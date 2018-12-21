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【お知らせ】LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役の就任に関するお知らせ
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区）は、2019年1月1日付で、李 栄彩（イ・ヨンチェ）が代表取締役に就任することになりましたので、お知らせします。
なお、現・代表取締役の李 仁奎（イ・インギュ）は韓国に帰国し、同日付で、LGイノテック株式会社 副社長に就任します。
■生年月日： 1971年9月13日
■略歴：
|2005年3月 ：
|慶應義塾大学 理工学部専攻
後期博士課程修了
|2005年9月 ：
|LG Electronics Inc．
MC事業本部 日本事業企画担当課長
|2007年4月 ：
|MC研究所 日本向け開発 無線開発
|2008年4月 ：
|MC研究所 データカード端末プロジェクトリーダー
|2010年3月 ：
|日本研究所 MCチーム長
|2014年3月 ：
|MC事業本部 日本事業チーム長
|2016年12月 ：
|MC事業本部 日本事業チーム長 兼
LG Electronics Japan株式会社
MC Sales統括部長
|2018年12月 ：
|LG Electronics Inc. 常務
LG Electronics Japan株式会社 代表取締役
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|設立：
|1981年1月
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業の営業を展開
＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞洗濯機、掃除機、衣類リフレッシュ機等
＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、モニター、ノートパソコン、ブルーレイプレイヤー、 ホームプロジェクター等
＜モバイル・コミュニケーション＞スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
＜ビークル・コンポーネンツ＞車載用機器等
＜ビジネス・トゥー・ビジネス＞デジタルサイネージ、ソーラー事業等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界100以上の事業拠点に約74,000人の従業員を擁しています。2017年の世界市場の売上は554億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」、「ビジネス・トゥー・ビジネス」の5事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：阿部／金 東建（キム・ドンゴン）
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4603（直通） FAX: 03-5299-4699
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20181221-ceo-lgejp.html isCopied
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