Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
SET | LG TV OLED77G55LW + Soundbar SG10TY
OLED77G55LW EU.pdf
Energetická třída : CZ
TV

Funkce

Galerie

Specifikace

Recenze

Kde koupit

Podpora

SET | LG TV OLED77G55LW + Soundbar SG10TY

OLED77G55LW EU.pdf
Energetická třída : CZ
TV

SET | LG TV OLED77G55LW + Soundbar SG10TY

OLED77G55.SG10TYP
  • front view
  • Čelní pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. Na obrazovce je emblém 12 let světové jedničky OLED a logo LG OLED evo AI 2025.
  • Zadní pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV.
  • Boční pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV.
  • Čelní pohled na LG Soundbar SG10TY a subwoofer
  • Natočený pohled na LG Soundbar SG10TY a subwoofer
  • Čelní pohled na LG Soundbar SG10TY
front view
Čelní pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. Na obrazovce je emblém 12 let světové jedničky OLED a logo LG OLED evo AI 2025.
Zadní pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV.
Boční pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV.
Čelní pohled na LG Soundbar SG10TY a subwoofer
Natočený pohled na LG Soundbar SG10TY a subwoofer
Čelní pohled na LG Soundbar SG10TY

Hlavní funkce

  • TV: Kvalita obrazu 4K, upscaling obrazu pomocí AI a prostorový zvuk díky procesoru alpha 11 AI Gen2
  • TV: Až 3x jasnější obraz oproti běžným televizorům OLED TV díky funkci Brightness Booster Ultimate
  • TV: Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
  • Soundbar: Plná zvuková kulisa Dolby Atmos, středový nahoru směřující reproduktor
  • Soundbar: Jednoduché ovládání prostřednictvím TV s rozhraním WOW Interface a symfonický zvuk z WOW Orchestra
Další
Produkty v tomto balíčku: 2
Čelní pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. Na obrazovce je emblém 12 let světové jedničky OLED a logo LG OLED evo AI 2025.

OLED77G55LW

77" LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 verze pro montáž na stěnu
OLED77G55LW EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Pohled zepředu na soundbar v ultra tenkém a obdélníkovém tvaru, černém designu s bezdrátovým subwooferem rovněž v černé barvě

SG10TY

LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos 3.1kanálový SG10TY

Náš nejskvělejší procesor alpha 11 AI Gen2 pro nejlepší zážitek ze sledování

Procesor alpha 11 AI Gen2 zvyšuje rozlišení na kvalitu 4K s úžasnými barvami a jasem. AI vnímá objekty s pixelovou přesností a zlepšují tak kvalitu obrazu pro maximální divácký zážitek.

Procesor alpha 11 AI Gen2 je na tmavém pozadí. Zevnitř září fialovým a modrým světlem, které osvětluje obvody mikročipů kolem něj. Jsou vidět výkonnostní statistiky. 6,7krát větší neuronové zpracování AI, NPU. 2,2krát rychlejší provoz, CPU. 3,6krát lepší grafika, GPU.

* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 7 AI Gen8 ze stejného modelového roku na základě interního srovnání specifikací.

3x jasnější obraz díky funkci Brightness Booster Ultimate

Nový algoritmus zesílení světla a architektura řízení světla procesoru alpha 11 Al Gen2 poskytují až třikrát jasnější obraz.

Scéna startu raketoplánu, který se rozpůlí. Jedna polovina scény je jasná a živá díky algoritmům společnosti LG pro zvýšení jasu. Druhá polovina je tmavá, vybledlá a šedá.

*Jas se může lišit v závislosti na modelu, velikosti obrazovky a regionu trhu.

*Podle interních měření dosahuje špičkový jas trojnásobku hodnot LG OLED B5 při 10% testovacím okně.

Ovladač AI Magic Remote doplňuje AI zkušenost

Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.

*Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

*Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

*Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

3.1kanálový dokonalý zvuk

Svůdný zvuk všude kolem

Ponořte se do scény s realistickým zvukem Dolby Atmos a DTS:X přenášeným 3.1kanálovým prostorovým zvukovým systémem o výkonu 420 W a subwooferem.

LG Soundbar, LG TV a subwoofer jsou v obývacím pokoji mrakodrapu a přehrávají hudební představení. Tři větve bílých zvukových vln tvořených kapkami se promítají ze soundbaru a subwoofer vytváří zvukový efekt zespodu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby a Dolby Vision jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Symbol dvojitého D je ochranná známka společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

***Snímky obrazovek simulované.

Jednoduchost na dosah ruky

Přístup k rozhraní WOW Interface prostřednictvím LG TV umožňuje přehledné a jednoduché ovládání Soundbaru, například změnu režimů zvuku, profilů a přístup k dalším praktickým funkcím.

Duet se zvukem televizoru LG

Jedinečný zvuk, rozsah a kvalita zvuku LG Soundbaru a LG TV se spojují v harmonii, abyste si užili strhující a působivý zvukový zážitek.

Sledujte TV bez zbytečného nepořádku

WOWCAST umožňuje bezdrátové připojení LG Soundbaru k LG TV a zpřístupňuje bezztrátovou podporu vícekanálového audia.

*Snímky obrazovek jsou simulované.

**Použití dálkového ovladače LG je omezeno pouze na určité funkce.

***TV kompatibilní s WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. TV kompatibilní s rozlišením FHD 63 se mohou lišit podle roku vydání.

****TV kompatibilní s WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatibilní TV se mohou lišit podle roku vydání. Podpora QNED 80 je omezena na modely 2022 a 2023.

*****Upozorňujeme, že služby nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Pro aktualizace je nutné síťové připojení.

******WOW Interface se může lišit v závislosti na modelu soundbaru

Tisk

Klíčová vlastnost

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

Typ displeje

4K OLED

Obnovovací frekvence panelu

120 Hz nativní (VRR 165 Hz)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Procesor

Procesor α11 AI 4K Gen2

Dolby Atmos

Ano

Systém reproduktorů

4.2 kanál

Hudební výkon

60W

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 712 x 982 x 24,8

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

33,6

Všechny specifikace

OBRAZ (DISPLEJ)

Typ displeje

4K OLED

Rozlišení

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Obnovovací frekvence panelu

120 Hz nativní (VRR 165 Hz)

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)

Procesor

Procesor α11 AI 4K Gen2

Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)

α11 4K AI Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Ano (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Výběr žánru

Ano (SDR/HDR)

AI kontrola jasu

Ano

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ano

Technologie lokálního stmívání

Pixel Dimming

Pohyb

OLED Motion

Režim obrazu

10 režimů

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Picture Pro

Ano

Automatická kalibrace

Ano

QFT (Quick Frame Transport)

Ano

QMS (Quick Media Switching)

Ano

HRANÍ

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

HGIG Mód

Ano

Game Optimizer

Ano (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ano

VRR (Variable Refresh Rate)

Ano (až 165 Hz)

Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)

Ano

Doba odezvy

Méně než 0,1 ms

PŘÍSTUPNOST

Vysoký kontrast

Ano

Stupnice šedé

Ano

Invertované barvy

Ano

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 712 x 982 x 24,8

Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)

1 879 x 1 130 x 228

Rozměry - TV stojan (Š x H mm)

501 x 321

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

33,6

Hmotnost TV - balení (kg)

45,6

Držák na stěnu / VESA (mm)

300 x 300

ČÁROVÝ KÓD 

Čárový kód

8806096363652

ZVUK

Dolby Atmos

Ano

AI zvuk

α11 AI Sound Pro (Virtuální 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ano (remastering objektů s umělou inteligencí)

WiSA připraveno

Ano (až 2.1 kanál)

LG Sound Sync

Ano

Sound Mode Share

Ano

Simultánní výstup zvuku

Ano

Bluetooth Surround Ready

Ano (2 Way Playback)

Hudební výkon

60W

AI akustické ladění

Ano

Audio Kodek

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál)

Směr reproduktoru

Dolů

Systém reproduktorů

4.2 kanál

WOW Orchestra

Ano

KONEKTIVITA

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth

Ano (verze 5.3)

Ethernet

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ano

SPDIF (Optický digitální audio výstup)

1x

CI Slot

1ea (kromě Spojeného království, Irska)

HDMI výstup

4ea (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 porty))

RF vstup (Anténa/Kabel)

2x

USB vstup

3x (v 2.0)

Wi-Fi

Ano (Wi-Fi 6)

SMART TV

Podporuje Apple Airplay2

Ano

Operační systém (OS)

WebOS 25

Kompatibilní s USB kamerou

Ano

Chatbot s umělou inteligencí

Ano

Vždy připraven

Ano

Webový prohlížeč

Ano

Google Cast

Ano

Google Home / Hub

Ano

Hands-free hlasové ovládání

Ano

Home Hub

Ano

Inteligentní rozpoznávání hlasu

Ano

LG Channels

Ano

Ovládání Magickým ovladačem

Ano

Multi View

Ano

Aplikace pro smartphone

Ano (LG ThinQ)

Hlasová identifikace

Ano

Podporuje Apple Home

Ano

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napájení (napětí, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Pohotovostní režim

Menší než 0.5W

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Dálkový ovladač

Magický dálkový ovladač MR25GA / MR25GB (Velká Británie, Itálie)

Napájecí kabel

Ano (neodnímatelný)

VYSÍLÁNÍ

Analogový TV příjem

Ano

Digitální TV příjem

DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
Dismantling information(OLED77G55LW)
přípona:pdf
EU Energy label 2019(OLED77G55LW)
přípona:pdf
Product information sheet (OLED77G55LW)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(OLED77G55LW)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
Tisk

Klíčová vlastnost

Počet kanálů

3.1

Výstupní výkon

420 W

Dolby Atmos

Ano

DTS:X

Ano

WOW Orchestra

Ano

Hlavní

1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

Všechny specifikace

ČÁROVÝ KÓD

Čárový kód

8806091960146

ZVUKOVÉ EFEKTY

AI Sound Pro

Ano

Standard

Ano

Hudba

Ano

Kino

Ano

Clear Voice Pro

Ano

Sport

Ano

Hra

Ano

Bass Blast / Bass Blast +

Ano

HI-RESOLUTION AUDIO

Vzorkování

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

KONEKTIVITA

HDMI vstup

1

HDMI výstup

1

Verze Bluetooth

5.1

Bluetooth kodeky - SBC/AAC

Ano

Wi-Fi

Ano

Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory

Ano

USB

1

Spolupracuje s Alexou

Ano

Spotify Connect

Ano

Tidal Connect

Ano

AirPlay 2

Ano

Chromecast

Ano

Spolupracuje s Google Home

Ano

Optický

1

PODPORA HDMI

Pass-through

Ano

Pass-through (4K)

Ano

VRR / ALLM

Ano

120Hz

Ano

HDR10

Ano

Dolby Vision

Ano

Audio Return Channel (ARC)

Ano

Audio Return Channel (e-ARC)

Ano

CEC (Simplink)

Ano

VŠEOBECNÝ

Počet kanálů

3.1

Počet reproduktorů

8 EA

Výstupní výkon

420 W

AUDIO FORMÁT

Dolby Atmos

Ano

Dolby Digital

Ano

DTS Digital Surround

Ano

DTS:X

Ano

AAC

Ano

AAC+

Ano

POHODLÍ

Aplikace pro dálkové ovládání - iOS / Android OS

Ano

AI Room Calibration Pro (App)

Ano

Ovládání režimu Soundbar

Ano

TV Sound Mode Share

Ano

WOW Orchestra

Ano

WOW Interface

Ano

ROZMĚR (ŠXVXH)

Hlavní

1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

HMOTNOST

Hlavní

3,9 kg

Subwoofer

5,8 kg

Celková hmotnost

16,1 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Záruční list

Ano

Kabel HDMI

Ano

Nástěnný držák

Ano

Dálkové ovládání

Ano

NAPÁJENÍ

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Hlavní jednotka)

0.5 W ↓

Spotřeba energie (Hlavní jednotka)

45 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Subwoofer)

0.5 W ↓

Spotřeba energie (Subwoofer)

38 W

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
GPSR Safety Information(SG10TY)
přípona:pdf
WEB INFO(SG10TY)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ

Názory zákazníků

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.

Naše tipy pouze pro vás