolby Atmos

Ano

AI zvuk

α9 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 11.1.2 )

Clear Voice Pro

Ano (AI remastering hlasu)

LG Sound Sync

Ano

Sound Mode Share

Ano

Simultánní výstup zvuku

Ano

Bluetooth Surround Ready

Ano (2 Way Playback)

Hudební výkon

40W

AI akustické ladění

Ano

Audio Kodek

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál)

Směr reproduktoru

Dolů

Systém reproduktorů

2.2 kanál

WOW Orchestra

Ano

KONEKTIVITA

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth

Ano (verze 5.3)

Ethernet

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ano

SPDIF (Optický digitální audio výstup)

1x

CI Slot

1ea (kromě Spojeného království, Irska)

HDMI výstup

4x (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))

RF vstup (Anténa/Kabel)

2x

USB vstup

3x (v 2.0)

Wi-Fi

Ano (Wi-Fi 6)

SMART TV

Podporuje Apple Airplay2

Ano

Operační systém (OS)

WebOS 25

Kompatibilní s USB kamerou

Ano

Chatbot s umělou inteligencí

Ano

Vždy připraven

Ano

Webový prohlížeč

Ano

Google Cast

Ano

Google Home / Hub

Ano

Hands-free hlasové ovládání

Ano

Home Hub

Ano

Inteligentní rozpoznávání hlasu

Ano

LG Channels

Ano

Ovládání Magickým ovladačem

Ano

Multi View

Ano

Aplikace pro smartphone

Ano (LG ThinQ)

Hlasová identifikace

Ano

Podporuje Apple Home

Ano

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napájení (napětí, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Pohotovostní režim

Menší než 0.5W

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Dálkový ovladač

Magický dálkový ovladač MR25GB

Napájecí kabel

Ano (neodnímatelný)

VYSÍLÁNÍ

Analogový TV příjem

Ano

Digitální TV příjem

DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
Dismantling information(OLED65C5ELB)
přípona:pdf
EU Energy label 2019(OLED65C5ELB)
přípona:pdf
Product information sheet (OLED65C5ELB)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(OLED65C5ELB)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
Tisk

Klíčová vlastnost

Maximální kapacita praní (kg)

12

Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

600x1 655x660

TurboWash360˚

Ano

AI DD

Ano

ThinQ(Wi-Fi)

Ano

Všechny specifikace

INFORMAČNÍ LIST SUŠIČKY

Automatická sušička prádla

Ano

Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

Ne

Třída účinnosti kondenzace

Doba režimu ponechání zapnutí (min.)

10

Vážená spotřeba energie za rok (kWh)

211

Efektivita kondenzace při plném naplnění

91

Efektivita kondenzace při polovičním naplnění

91

Hladina hluku (úroveň akustického výkonu) (dBA)

62

Spotřeba energie (W) – Vypnuto

1,79

Spotřeba energie (W) – Zapnuto

0,92

Běžný program sušení

Bavlna (úspora energie) Do skříně

Čas (min.) – (úplné naplnění)

299

Čas (min.) – (částečné naplnění)

160

Vážená účinnost kondenzace (%)

91

Vážená doba trvání programu

220

FUNKCE SUŠIČKY

Dvojitý filtr

Ano

Embosovaný vnitřní buben

Ano

Signalizace vyprázdněné vody

Ano

Signalizace ukončení cyklu

Ano

Typ zdroje tepla

Tepelné čerpadlo

Inverter DirectDrive

Ne

Senzor zatížení

Ne

Možnost otočení dveří

Ne

Senzor suchosti

Ano

TrueSteam

Ne

Typ

Kondenzační sušička (bez odvětrání)

6 Motion DD

Ne

AI DD

Ne

AI Sensor Dry

Ne

Samočisticí kondenzátor

Ano

Automatický restart

Ne

Osvětlení bubnu

Ano

Duální sušení

Ano

Duální invertorové tepelné čerpadlo

Ano

PROGRAMY PRANÍ

Bavlna

Ano

Bavlna +

Ne

Tmavé prádlo

Ne

Jemné prádlo

Ano

Načíst program

Ano

Vypuštění + odstředění

Ne

Pokrývky

Ano

Syntetika

Ne

Eco 40-60

Ne

Jemná péče

Ne

Hygienický

Ne

Intenzivní 60

Ne

Smíšené prádlo

Ano

Outdoorové oblečení

Ne

Rychlý 30

Ne

Rychlé praní

Ano

Osvěžení prádla

Ne

Máchání + Odstředění

Ne

Tiché praní

Ne

Ochrana pokožky

Ne

Rychlý 14

Ne

Sportovní oblečení

Ne

Skvrny

Ne

Parní osvěžení

Ne

Čištění bubnu

Ne

TurboWash 39

Ne

TurboWash 49

Ne

TurboWash 59

Ne

Ruční praní / vlna

Ne

AI Praní

Ne

Pro alergiky

Ne

Studené praní

Ne

Barevné oblečení

Ne

SMART TECHNOLOGIE

Smart Diagnosis

Ano

Cloudový program

Ano

ThinQ(Wi-Fi)

Ano

Stažení programů

Ano

Připomenutí čištění bubnu

Ano

Monitor spotřeby energie

Ano

Chytré párování

Ano

Zapnutí na dálku a monitor cyklů

Ano

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

600x1 655x660

Váha s obalem (kg)

136,0

Váha (kg)

128,0

Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

658 x 1 696 x 698

Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)

1 180

Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)

1 180

Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)

1 180

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

Časovač odkladu

3–19 hodin

Typ displeje

Plně dotykový LED

Kontrolka uzamčení dvířek

Ano

Číselný ukazatel

18:88

TECHNICKÝ LIST PRAČKY

Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

Ne

Doba režimu ponechání zapnutí (min.)

20

 Eco 40-60 (Plná náplň)

0,850

 Eco 40-60 (1/2 náplň)

0,550

Eco 40-60 (1/4 náplň) 

0,320

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie na cyklus (kWh)

49

Maximální otáčky (ot/min.)

1 350

Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)

72

Spotřeba energie (W) – Vypnuto

0,5

Spotřeba energie (W) – Zapnuto

0,5

Otáčkový výkon – třída účinnosti

Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)

44,9

Běžný program (pouze praní)

Eco 40–60 40 ℃

Čas (min.) – (úplné naplnění)

240

 Čas (Min) - (1/2 náplň)

180

 Čas (Min) - (1/4 náplň)

160

Kapacita praní (kg)

12

Spotřeba vody na cyklus (ℓ)

57

ENERGIE

Třída energetické účinnosti (sušení)

A+++

Třída energetické účinnosti (praní)

EAN CODE

EAN Code

8806084115218

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barva sušičky

Černá platinová

Barva pračky

Černá platinová

Typ dveří

Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla

FUNKCE PRAČKY

6 Motion DD

Ano

AI DD

Ano

Automatický restart

Ano

Lopatky bubnu

Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli

Osvětlení bubnu

Ano

Embosovaný vnitřní buben

Ano

Signalizace ukončení cyklu

Ano

ezDispense

Ne

Systém detekce pěny

Ne

Inverter DirectDrive

Ano

Vyrovnávací nožky

Ano

Senzor zatížení

Ano

Buben z nerezové oceli

Ano

Steam

Ano

TurboWash360˚

Ano

Typ

Pračka s předním plněním

Senzor vibrací

Ano

Přívod vody (teplá/studená)

Pouze studená

Hladina vody

Auto

Volitelné maximální otáčky (ot./min.)

1400

KAPACITA

Maximální kapacita sušení (kg)

10

Maximální kapacita praní (kg)

12

PROGRAMY SUŠENÍ

AI sušení

Ne

Pro alergiky

Ano

Osvěžení lůžkovin

Ne

Objemné

Ne

Studený vzduch

Ne

Bavlna

Ano

Bavlna +

Ne

Jemné prádlo

Ano

Načíst program

Ano

Osvěžení péřové bundy

Ne

Pokrývky

Ano

Syntetika

Ne

Džíny

Ne

Smíšené prádlo

Ano

Rychlý 30

Ne

Rychlé sušení

Ano

Sušení na plocho

Ne

Osvěžení prádla

Ano

Ochrana pokožky

Ne

Sportovní oblečení

Ne

Parní čištění bubnu

Ne

Parní hygiena

Ne

Parní osvěžení

Ne

Ručníky

Ne

Teplý vzduch

Ne

Vlna

Ne

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
ENERGY LABEL(WT1210BBF)
přípona:pdf
EU Energy label 2019(WT1210BBF)
přípona:pdf
EU Energy Label 2025(WT1210BBF)
přípona:pdf
EU Product information sheet 2025(WT1210BBF)
přípona:pdf
PRODUCT FICHE(WT1210BBF)
přípona:pdf
Product information sheet (WT1210BBF)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(WT1210BBF)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ

Názory zákazníků

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.

Naše tipy pouze pro vás