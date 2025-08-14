We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SET | LG TV OLED83G55LW + Soundbar SG10TY pro montáž na stěnu
Hlavní funkce
- TV: Kvalita obrazu 4K, upscaling obrazu pomocí AI a prostorový zvuk díky procesoru alpha 11 AI Gen2
- TV: Až 3x jasnější obraz oproti běžným televizorům OLED TV díky funkci Brightness Booster Ultimate
- TV: Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
- Soundbar: Plná zvuková kulisa Dolby Atmos, středový nahoru směřující reproduktor
- Soundbar: Jednoduché ovládání prostřednictvím TV s rozhraním WOW Interface a symfonický zvuk z WOW Orchestra
Náš nejskvělejší procesor alpha 11 AI Gen2 pro nejlepší zážitek ze sledování
Procesor alpha 11 AI Gen2 zvyšuje rozlišení na kvalitu 4K s úžasnými barvami a jasem. AI vnímá objekty s pixelovou přesností a zlepšují tak kvalitu obrazu pro maximální divácký zážitek.
* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 7 AI Gen8 ze stejného modelového roku na základě interního srovnání specifikací.
3x jasnější obraz díky funkci Brightness Booster Ultimate
Nový algoritmus zesílení světla a architektura řízení světla procesoru alpha 11 Al Gen2 poskytují až třikrát jasnější obraz.
*Jas se může lišit v závislosti na modelu, velikosti obrazovky a regionu trhu.
*Podle interních měření dosahuje špičkový jas trojnásobku hodnot LG OLED B5 při 10% testovacím okně.
Ovladač AI Magic Remote doplňuje AI zkušenost
Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.
*Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.
*Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.
*Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.
Svůdný zvuk všude kolem
Ponořte se do scény s realistickým zvukem Dolby Atmos a DTS:X přenášeným 3.1kanálovým prostorovým zvukovým systémem o výkonu 420 W a subwooferem.
*Dolby a Dolby Vision jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Symbol dvojitého D je ochranná známka společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Snímky obrazovek simulované.
Jednoduchost na dosah ruky
Přístup k rozhraní WOW Interface prostřednictvím LG TV umožňuje přehledné a jednoduché ovládání Soundbaru, například změnu režimů zvuku, profilů a přístup k dalším praktickým funkcím.
Duet se zvukem televizoru LG
Jedinečný zvuk, rozsah a kvalita zvuku LG Soundbaru a LG TV se spojují v harmonii, abyste si užili strhující a působivý zvukový zážitek.
Sledujte TV bez zbytečného nepořádku
WOWCAST umožňuje bezdrátové připojení LG Soundbaru k LG TV a zpřístupňuje bezztrátovou podporu vícekanálového audia.
*Snímky obrazovek jsou simulované.
**Použití dálkového ovladače LG je omezeno pouze na určité funkce.
***TV kompatibilní s WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. TV kompatibilní s rozlišením FHD 63 se mohou lišit podle roku vydání.
****TV kompatibilní s WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatibilní TV se mohou lišit podle roku vydání. Podpora QNED 80 je omezena na modely 2022 a 2023.
*****Upozorňujeme, že služby nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Pro aktualizace je nutné síťové připojení.
******WOW Interface se může lišit v závislosti na modelu soundbaru
-
83" LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 verze pro montáž na stěnu
-
LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos 3.1kanálový SG10TY
Klíčová vlastnost
-
FreeSync kompatibilní (AMD)
-
Ano
-
G-Sync kompatibilní (Nvidia)
-
Ano
-
Typ displeje
-
4K OLED
-
Obnovovací frekvence panelu
-
120 Hz nativní (VRR 165 Hz)
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Procesor
-
Procesor α11 AI 4K Gen2
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
Systém reproduktorů
-
4.2 kanál
-
Hudební výkon
-
60W
-
Rozšířený rozsah barev
-
OLED Color
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
1 847 x 1 057 x 28,0
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
39
Všechny specifikace
OBRAZ (DISPLEJ)
-
Typ displeje
-
4K OLED
-
Rozlišení
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Obnovovací frekvence panelu
-
120 Hz nativní (VRR 165 Hz)
-
Rozšířený rozsah barev
-
OLED Color
OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)
-
Procesor
-
Procesor α11 AI 4K Gen2
-
Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)
-
α11 4K AI Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
-
Ano (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
AI Výběr žánru
-
Ano (SDR/HDR)
-
AI kontrola jasu
-
Ano
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Ano
-
Technologie lokálního stmívání
-
Pixel Dimming
-
Pohyb
-
OLED Motion
-
Režim obrazu
-
10 režimů
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
AI Picture Pro
-
Ano
-
Automatická kalibrace
-
Ano
-
QFT (Quick Frame Transport)
-
Ano
-
QMS (Quick Media Switching)
-
Ano
HRANÍ
-
G-Sync kompatibilní (Nvidia)
-
Ano
-
FreeSync kompatibilní (AMD)
-
Ano
-
HGIG Mód
-
Ano
-
Game Optimizer
-
Ano (Game Dashboard)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Ano
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Ano (až 165 Hz)
-
Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)
-
Ano
-
Doba odezvy
-
Méně než 0,1 ms
PŘÍSTUPNOST
-
Vysoký kontrast
-
Ano
-
Stupnice šedé
-
Ano
-
Invertované barvy
-
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
1 847 x 1 057 x 28,0
-
Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)
-
1 847 x 1 115 x 321
-
Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)
-
2 050 x 1 210 x 253
-
Rozměry - TV stojan (Š x H mm)
-
501 x 321
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
39
-
Hmotnost TV - se stojanem (kg)
-
44,9
-
Hmotnost TV - balení (kg)
-
54,4
-
Držák na stěnu / VESA (mm)
-
400 x 400
ČÁROVÝ KÓD
-
Čárový kód
-
8806096346044
ZVUK
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
AI zvuk
-
α11 AI Sound Pro (Virtuální 11.1.2 Up-mix)
-
Clear Voice Pro
-
Ano (remastering objektů s umělou inteligencí)
-
WiSA připraveno
-
Ano (až 2.1 kanál)
-
LG Sound Sync
-
Ano
-
Sound Mode Share
-
Ano
-
Simultánní výstup zvuku
-
Ano
-
Bluetooth Surround Ready
-
Ano (2 Way Playback)
-
Hudební výkon
-
60W
-
AI akustické ladění
-
Ano
-
Audio Kodek
-
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál)
-
Směr reproduktoru
-
Dolů
-
Systém reproduktorů
-
4.2 kanál
-
WOW Orchestra
-
Ano
KONEKTIVITA
-
HDMI Audio Return Channel
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
-
Ano (verze 5.3)
-
Ethernet
-
1x
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Ano
-
SPDIF (Optický digitální audio výstup)
-
1x
-
CI Slot
-
1ea (kromě Spojeného království, Irska)
-
HDMI výstup
-
4ea (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 porty))
-
RF vstup (Anténa/Kabel)
-
2x
-
USB vstup
-
3x (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Ano (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Podporuje Apple Airplay2
-
Ano
-
Operační systém (OS)
-
WebOS 25
-
Kompatibilní s USB kamerou
-
Ano
-
Chatbot s umělou inteligencí
-
Ano
-
Vždy připraven
-
Ano
-
Webový prohlížeč
-
Ano
-
Google Cast
-
Ano
-
Google Home / Hub
-
Ano
-
Hands-free hlasové ovládání
-
Ano
-
Home Hub
-
Ano
-
Inteligentní rozpoznávání hlasu
-
Ano
-
LG Channels
-
Ano
-
Ovládání Magickým ovladačem
-
Ano
-
Multi View
-
Ano
-
Aplikace pro smartphone
-
Ano (LG ThinQ)
-
Hlasová identifikace
-
Ano
-
Podporuje Apple Home
-
Ano
SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
-
Napájení (napětí, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pohotovostní režim
-
Menší než 0.5W
PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ
-
Dálkový ovladač
-
Magický dálkový ovladač MR25GA / MR25GB (Velká Británie, Itálie)
-
Napájecí kabel
-
Ano (neodnímatelný)
VYSÍLÁNÍ
-
Analogový TV příjem
-
Ano
-
Digitální TV příjem
-
DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)
INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost
-
Počet kanálů
-
3.1
-
Výstupní výkon
-
420 W
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
DTS:X
-
Ano
-
WOW Orchestra
-
Ano
-
Hlavní
-
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
-
Subwoofer
-
180 x 394 x 290 mm
Všechny specifikace
ČÁROVÝ KÓD
-
Čárový kód
-
8806091960146
ZVUKOVÉ EFEKTY
-
AI Sound Pro
-
Ano
-
Standard
-
Ano
-
Hudba
-
Ano
-
Kino
-
Ano
-
Clear Voice Pro
-
Ano
-
Sport
-
Ano
-
Hra
-
Ano
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Ano
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Vzorkování
-
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
-
24bit/96kHz
KONEKTIVITA
-
HDMI vstup
-
1
-
HDMI výstup
-
1
-
Verze Bluetooth
-
5.1
-
Bluetooth kodeky - SBC/AAC
-
Ano
-
Wi-Fi
-
Ano
-
Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory
-
Ano
-
USB
-
1
-
Spolupracuje s Alexou
-
Ano
-
Spotify Connect
-
Ano
-
Tidal Connect
-
Ano
-
AirPlay 2
-
Ano
-
Chromecast
-
Ano
-
Spolupracuje s Google Home
-
Ano
-
Optický
-
1
PODPORA HDMI
-
Pass-through
-
Ano
-
Pass-through (4K)
-
Ano
-
VRR / ALLM
-
Ano
-
120Hz
-
Ano
-
HDR10
-
Ano
-
Dolby Vision
-
Ano
-
Audio Return Channel (ARC)
-
Ano
-
Audio Return Channel (e-ARC)
-
Ano
-
CEC (Simplink)
-
Ano
VŠEOBECNÝ
-
Počet kanálů
-
3.1
-
Počet reproduktorů
-
8 EA
-
Výstupní výkon
-
420 W
AUDIO FORMÁT
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
Dolby Digital
-
Ano
-
DTS Digital Surround
-
Ano
-
DTS:X
-
Ano
-
AAC
-
Ano
-
AAC+
-
Ano
POHODLÍ
-
Aplikace pro dálkové ovládání - iOS / Android OS
-
Ano
-
AI Room Calibration Pro (App)
-
Ano
-
Ovládání režimu Soundbar
-
Ano
-
TV Sound Mode Share
-
Ano
-
WOW Orchestra
-
Ano
-
WOW Interface
-
Ano
ROZMĚR (ŠXVXH)
-
Hlavní
-
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
-
Subwoofer
-
180 x 394 x 290 mm
HMOTNOST
-
Hlavní
-
3,9 kg
-
Subwoofer
-
5,8 kg
-
Celková hmotnost
-
16,1 kg
PŘÍSLUŠENSTVÍ
-
Záruční list
-
Ano
-
Kabel HDMI
-
Ano
-
Nástěnný držák
-
Ano
-
Dálkové ovládání
-
Ano
NAPÁJENÍ
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Hlavní jednotka)
-
0.5 W ↓
-
Spotřeba energie (Hlavní jednotka)
-
45 W
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Spotřeba energie (Subwoofer)
-
38 W
INFORMACE O SHODĚ
