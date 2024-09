Communiqué de presse

LG DÉVOILE SA DERNIÈRE INTERFACE UTILISATEUR MOBILE LG UX 4.0,

POUR UNE EXPÉRIENCE CENTRÉE SUR L’HUMAIN

Cette interface mobile LG UX 4.0 plus simple, intuitive et intelligente, a été développée

pour mieux comprendre les utilisateurs



À Villepinte, 8 avril 2015 — LG Electronics (LG) annonce aujourd’hui sa nouvelle interface utilisateur mobile, LG UX 4.0. Elle équipera le prochain LG G4 qui sera dévoilé à la fin du mois. Cette nouvelle expérience utilisateur promet une utilisation plus simple et plus intuitive, qui permettra de mieux comprendre et de répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Depuis que Quick Memo et QSlide ont été présentés pour la première fois sur l’Optimus G en 2012, LG a apporté chaque année des améliorations UX majeures sur chacun des smartphones phares de sa G Series :

Version Fonctionnalités Principales Bénéfice pour l’Utilisateur UX 1.0 Quick Memo, QSlide Gestion Efficace des tâches UX 2.0 KnockON, KnockCodeTM Plus de Praticité et de sécurité UX 3.0 Gesture Shot, Touch & Shoot Plus grande simplicité d’utilisation UX 4.0 Camera Manual Mode, Smart Notice Expérience utilisateur personnalisée

Les améliorations UX développées jusqu’alors s’axaient généralement sur la praticité proposée aux utilisateurs. Grâce au nouveau LG UX 4.0, la praticité est plus optimisée et plus intuitive pour s’adapter à chaque personne et à tout niveau d’utilisateur, pour les laisser profiter au maximum de leur appareil LG.

Une utilisation plus simple et intuitive

LG a créé une expérience utilisateur plus fluide en simplifiant le design de l’interface, et en facilitant l’utilisation des fonctionnalités ; certaines étapes de configuration superflues ont donc été supprimées.

Par exemple, Quick Shot est une nouvelle fonctionnalité permettant de prendre des photos rapidement en tapotant deux fois la touche arrière du téléphone même lorsque l’écran est éteint.

La version améliorée de Smart Bulletin regroupe automatiquement des informations importantes à partir de plusieurs applications et les affiche sur la même page pour une praticité maximale.

Encore plus de choix personnalisés

L’UX 4.0 donne également aux utilisateurs plus de choix en fonction de leurs préférences et intérêts. Le nouvel appareil photo propose trois modes d’utilisation - simple, basique et manuel - pour répondre aux besoins de tous les photographes, des amateurs aux adeptes les plus expérimentés. Le mode simple effectue les réglages automatiquement et permet de prendre d’excellentes photos. Le mode manuel propose un ensemble de modules et d’options vous permettant de prendre totalement le contrôle créatif de la prise de photo - parfait pour les photographes, même des plus expérimentés.

Le calendrier amélioré offre également plus de choix et de praticité : l’utilisateur pourra choisir et organiser ses événements, comme ceux postés sur les réseaux sociaux, en faisant simplement glisser son doigt pour déposer les différents rendez-vous. Ce nouveau calendrier vous permet d’organiser votre agenda par de simples gestes pour ne pas perdre de temps à écrire les détails de vos RDV.

Une UX plus intelligente qui vous comprend



La fonctionnalité Smart Notice améliorée sur LG UX 4.0 promet de fournir des notifications toujours plus personnalisées ! Météo, déplacements et plus encore, l’interface analyse la vie quotidienne et les déplacements d’un utilisateur en associant ces informations avec ses habitudes de vie. Un utilisateur féru de basket pourra par exemple recevoir une notification « Aujourd’hui, il fera beau quasiment toute la journée. C’est le temps parfait pour sortir jouer au basket. »

La Galerie est un autre exemple de personnalisation poussée possible avec LG UX 4.0. En effet, il sera possible de créer des albums par événement selon le lieu et l’heure à laquelle chaque photo a été prise.

Cette personnalisation intelligente va encore plus loin avec le Ringtone ID, qui compose automatiquement une sonnerie unique pour chaque personne se trouvant dans la liste des favoris de l’utilisateur.

« LG UX 4.0 propose une façon plus simple, plus rapide et plus intuitive d’utiliser le G4 grâce à de nouvelles fonctionnalités améliorées qui s’adaptent à chaque utilisateur » a déclaré Juno Cho, Président et Directeur Général de LG Electronics Mobile Communications Company. « Portés par notre approche centrée sur l’humain, nous continuerons à mieux comprendre les besoins de nos clients afin de proposer des innovations qui rendront leurs vies meilleures. »

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires total de 55.91 milliards de dollars américains (KRW 59.04 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Mobile Communications Company

LG Electronics Mobile Communications Company est un leader mondial et un innovateur majeur sur le marché des communications mobiles. Grâce à sa technologie de pointe et au design innovant de ses produits, LG est une référence sur le marché des Smartphones et contribue à améliorer le mode de vie des consommateurs en leur offrant une expérience Smartphone optimale. Leader en technologie 4G LTE (Long Term Evolution), LG reste fidèle à sa promesse de développer des technologies LTE révolutionnaires. LG répond aux demandes de ses clients, en leur fournissant des appareils LTE de la plus haute qualité s’appuyant sur ses multiples brevets LTE et ses solides connaissances technologiques.

