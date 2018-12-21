Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

【お知らせ】LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役の就任に関するお知らせ

PRESS_RELEASE 12/21/2018
Print

  LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区）は、2019年1月1日付で、李 栄彩（イ・ヨンチェ）が代表取締役に就任することになりましたので、お知らせします。

 

  なお、現・代表取締役の李 仁奎（イ・インギュ）は韓国に帰国し、同日付で、LGイノテック株式会社　副社長に就任します。

 

 

李 栄彩（イ・ヨンチェ）

■生年月日：　1971年9月13日
■略歴：

2005年3月　：慶應義塾大学　理工学部専攻
後期博士課程修了
2005年9月　：LG Electronics Inc．
MC事業本部　日本事業企画担当課長
2007年4月　：MC研究所 日本向け開発　無線開発
2008年4月　：MC研究所 データカード端末プロジェクトリーダー
2010年3月　：日本研究所 MCチーム長
2014年3月　：MC事業本部　日本事業チーム長
2016年12月 ：MC事業本部　日本事業チーム長　兼
LG Electronics Japan株式会社
MC Sales統括部長
2018年12月 ：LG Electronics Inc. 常務
LG Electronics Japan株式会社 代表取締役

 

 

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

 

社名：  LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
設立： 1981年1月
事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業の営業を展開
＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞洗濯機、掃除機、衣類リフレッシュ機等
＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、モニター、ノートパソコン、ブルーレイプレイヤー、 ホームプロジェクター等
＜モバイル・コミュニケーション＞スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
＜ビークル・コンポーネンツ＞車載用機器等
＜ビジネス・トゥー・ビジネス＞デジタルサイネージ、ソーラー事業等

 

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界100以上の事業拠点に約74,000人の従業員を擁しています。2017年の世界市場の売上は554億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」、「ビジネス・トゥー・ビジネス」の5事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。

 

 

報道関係者様のお問い合せ先

 LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：阿部／金　東建（キム・ドンゴン）
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4603（直通）　FAX: 03-5299-4699

 

リストに戻る