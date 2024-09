Trouver un emploi

À propos de LG Electronics France



Présent dans plus de 100 pays et avec 74.000 salariés, LG Electronics est un leader mondial dans la fabrication de produits technologiques dans l'électronique grand public et professionnelle.



En France, LG est représenté à travers 5 divisions: Home Entertainment (TV et Audio Vidéo), Home Appliances (Electroménager), Information Technology (Moniteurs et Video projecteurs), Information Display (Ecrans à affichage dynamiques et TV professionnelle), et Air Solutions (Solutions de chauffage et climatisation).



Vous aimez les challenges ? Vous voulez évoluer dans un contexte multiculturel avec une équipe dynamique et entreprenante ? Rejoignez LG, Life’s Good !



Missions



Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) à la Chief Financial Officer (CFO) de la filiale française, le/la Accounting Manager a les responsabilités principales suivantes:



1. Gérer et superviser les opérations quotidiennes du service comptabilité



General Ledger ; dans ce domaine, les responsabilités actuelles du poste couvrent :

- Les clôtures mensuelles et annuelles en normes françaises et US GAAP/IFRS

- Les rapprochements de comptes du General Ledger de fin de mois

- Les réconciliations des capitaux propres

- Les immobilisations, y compris le décompte physique et régulier.



Accounts payable ; dans ce domaine, les responsabilités actuelles du poste couvrent :

- La validation des paiements groupés et individuels

- L’animation des bases de données fournisseurs dans un contexte fortement régulé et contrôlé

- La validation des dépenses et des frais de déplacements.

- Trésorerie et prévision des liquidités.

- Suivi des déclarations fiscales.



2. Suivre et analyser les données comptables et produire des rapports et états financiers



- Fournir les analyses mensuelles à la CFO et les autres analyses & demandes du quotidien

- Fournir des analyses ad hoc au siège Corporate situé en Corée du Sud

- Fournir des recommandations à la direction de l'entreprise

- Établir et tenir à jour des fichiers et des registres fiscaux en vue de documenter les transactions.



3. Améliorer les systèmes & procédures et initier des actions correctives nécessaires



- Coordonner les processus de contrôle interne CATS

- Coordonner la mise en place des règles K-SOX, la révision et les plans d'actions si nécessaire

- Gérer et mettre à jour la politique interne en matière de déplacements et de dépenses professionnelles.



4. Gestion de projets comptables



Assurer la mise en place du projet de dématérialisation

Amélioration de l'outil interne GERP.



5. Assurer la relation avec les interlocuteurs locaux externes & internes



- La direction générale de la filiale étant coréenne, garantir en autonomie le respect des obligations légales, réglementaires & fiscales et être responsable des questions techniques et des réglementations françaises

- Etre l’interlocuteur principal des équipes d’audit et envers l’administration fiscale

- Assurer la formation des clients internes.



6. Manager l'équipe comptabilité (5 collaborateurs)



- Superviser l’équipe dans les activités suivantes : Trésorerie / Comptabilité générale & fournisseur / Fiscalité / Contrôle Interne

- Animer, former et développer l'équipe.



Votre profil :



- Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en comptabilité.

- Vous disposez d’une expérience managériale significative sur un poste similaire avec une connaissance approfondie des normes, lois et réglementations en comptabilité (avec la maitrise des normes IFRS).

- Vous avez déjà travaillé dans un environnement international et disposez d’un niveau d’anglais courant (le management sur ce poste est exclusivement anglophone).

- Ouverture d’esprit, appétence pour les environnements multiculturels, bon relationnel, force de proposition, capacité d’analyse, dynamisme et engagement sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste.



Contrat : CDI

Lieu : Workstation à Courbevoie, (arrêt « Esplanade de la Défense » sur la ligne 1).

Télétravail : 1 jour par semaine

Déroulement des entretiens :

- 1 échange téléphonique + échange visio avec le chargé recrutement

- 1 entretien avec le Responsable RH

- 1 entretien avec la directrice financière

- Entretien final avec la directrice financière et administratif (en anglais)



Pour postuler, envoyer votre CV à : recrutement@lge.com



LG Electronics est fière de promouvoir l’intégration et l’égalité des chances quels que soit le sexe, l’âge, l’origine, la nationalité, la religion, le handicap, ou l’orientation sexuelle de nos collaborateurs et candidats. C’est ainsi que nous nous engageons à traiter et à étudier l’ensemble de vos candidatures avec équité.