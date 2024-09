Communiqué de presse

LE MONITEUR LG 4K ULTRA HD ASSURE UNE EXPÉRIENCE DE JEU EXCEPTIONNELLE AUX JOUEURS DU MONDE ENTIER

Le tout dernier moniteur 4K attire les joueurs de haut niveau en leur offrant une immersion totale grâce à son écran 4K IPS et Free Sync d'AMD

À Villepinte, le 17 juin 2015

Le tout nouveau moniteur LG est pensé pour les effets visuels intenses en graphisme et l'action frénétique des jeux RTS (stratégie en temps réel) et FPS (tireur en vue subjective) 4K. Le moniteur est compatible avec la technologie FreeSync d'AMD pour une plage de rafraîchissement de 40-60Hz. FreeSync permet de supprimer les effets de déchirement et les saccades de l'image lorsque le moniteur et la carte graphique sont désynchronisés. De là, l'expérience de jeu devient l’une des plus maîtrisées et homogènes, générant des mouvements fluides sans aucune perte de fréquence d'affichage.

Le LG 27MU67 offre à la fois une dalle IPS (In-Plane Switching) et un mode DAS (Dynamic Action Sync) afin de réduire le déphasage d'entrée à seulement 9,7 millisecondes pour en faire l'un des moniteurs 4K les plus rapides du marché aujourd’hui. Avec la touche de raccourci de mode de jeu, les utilisateurs personnalisent individuellement les paramètres du moniteur pour chaque jeu afin d'optimiser leur expérience. Le Black Stabilizer éclaire les scènes obscures et contribue à définir avec clarté les zones de noir profond où des objets et des ennemis peuvent se cacher. De plus, la fonction Flicker Safe minimise le risque de fatigue oculaire durant les marathons de divertissement ou les sessions de travail interminables.

Outre ses prouesses pour le jeu, le 27MU67 excelle pour assurer une qualité parfaite grâce à sa résolution 4K/Ultra HD qui procure une meilleure luminosité, une image plus nette et davantage de détails. De conception spéciale, les dalles IPS 4K du moniteur reproduisent les couleurs de manière cohérente quel que soit l'angle de vue, et affichent plus de 99% du spectre RVB afin de consolider une reproduction des couleurs plus fidèle que celle de la concurrence. Le tout nouveau moniteur LG offre à

la fois une calibration et des préréglages d'usine et intègre une entrée HDMI 2.0 compatible avec la résolution 4K à 60Hz.

«

Le LG 27MU67 est en vente dès ce mois-ci chez une sélection de détaillants aux États-Unis, en Allemagne et en Australie, et sera ensuite déployé dans le monde entier. Il sera disponible en France dès le mois d’août au PPI

« Le LG 27MU67 est en vente dès ce mois-ci chez une sélection de détaillants aux États-Unis, en Allemagne et en Australie, et sera ensuite déployé dans le monde entier. Il sera disponible en France dès le mois d'août au PPI – LG Electronics permet aux joueurs de propulser leur expérience à un niveau inédit avec le nouveau moniteur 4K ULTRA HD (Modèle 27MU67), commercialisé ce mois-ci sur une sélection de marchés du monde entier. Pour un rapport d'aspect 16:9, le moniteur de 27'' est spécifiquement conçu afin d'offrir une expérience de jeu premium. Il s'enorgueillit d'une ample zone d'affichage et d'une résolution d'écran de 3840 x 2160 pour une expérience visuelle 4K hallucinante. Un moniteur offrant une qualité d'image nette et précise, un champ de vue étendu et un déphasage d'entrée minimisé, est tout simplement incontournable aujourd'hui pour les joueurs de haut niveau », déclare In-kyu Lee, Vice-président senior et directeur de la division TV et moniteur de LG Electronics Home Entertainment Company. « Le LG 27MU67 assure non seulement le bon fonctionnement de tout type de jeu, mais il excelle aussi en tant que moniteur 4K Ultra HD pour les professionnels et les non joueurs qui souhaitent créer, monter, ou simplement visionner des films. » Prix Public Indicatif de 549€.

1

conformément à la loi en vigueur.

Prix Public Indicatif : les prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient aux revendeurs de fixer librement les prix,

Spécifications clés :



 Rapport d'aspect : 16:9

 Rapport de contraste : 1000:1 (Délai de réponse : 5ms (GTG)

 Luminosité : 300nits

 Gamme de couleurs : 99 pour cent espace de couleurs Adobe sRGB

 Profondeur des couleurs : 10bit (8bit + A-FRC)

 Écran : IPS (Angle de vue : 178/178)

 Interface :

 Taux de rafraîchissement 4K@60Hz avec HDMI 2.0 X 2

 HDCP 2.2

 Port d'affichage 1.2

 Sortie casque

 Validation UL de déphasage d'entrée bas à 9,7 ms (mode DAS activé)

 Caractéristiques

 Écran divisé en 4 pour le multitâche

 Mode jeu avec Black Stabilizer

 Calibration d'usine

 PBP (Image par image)

 Résolution SUPER+

 Flicker Safe

 Support réglable (hauteur /pivotement /inclinaison /oscillation)

 Support mural (100 X 100mm)

Résolution : Ultra HD 4K (3840 x 2160)

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR

®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, moniteurs, affichages commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité. Repoussant toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’une esthétique remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du monde entier. Les produits grand public de LG incluent notamment des innovations technologiques telles que les téléviseurs OLED et Ultra Haute Définition / 4K mais également des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des moniteurs IPS, des systèmes Home Cinéma, des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage commercial de LG incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité.

CONTACTS PRESSE

LG Electronics France

Coralie Collet

Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83

coralie.collet@lge.com

Anne-Lise Menard

Tél : 01 49 89 98 86 – Mob : 06 99 48 27 35

annelise.menard@lge.com

LG-One

HE/MC

Maïté Hayet

Tél : 01 41 05 44 42

maite.hayet@lg-one.com

Nina Verocai

Tél : 01 41 05 44 55

nina.verocai@lg-one.com

H&A/BS

Juliette Guillaume

Tél : 01 41 05 44 45

juliette.guillaume@lg-one.com

Stéphanie Constantin

Tél : 01 41 05 44 16

stephanie.constantin@lg-one.com