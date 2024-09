LES NOUVEAUTÉS DE LA GAMME AUDIO LG XBOOM SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE À L’IFA 2018

À l’occasion de l’IFA 2018 à Berlin, LG Electronics (LG) dévoilera les nouveautés de sa gamme audio XBOOM qui, en plus de mini chaînes et produits tout-en-un, comprendra également les enceintes Bluetooth portables XBOOM Go et les enceintes connectées XBOOM AI ThinQ. Le nom XBOOM a toujours évoqué un son puissant dans une ambiance festive, ce qui lui a permis de conquérir 35 % du marché mondial des mini chaînes et produits audio tout-en-un.

À l'occasion de son 60e anniversaire, LG se concentre d'abord et avant tout sur la qualité du son en investissant massivement dans un large éventail d'initiatives de R&D. L'un de ces efforts est le partenariat avec Meridian Audio, marque pionnière de l’audio haut de gamme avec laquelle LG a collaboré pour la conception de produits LG XBOOM. En tant qu'entreprise à l'origine du premier haut-parleur numérique actif au monde et du premier lecteur de disque compact de qualité audiophile de l'industrie, Meridian a joué un rôle fondamental dans le développement et la mise en œuvre de technologies audio révolutionnaires telles que Master Quality Authenticated (MQA) et a également servi de marque audio exclusive pour des constructeurs automobiles haut de gamme tels que Land Rover, McLaren et Jaguar.

Avec une puissance de son démarrant à 1500 watts pour atteindre les 1800 watts et contribuer à une ambiance de folie, la mini-chaîne CK99 et le système tout-en-un OK99 de la gamme XBOOM sont les préférés des aficionados de la fête. Le Pro DJ Wheel permet à n’importe qui de se transformer en DJ, avec des fonctions de mixage et de scratching originaux, ainsi que des effets d’éclairage festifs. Les fans de karaoké peuvent supprimer la piste voix de quasiment toutes les chansons avec le Voice Canceller, puis régler la tonalité avec le Key Changer, tandis que la notion de « système audio portable » prend tout son sens avec la poignée Grab & Move et les roulettes du modèle LG OK99.

Avec la nouvelle gamme d’enceintes XBOOM Go (modèles PK3/PK5/PK7), les avantages de l’expertise audio LG sont accessibles à un plus grand nombre d’amateurs de musique. Digne héritière de la marque, elle assure un son puissant et une animation qui captiveront le public, avec une qualité et un confort d’utilisation incomparables. La technologie audio avancée de Meridian permet aux enceintes XBOOM Go de produire des aigus d’une clarté parfaite et des basses améliorées, ainsi qu’un son exceptionnellement puissant et précis malgré leur format compact.

Les modèles XBOOM Go PK7 et PK5 sont en outre les premières enceintes sans fil prenant en charge le aptX™ HD de Qualcomm pour offrir un streaming audio haute résolution 24 bit/576 kbps de qualité remarquable. Elles satisfont ainsi la forte demande des audiophiles exigeants sensibles à la perte de fidélité par Bluetooth. LG a été le premier constructeur à intégrer le aptX HD dans un smartphone – en l’occurrence le G5 – et la technologie audio avancée est aujourd’hui incluse dans le LG G7 ThinQ. Les modèles XBOOM Go PK7 et PK5 sont également dotés d’un éclairage d’ambiance multicolore, ainsi que de poignées Grab & Go et X-grip pour garantir une portabilité et une stabilité optimales. Grâce à une batterie longue durée et à leur résistance aux éléments tels que l’eau, les enceintes XBOOM Go conviennent à merveille aux utilisations en extérieur.

La gamme d’enceintes intelligentes LG XBOOM AI ThinQ comprend les modèles WK7 et WK9, et est équipée de Google Assistant pour fonctionner par commande vocale. À la différence des autres enceintes AI, la qualité du son des LG XBOOM AI ThinQ n’est pas un élément secondaire. Le partenariat entre LG et Meridian permet de déployer tout le potentiel de l’expertise audio des deux entreprises pour offrir un son haute-fidélité sans aucune perte ainsi qu’une définition vocale et des basses précises, comme dans un enregistrement en studio. LG a également collaboré avec Google afin d’intégrer Google Assistant directement dans le produit en tant que Home Hub (centre de commande) pour piloter tous les appareils de la maison compatibles avec l’assistant Google ou LG ThinQ. L’enceinte XBOOM AI ThinQ WK7, qui vient d’être lancée sur plusieurs marchés clés, sera rejointe d’ici la fin de l’année par le modèle WK9 disposant d’un écran 8 pouces intelligent, pour une expérience interactive enrichie.

Le savoir-faire audio de Meridian constitue la base de tous les produits LG XBOOM. Le récent partenariat stratégique entre LG et le spécialiste audio britannique a de profondes répercussions sur les méthodes de conception et de développement de LG.

« En ajoutant à sa marque XBOOM des enceintes sans fil et connectées, LG crée de nouvelles possibilités dans lesquelles les produits XBOOM deviennent les fleurons de tous ses produits audios pour la maison », a déclaré Seo Young-jae, directeur Convergence audio et vidéo de la division Home Entertainment de LG. « Avec Meridian à nos côtés en tant que partenaire de technologies audio, nous sommes certains du succès de notre gamme XBOOM en Europe, comme c’est déjà le cas dans les autres régions du monde. »

Les visiteurs du stand LG à l’IFA 2018 (Hall 18) pourront découvrir en direct les produits LG XBOOM et d’autres innovations dans le domaine du Home Entertainment.

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur sur les technologies de l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers, employant 77 000 personnes travaillant dans 125 pays différents dans le monde. LG a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires total de 47.9 milliards USD (KRW 55.4 mille milliards) et comprend quatre divisions : Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Entertainment (Électronique Grand Public) et Véhicule Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2016 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

LG Electronics France a été créée en 1991. Elle emploie aujourd’hui environ 300 personnes. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2015 LG France a vendu plus de 2.3 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, systèmes audio et vidéo, moniteurs, ordinateurs personnels, systèmes de sécurité et affichages commerciaux. L’entreprise est pionnière en matière d’innovation au sein du marché de la TV, créant des technologies avant-gardistes telles que la télévision OLED. En mettant en place un système d’exploitation intuitif pour permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de la technologie Smart TV. LG s’engage à améliorer la vie des consommateurs avec des produits innovants de divertissement à domicile, comprenant des téléviseurs OLED 4K primés, des téléviseurs ULTRA HD et WebOS. Pour plus d'informations, visitez www.LG.com