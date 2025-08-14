We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SET | WS7D7632WB +MG7Z2593B + CBIZ2437B + DB976TKS
EasyClean™
Vždy čistá trouba s technologií EasyClean™
Díky technologii EasyClean™ zůstane vnitřek trouby stále jako nový. Žádné chemikálie a žádné výpary.
Krok 1
Naplňte lahvičku s rozprašovačem 510 ml vody. Na stěny a rohy nastříkejte asi 60 ml vody.
Obraz dotyku tlačítka Easy Clean prstem.
Krok 2
Poté na dno trouby nalijte zbývající vodu.
Obrázek páry stříkající z trouby.
Krok 3
Stiskněte tlačítko EasyClean™.
Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.
Krok 4
Případné zbytky jednoduše setřete hadříkem nebo utěrkou.
Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.
LG InstaView™
Podívejte se, co se vaří
Stačí dvakrát poklepat na sklo, abyste si jídlo prohlédli, aniž by došlo k úniku tepla z trouby.
LG ThinQ™
Seznamte se s novým kuchařským pomocníkem
Od jednoduchých funkcí, jako je předehřátí trouby, nastavení časovače a sledování aktuálního průběhu, až po složitější funkce, jako je diagnostika a řešení problémů na základě způsobu používání - LG ThinQ™ vám umožní provádět všechny tyto činnosti z telefonu.
TrueSteam™
Bezpečné a hygienické stravování
TrueSteam™ myje vaše nádobí parou, čímž je zanechává dokonale čisté pro vás a vaši rodinu.
Ušetřete čas s parním předmytím
TrueSteam™ za vás snadno opláchne nádobí a uvolní tuhé, připečené potraviny.
Vestavná myčka s plně otevřenými dvířky, odhalující špinavé nádobí uvnitř.
Pára TrueSteam™ se dostane na celý povrch nádobí
S technologií TrueSteam™ se můžete spolehnout, že veškeré nádobí bude zářivě čisté.
Vnitřní pohled na parní myčku s kompletním pokrytím pro důkladné mytí.
Méně skvrn od vody
TrueSteam™ zanechává nádobí zářivě čisté a zároveň snižuje počet skvrn od vody až o 30%.*
Sklenice na víno s vodními skvrnami na jedné straně a čirou a čistou na druhé straně po umytí párou.
*Ve srovnání s modelem LG bez páry. Na základě počtu skvrn od vody mezi modely LG DFB325 (pára) a DFB415 (bez páry) podle interních testovacích metod LG.
QuadWash™
Výkonné a jemné mytí
QuadWash™ využívá čtyři vícesměrná ramena k důkladnému sprchování každé položky, zatímco Dual Zone Wash umožňuje zvolit různé úrovně tlaku pro horní a spodní patro.
Dvouzónové mytí
Vnitřek myčky nádobí s šetrným mytím horního koše a výkonným mytím spodního koše.
Bezpečnější kuchyňský prostor díky Dětské pojistce
Dětská pojistka mikrovlnné trouby zajišťuje bezpečnost dětí a domácích mazlíčků v kuchyni. Tato funkce dokáže uzamknout dotykový panel mikrovlnné trouby a zabránit tak případným nehodám. Pro uzamčení dotykového ovládacího panelu stačí stisknout a podržet tlačítko STOP/Clear po dobu tří sekund.
Matka a dítě tráví bezpečný čas v kuchyni
Průvodce instalací vestavné mikrovlnné trouby
Zjistěte, jak vestavná mikrovlnná trouba zapadne do vaší kuchyně – včetně rozměrů a instalačních požadavků
1. Určení potřebných rozměrů pro instalaci
Technické parametry a instalační rozměry mikrovlnky
Technické rozměry a doporučené odstupy – modely MG7Z2593B a MG7Z2593D
➊ Kompatibilní s 24" vestavnou troubou LG pro jednotný vzhled
➊ Kompatibilní s 24" vestavnou troubou LG pro jednotný vzhled
2. Na co si dát pozor při instalaci spotřebiče
Zadní stěna skříňky by měla být odstraněna. Pokud to není proveditelné, vyvrtejte otvor o průměru minimálně 100 mm. Pro zajištění správného proudění vzduchu je nutné dodržet větrací mezeru 50 mm ve spodní části a 5 mm mezi horní částí trouby a nábytkem.
Rozměry prostoru pro instalaci vestavěné mikrovlnné trouby.
* Instalaci je vhodné svěřit do rukou profesionálů.
-
Vestavná indukční deska 60cm 2x Flexi zóna, ThinQ™, Černá
-
Vestavná parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Noble Steel
-
25L Auto Cook Mikrovlnná trouba s grilem, Černá/šedá
-
76 l InstaView™, EasyClean™ Vestavná trouba LG, Černá/šedá
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Značka
-
LG
-
Země původu
-
Čína
-
Barva vnějšího pláště
-
Černá
-
Typ varné desky
-
Indukční
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
-
Minutka
-
Ne
-
Zámek ovládání
-
Ano (Varná deska)
-
Pečení na čas
-
Ano
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Ovládací displej
-
LED
-
Typ ovládání varné desky
-
Skleněný dotykový panel
-
Sklo varné desky
-
Sklokeramika
ROZMĚRY / HMOTNOST
-
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
-
690 x 108 x 645
-
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
-
590 x 50 x 520
-
Hmotnost produktu (kg)
-
11,1
-
Rozměry výřezu (Š x V x H) (mm)
-
560 x 61 x 480
-
Velikost - šířka (mm)
-
590
VÝKON / ÚDAJE
-
Výkon mikrovln
-
7 400
-
Požadované napájení (V/Hz)
-
220~240V / 50Hz, 220~240V / 60Hz, 380-415V / 50Hz, 380-415V / 60Hz
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC Tag On
-
Ne
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ano
-
Kontrola a ovládání
-
Ne
-
Chytrý recept (aplikace na recepty 3. strany)
-
Ne
-
Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)
-
Ne
VLASTNOSTI VARNÉ DESKY
-
Typ varné desky
-
Indukční
-
EasyClean (varná deska)
-
Ne
-
Typ zóny/hořáku(Jednoduchý)
-
levá přední, levá zadní, pravá přední, pravá zadní
-
Typ zóny/hořáku(Široký)
-
levá přední + levá zadní, pravá přední + pravá zadní
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Ohřev - celkem (W)
-
7 400
-
Indikátor horké plochy
-
Ano
-
Indukční zóna - levá přední (W)(Turbo, mm)
-
2 200(3 300, 185)
-
Indukční zóna - levá zadní (W)(Turbo, mm)
-
2 200(3 300, 185)
-
Indukční zóna - pravá přední (W)(Turbo, mm)
-
2 200(3 300, 185)
-
Indukční zóna - pravá zadní (W)(Turbo, mm)
-
2 200(3 300, 185)
-
Indukční zóna - široká (W)(mm)
-
3 700(230x374)
-
Počet varných zón/hořáků
-
4
-
Bezpečnostní funkce(Varná deska)
-
Ano
INFORMACE O SHODĚ
Přehled
Dimension (mm)
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Typ displeje
-
LED
-
Typ instalace
-
Vestavná
-
Typ panelu
-
Ovládání nahoře
-
Kapacita (sad nádobí)
-
14
VZHLED
-
Barvy
-
Noble Steel
-
Ukazatel stavu
-
Ukazatel (Pruh)
-
Ukazatel zbývajícího času
-
Ne
-
Materiál vany
-
Nerezová
VLASTNOSTI ROŠTU
-
Košíky na příbory
-
Ne
-
Výškově nastavitelný 3. rošt
-
Ano (nastavitelný)
PROGRAMY/PŘÍDAVNÉ MOŽNOSTI
-
Auto
-
Ano
-
Zrušit
-
Ano
-
Zámek ovládání
-
Ano
-
Odložený start
-
Ano
-
Šetrný
-
Ano
-
Stažení programů
-
Ano
-
Duální zóna
-
Ano
-
Eco
-
Ano
-
Spořič energie
-
Ano
-
Expresní
-
Ano
-
Extra sušení
-
Ano
-
Poloviční naplnění
-
Ano
-
Vysoce intenzivní
-
Ne
-
Vysoká tep.
-
Ano
-
Intenzivní
-
Ano
-
Normální
-
Ne
-
Přídavné možnosti
-
8
-
Počet mycích cyklů (programů)
-
10
-
Osvěžení
-
Ano
-
Leštění
-
Ano
-
Pára
-
Ano
-
Turbo
-
Ano
-
3 v 1
-
Ne
-
Sušení plus
-
Ne
TECHNICKÉ PARAMETRY
-
Délka standardního programu
-
299
-
Délka expresníhoprogramu
-
56
-
Třída akustického výkonu (v rozsahu A až D)
-
B
-
Hlučnost
-
43
-
Délka turbo programu
-
78
-
Spotřeba vody na 1 cyklus (l)
-
9,5
-
Třída energetické účinnosti
-
A
HLAVNÍ FUNKCE
-
Smart Rack+™
-
Ano (horní stojan_Částečně skládací / Spodní stojan_Plně skládací)
-
Antibakteriální péče
-
Ano
-
Aqua-Stop
-
Ano
-
Automatické otevírání dveří
-
Ano
-
Dávkovač mycího prostředku a prostředku pro oplachování
-
Ano
-
DirectDrive Motor™
-
Ano
-
Inverter Direct Drive motor
-
Ano
-
Počet ostřikovacích ramen
-
3
-
QuadWash™
-
Ano
-
Sytém mytí SenseClean
-
Ano
-
Senzor úrovně znečištění
-
Ano
-
TrueSteam™
-
Ano
-
Systém mytí Vario
-
Ano
-
Změkčovač vody
-
Ano
ROZMĚRY/HMOTNOST
-
Nastavitelné nožičky (mm)
-
60
-
Rozměry balení - ŠxVxH (mm)
-
683 x 840 x 654
-
Hmotnost s obalem (kg)
-
50
-
Rozměry výrobku – Š x V x H (mm)
-
598 x 815 x 554
-
Hmotnost výrobku (kg)
-
45
NAPÁJENÍ
-
Frekvence (Hz)
-
50
-
Spotřeba energie (W)
-
1 600 - 1 800
-
Napětí (V)
-
220 - 240
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC
-
Ne
-
Proaktivní péče o zákazníky
-
Ne
-
Dálkové ovládání
-
Ne
-
Vzdálená správa
-
Ano
-
Smart Diagnosis
-
Ano
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ano
INFORMACE O SHODĚ
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Značka
-
LG
-
Země původu
-
Čína
-
Barva dveří
-
Černá
-
Design dveří
-
Dělené
-
EasyClean
-
Ne
-
Typ instalace
-
Vestavná
-
Barva vnějšího pláště
-
Nerezová ocel
-
Kapacita trouby (l)
-
25
-
Typ
-
Grill
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
-
Přidat 30 sekund
-
Ano
-
Dětská pojistka
-
Ano
-
Zvuková signalizace dokončení
-
Ano
-
EasyClean
-
Ne
-
Minutka
-
Ano
-
Nastavení času
-
Ano
-
Vypnutí/zapnutí otočné desky
-
Ne
VLASTNOSTI MIKROVLNNÉ TROUBY
-
Typ osvětlení vnitřního prostoru
-
LED
-
Způsob vaření
-
Automatické + manuální
-
Spotřeba mikrovlnné trouby (Watty)
-
1 450
-
Výkonové úrovně mikrovlnné trouby
-
5
-
Výkon mikrovlnné trouby (W)
-
900
-
Kapacita trouby (l)
-
25
-
Inteligentní invertor
-
Ne
-
Celková spotřeba energie (Watty)
-
1 450
-
Průměr otočného disku (mm)
-
315
-
Spotřeba kombinovaného režimu (mikrovlnná trouba + gril) (Watty)
-
1 450
-
Spotřeba grilu (Watty)
-
1 000
OVLÁDACÍ PRVKY
-
Ovládací displej
-
LED
-
Umístění ovládání
-
Pravá strana
-
Typ ovládání
-
Skleněný dotykový panel
REŽIMY VAŘENÍ
-
Smažení horkým vzduchem
-
Ne
-
Automatické vaření
-
Ano
-
Automatický opětovný ohřev
-
Ne
-
Pečení
-
Ne
-
Konvekční pečení
-
Ne
-
Rozmrazování
-
Ano
-
Odvodnění
-
Ne
-
Grill
-
Ano
-
Invertorové rozmrazování
-
Ne
-
Rozpouštění
-
Ne
-
Paměť pro vaření
-
Ne
-
Ochrana
-
Ne
-
Smažení
-
Ne
-
Senzor pro vaření
-
Ne
-
Senzor pro přihřívání
-
Ne
-
Pomalé vaření
-
Ne
-
Změkčení
-
Ne
-
Rychlý konvekční ohřev
-
Ne
-
Rychlé grilování
-
Ano
-
Fázové vaření
-
Ne
-
Vaření v páře
-
Ne
-
Ohřev
-
Ne
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Design vnitřního prostoru
-
Čtvercové
-
Barva dveří
-
Černá
-
Design skleněných dveří
-
Kouřové
-
Vnější design
-
Tradiční široké zobrazení
-
Barva interiéru
-
Nerezová ocel
-
Barva vnějšího pláště
-
Základní materiál
-
Povrchová úprava proti otiskům prstů
-
Ne
ROZMĚRY / HMOTNOST
-
Rozměry vnitřního prostoru (Š x V x H) (mm)
-
328 x 206 x 372
-
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
-
654 x 451 x 446
-
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
-
592 x 396 x 388
-
Hmotnost produktu (kg)
-
16,7
VÝKON / ÚDAJE
-
Výkon mikrovln
-
900
-
Požadované napájení (V/Hz)
-
230V / 50Hz
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC Tag On
-
Ne
-
SmartDiagnosis
-
Ne
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ne
OBSAH BALENÍ
-
Skleněný tác (ea)
-
1
-
Horní rošt (ea)
-
1
-
Rošty (ea)
-
1
-
Prstenec pro otáčení (ea)
-
1
-
Hřídel pro otáčení (ea)
-
1
-
Návod k použití (ea)
-
1
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Značka
-
LG
-
Země původu
-
Korea
-
Barva vnějšího pláště
-
Černá nerezová ocel
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Systém vaření v troubě
-
Konvekce ProBake
-
Typ trouby
-
Jednoduchá
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
-
Minutka
-
Ano
-
Zámek ovládání
-
Ano (trouba)
-
Hlasitost připomenutí dokončení vaření
-
Ano
-
Typ čištění trouby
-
EasyClean + Self Clean
-
Režim Šábes
-
Ano
-
Self Clean zámek dvířek trouby
-
Automatické
-
Systém jemného zavírání
-
Ne
-
Pečení na čas
-
Ano
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Barva dveří
-
Průhledné
-
Barva interiéru
-
Modrá
-
Barva vnějšího pláště
-
Černá nerezová ocel
-
Povrchová úprava proti otiskům prstů
-
Ne
-
Materiál dutin
-
Smalt
-
Ovládací displej
-
LED
-
Barva rukojeti
-
Černá nerezová ocel
-
Materiál rukojeti
-
Hliník
-
Barva knoflíku
-
Černá nerezová ocel
-
Osvětlení knoflíků
-
Ne
-
Materiál knoflíku
-
Plast
-
Typ ovládání trouby
-
Knoflík + Dotekové
-
Funkce dvířek trouby
-
Instaview okno
ROZMĚRY / HMOTNOST
-
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
-
700 x 645 x 660
-
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
-
592 x 594 x 569
-
Hmotnost produktu (kg)
-
43,0
-
Rozměry výřezu (Š x V x H) (mm)
-
560 x 590 x 556
-
Vnitřní rozměr trouby (Š x V x H) (mm)
-
488 x 373 x 420
-
Velikost - šířka (mm)
-
592
VÝKON / ÚDAJE
-
Výkon mikrovln
-
3 500
-
Požadované napájení (V/Hz)
-
230V / 50Hz
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC Tag On
-
Ne
-
SmartDiagnosis
-
Ano
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ano
-
Kontrola a ovládání
-
Ano
-
Proaktivní péče o zákazníky
-
Ano
-
Chytrý recept (aplikace na recepty 3. strany)
-
Ne
-
Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)
-
Ne
OBSAH BALENÍ
-
Plech na pečení (Ks)
-
1
-
Hluboký plech na pečení (Ks)
-
1
-
Drážky pro víceúrovňové pečení (KS)
-
1
-
Standardní stojan (Ks)
-
1
VLASTNOSTI TROUBY
-
Automatické bezpečnostní vypnutí
-
Ano
-
Typ pečícího prvku
-
Skryté
-
Typ tělesa grilu
-
Sheath (ochrana topnice)
-
Konvekční přepočet
-
Ne
-
Konvekční ventilátor
-
Duální rychlost (vysoká/nízká)
-
Typ konvekce
-
Konvekce ProBake
-
Výkon pečícího prvku (W)
-
1 500
-
Výkon grilovacího prvku (W)
-
1 600 / 1 500
-
Výkon konvekčního prvku (W)
-
1 900
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Chytré osvětlení trouby GoCook
-
Ano
-
Počet pozic roštů
-
5
-
Kapacita trouby (l)
-
76
-
Režimy pečení v troubě
-
Smažení horkým vzduchem, Air Sous-Vide, Spodní ohřev, Rozmrazování, Eco Horký vzduch, Eco Horní spodní ohřev, Tradiční ohřev s asistencí ventilátorem, Horký vzduch, Velký gril, Režim Pizza, Ochrana, Opékání, Malý gril, Horní Dolní ohřev, Ohřev
-
Typ světla v troubě
-
Halogen
INFORMACE O SHODĚ
Názory zákazníků
