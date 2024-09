Communiqué de presse

LG LANCE SON NOUVEAU PROJECTEUR LG MINIBEAM PF1000U

UNE EXPÉRIENCE « COMME AU CINÉMA » MÊME DANS LES PIÈCES LES PLUS EXIGÜES

Le LG Minibeam PF1000U à courte focale projette des images Full HD

allant jusqu’à 100 pouces avec seulement 38 centimètres de recul !

Villepinte, le 22 septembre 2015

Afin de projeter une image de 100 pouces, les projecteurs traditionnels ont généralement besoin d’être placés à une distance de trois à quatre mètres de l’écran ou du mur. Non seulement, cela pose un problème de place dans les pièces exiguës, mais en plus, le câble d’alimentation qui relie le projecteur et l’appareil n’est pas visible et peut donc s’avérer dangereux. Par ailleurs, ce type de projection traditionnelle crée une zone où il n’est pas possible de circuler entre le projecteur et l’écran sans couper l’image diffusée, ce qui mobilise une grande partie de la pièce. Or, le Minibeam PF1000U

de LG ne présente aucun de ces inconvénients, car une image de 100 pouces peut être projetée depuis une distance de 38 cm seulement par rapport au mur.

Ce dernier possède également de nombreux autres atouts. Il diffuse une image d’excellente qualité, incroyablement détaillée grâce au Triple XD Engine. Ce processeur est le fruit de 50 années d’expérience dont dispose LG en matière de téléviseur. Capable de prendre en charge une résolution Full HD (1920 x 1080), ce projecteur utilise un système LED RGB rétro-éclairées pour obtenir les nuances et les couleurs les plus naturelles possible, tout en ne produisant que 21dB seulement en Mode Éco.

Bien que compact, il est capable de procurer une expérience similaire à celle que l’on vit dans un cinéma. Sa fonction 4 Corner Keystone permet aux spectateurs d’éliminer facilement les distorsions, même lorsque le projecteur n’est pas parfaitement aligné avec l’écran. Via le Bluetooth, le Minibeam PF1000U peut également se connecter à des barres audio, à des haut-parleurs portatifs et à des écouteurs sans fil, pour une expérience auditive en totale immersion. Ce projecteur est également livré équipé d’un tuner TV ainsi que de ports USB et HDMI.

«

Le PF1000U sera commercialisé ce mois-ci en Europe, puis sur les marchés d’Amérique du nord, d’Afrique et du Moyen-Orient en octobre. Il sera disponible en France au mois d’Octobre au Prix Public Indicatif

1 Prix Public Indicatif : les prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient aux revendeurs de fixer librement les prix, conformément à la législation en vigueur.

Spécifications-clés :

























