SET | WS7D7632WB + GSXE90EVAD
GSXE90EVAD.pdf
Energetická třída : CZ
Label_1973613.pdf
Energetická třída : CZ
SET | WS7D7632WB + GSXE90EVAD

SET | WS7D7632WB + GSXE90EVAD

  • front view
  • front view
  • front view
  • 2x zaklepejte a podívejte se, co je uvnitř.
  • Pohled zepředu na multi-door chladničku LG GMG860EPBE
  • fornt
  • fornt open food
Hlavní funkce

  • Trouba: Teleskopické výsuvy, Režim horkovzdušné fritézy, Režim pizza
  • Chladnička: DoorCooling+™, Total No Frost™, UVnano™
  • Trouba/Chladnička InstaView™
  • Trouba: Easy Clean™ čištění, Pyrolýza
  • Trouba/chladnička: ThinQ™- smart funkce
Produkty v tomto balíčku: 2
Pohled zepředu na americkou chladničku LG GSXE90EVAD

GSXE90EVAD

Americká chladnička LG | D | 628 l | InstaView™ | ThinQ™WiFi|Kovová Sorbet
GSXE90EVAD.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
front view

WS7D7632WB

76 l InstaView™, EasyClean™ Vestavná trouba LG, Černá/šedá
Label_1973613.pdf
Energetická třída : CZ

Rozmanitý kuchař

Nová úroveň chuti ve vaší kuchyni

Vneste do svého příštího jídla gurmánskou chuť díky řadě prémiových funkcí.

Na tomto obrázku jsou na stole kuřecí prsa vařená v páře, kuřecí křídla smažená na vzduchu, sušenky a steak připravený metodou sous vide. Níže jsou také uvedeny ikony představující funkce ProBake konvekce, sous vide, horkovzdušné smažení a ProBake parní pečení.

ProBake konvekce

LG ProBake Convection® zajišťuje přesný a rovnoměrný ohřev každého stojanu. Trouba je vybavena topným tělesem v zadní části, které umožňuje dokonalé pečení a zapékání.

Obrázek pečení sušenek.

Sous Vide

Sous Vide používá nízkou teplotu trouby a proudění vzduchu pro dosažení maximální šťavnatosti. Na rozdíl od standardní metody sous vide nepotřebuje cirkulaci vody a místo toho se spoléhá na řízené teplo, které zajišťuje další konzistenci při zpracování potravin.

Obrázek, vakuově balené maso se vaří vzduchem sous vide.

Horkovzdušné smažení

Připravte si své oblíbené křupavé pokrmy bez fritování v oleji pomocí horkovzdušného smažení.

Obrázek kuřecího křídla smaženého na vzduchu.

Režim na pizzu

Režim na pizzu je speciálně navržena pro přípravu domácí nebo čerstvé pizzy i mražené pizzy. Vychutnejte si křupavější kůrku a chutnější náplň díky režimu pizza, který lze nastavit až na 300 ℃.

Obrázek pizzy pečené v troubě.

LG InstaView™

Podívejte se, co se vaří

Stačí dvakrát poklepat na sklo, abyste si jídlo prohlédli, aniž by došlo k úniku tepla z trouby.

EasyClean™

Vždy čistá trouba s technologií EasyClean™

Díky technologii EasyClean™ zůstane vnitřek trouby stále jako nový. Žádné chemikálie a žádné výpary.

Krok 1

Naplňte lahvičku s rozprašovačem 510 ml vody. Na stěny a rohy nastříkejte asi 60 ml vody.

Obraz dotyku tlačítka Easy Clean prstem.

Krok 2

Poté na dno trouby nalijte zbývající vodu.

Obrázek páry stříkající z trouby.

Krok 3

Stiskněte tlačítko EasyClean™.

Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.

Krok 4

Případné zbytky jednoduše setřete hadříkem nebo utěrkou.

Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.

LG ThinQ™

Seznamte se s novým kuchařským pomocníkem

Od jednoduchých funkcí, jako je předehřátí trouby, nastavení časovače a sledování aktuálního průběhu, až po složitější funkce, jako je diagnostika a řešení problémů na základě způsobu používání - LG ThinQ™ vám umožní provádět všechny tyto činnosti z telefonu.

Maximální čerstvost pro vaše potraviny**

Technologie LinearCooling™ snižuje výkyvy teplot, čímž zajistí čerstvou chuť po dobu až 7 dnů.***.

Na obrázku je před čerstvou zeleninou zobrazen graf.

Rychlejší a rovnoměrnější chlazení v chladničce

Průduchy DoorCooling+™ jsou umístěny v přední části chladničky. Udržují nápoje chladnější a potraviny déle čerstvé.

Otevřená chladnička LG s uspořádanými potravinami, lahvemi a zásuvkami, rovnoměrně chlazená modrým světlem DoorCooling™.

Méně pachů v chladničce s Pure N Fresh

Tento jedinečný systém filtrace vzduchu umožňuje minimalizovat pachy v chladničce. Ventilátor aktivně nasává vzduch přes uhlíkový filtr a dovnitř pouze čistývzduch bez jakýchkoliv zápachů.

Filtrace Pure N Fresh nasává pachy a rozptyluje čistý chladný vzduch pro svěží prostředí v chladničce.

Pohled zepředu na černou chladničku InstaView, ve které svítí světlo. Obsah chladničky je vidět skrz dvířka InstaView. Na obsah dopadají modré paprsky světla funkce DoorCooling.

DoorCooling+™

Rychlejší a rovnoměrnější chlazení v chladničce

Průduchy nacházející se v přední části chladničky pomáhají udržovat rovnoměrnou teplotu, díky čemuž zůstanou vaše potraviny déle čerstvé.

*Na základě testu TÜV Rheinland za použití interních testovacích metod LG pro porovnávání času poklesu teploty nádoby na vodu umístěné v horním zásobníku mezi modelems funkcí DoorCooling+™ a bez funkce DoorCooling+™. Pouze příslušné modely.
*Obrázky produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se od skutečného produktu lišit.
*Když se dveře otevřou, chlazení DoorCooling+™ přestane pracovat.

UVnano™

Čerstvá až do poslední kapky na výstupu vody

Voda zůstává čerstvá, UV nano automaticky odstraňuje až 99,99 %* bakterií z vodní trysky pomocí UV záření.

*Účinek UVnano (název funkce: Self Care) byl posouzen laboratorními testy TUV v roce 2020 za použití interních testovacích metod měření redukce E. coli, S. aureus a P aeruginosa ve vzorcích destilované vody po ozáření UV LED každou hodinu po dobu 10 minut, v celkovém objemu 24 hodin běžného provozu domácnosti. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí a využití. Produkt neošetřuje ani neléčí zdravotní problémy a nezaručuje, že voda filtrovaná produktem nebude obsahovat kontaminující látky, jako jsou mikrobiologické částice ovlivňující zdraví uživatelů.
*UVnano je zkratka slov UV (ultrafialový) a nanometr (jednotka délky).
*UVnano je zkratka slov UV (ultrafialový) a nanometr (jednotka délky).

InstaViewThinQ™

Dvakrát zaklepejte a podívejte se, co je uvnitř

S nejnovější generací InstaView™ dvakrát zaklepejte a uvidíte o 23 % více toho, co je uvnitř.

*Pro srovnání s běžným provedením LG vedle InstaViewThinQ™(GSX971NEAE).

LG ThinQ™

Chytré ovládání, chytrý život

Připojte se pro snazší ovládání

Zapomněli jste zavřít dvířka chladničky? Žádný strach. Aplikace LG ThinQ™ vás na to upozorní zasláním oznámení přímo na váš telefon.

Přehled

Dimension (mm)

GSXE90EVAD

Klíčová vlastnost

Celkový objem (l)

628

Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

913 x 1 790 x 735

Spotřeba energie (kWh/rok)

276

Energetická třída

D

Typ kompresoru

Smart Inverter kompresor (BLDC)

InstaView

Ano

Door-in-Door

InstaView Door-in-Door (tónované sklo)

Instalace přívodu vody

Je nutná instalace přívodu vody

ThinQ (Wi-Fi)

Ano

Povrch (dveře)

Černá ocel essence

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ produktu

Chladnička amerického typu

Standardní/hloubka pracovní desky

Hloubka pracovní desky

Energetická třída

D

OBJEM

Celkový objem (l)

628

Objem mrazničky (l)

192

Objem chladničky (l)

407

Objem mrazničky (2 hvězdičky) (l)

15

Objem výrobníku ledu (l)

14

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

Interní LED displej

Vnitřní vrchní displej

Expresní mrazení

Ano

ROZMĚRY A HMOTNOST

Hmotnost v obalu (kg)

152

Hmotnost výrobku (kg)

142

Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)

1 790

Výška po horní část skříně (mm)

1 750

Hloubka s madlem (mm)

735

Hloubka bez dveří (mm)

620

Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

913 x 1 790 x 735

VLASTNOSTI

DoorCooling+

Ano

Door-in-Door

InstaView Door-in-Door (tónované sklo)

LINEAR Cooling

Ano

InstaView

Ano

VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY

Manuální výrobník ledu

Ne

Dávkovač vody

Ne

Instalace přívodu vody

Je nutná instalace přívodu vody

Dávkovač ledu a vody

Kostkový a drcený led

Automatický výrobník ledu

Ano (Spaceplus)

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dveře (Materiál)

VCM

Povrch (dveře)

Černá ocel essence

Dekor vnitřní stěny

Kovová Metal Fresh F/R

Typ madla

Kapsa

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ kompresoru

Smart Inverter kompresor (BLDC)

Spotřeba energie (kWh/rok)

276

Klimatická třída

T

Hlučnost (dB)

35

Hlučnost (třída)

B

VYBAVENÍ CHLADNIČKY

Průhledné koše do dveří

4

Osvětlení chladničky

Horní LED

Police z tvrzeného skla

3

Přihrádka ve dveřích_Utility Box / Snack Corner

Ano

Box na zeleninu

Ano (2)

Multi-Air Flow

Ano

Pure N Fresh

Ne

SMART TECHNOLOGIE

Smart Diagnosis

Ano

ThinQ (Wi-Fi)

Ano

EAN CODE

Čarový kód

8806096031506

VYBAVENÍ MRAZNIČKY

Průhledné koše do dveří

2

Osvětlení mrazničky

Horní LED

Police z tvrzeného skla

3

Zásuvky mraznička

2 průhledné

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
EU Energy label 2019(GSXE90EVAD)
přípona:pdf
Product information sheet (GSXE90EVAD)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(GSXE90EVAD)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Značka

LG

Země původu

Korea

Barva vnějšího pláště

Černá nerezová ocel

Zdroj ohřevu

Elektrický

Systém vaření v troubě

Konvekce ProBake

Typ trouby

Jednoduchá

UŽIVATELSKÉ FUNKCE

Minutka

Ano

Zámek ovládání

Ano (trouba)

Hlasitost připomenutí dokončení vaření

Ano

Typ čištění trouby

EasyClean + Self Clean

Režim Šábes

Ano

Self Clean zámek dvířek trouby

Automatické

Systém jemného zavírání

Ne

Pečení na čas

Ano

DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barva dveří

Průhledné

Barva interiéru

Modrá

Barva vnějšího pláště

Černá nerezová ocel

Povrchová úprava proti otiskům prstů

Ne

Materiál dutin

Smalt

Ovládací displej

LED

Barva rukojeti

Černá nerezová ocel

Materiál rukojeti

Hliník

Barva knoflíku

Černá nerezová ocel

Osvětlení knoflíků

Ne

Materiál knoflíku

Plast

Typ ovládání trouby

Knoflík + Dotekové

Funkce dvířek trouby

Instaview okno

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry balení (Š x V x H) (mm)

700 x 645 x 660

Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)

592 x 594 x 569

Hmotnost produktu (kg)

43,0

Rozměry výřezu (Š x V x H) (mm)

560 x 590 x 556

Vnitřní rozměr trouby (Š x V x H) (mm)

488 x 373 x 420

Velikost - šířka (mm)

592

VÝKON / ÚDAJE

Výkon mikrovln

3 500

Požadované napájení (V/Hz)

230V / 50Hz

SMART TECHNOLOGIE

NFC Tag On

Ne

SmartDiagnosis

Ano

ThinQ(Wi-Fi)

Ano

Kontrola a ovládání

Ano

Proaktivní péče o zákazníky

Ano

Chytrý recept (aplikace na recepty 3. strany)

Ne

Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)

Ne

OBSAH BALENÍ

Plech na pečení (Ks)

1

Hluboký plech na pečení (Ks)

1

Drážky pro víceúrovňové pečení (KS)

1

Standardní stojan (Ks)

1

VLASTNOSTI TROUBY

Automatické bezpečnostní vypnutí

Ano

Typ pečícího prvku

Skryté

Typ tělesa grilu

Sheath (ochrana topnice)

Konvekční přepočet

Ne

Konvekční ventilátor

Duální rychlost (vysoká/nízká)

Typ konvekce

Konvekce ProBake

Výkon pečícího prvku (W)

1 500

Výkon grilovacího prvku (W)

1 600 / 1 500

Výkon konvekčního prvku (W)

1 900

Zdroj ohřevu

Elektrický

Chytré osvětlení trouby GoCook

Ano

Počet pozic roštů

5

Kapacita trouby (l)

76

Režimy pečení v troubě

Smažení horkým vzduchem, Air Sous-Vide, Spodní ohřev, Rozmrazování, Eco Horký vzduch, Eco Horní spodní ohřev, Tradiční ohřev s asistencí ventilátorem, Horký vzduch, Velký gril, Režim Pizza, Ochrana, Opékání, Malý gril, Horní Dolní ohřev, Ohřev

Typ světla v troubě

Halogen

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
Dismantling information(WS7D7632WB)
přípona:pdf
ENERGY LABEL(WS7D7632WB)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(WS7D7632WB)
přípona:pdf
WEB INFO(WS7D7632WB)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ

