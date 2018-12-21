【お知らせ】LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役の就任に関するお知らせ

事業内容：

LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業の営業を展開

＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞洗濯機、掃除機、衣類リフレッシュ機等

＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、モニター、ノートパソコン、ブルーレイプレイヤー、 ホームプロジェクター等

＜モバイル・コミュニケーション＞スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等

＜ビークル・コンポーネンツ＞車載用機器等

＜ビジネス・トゥー・ビジネス＞デジタルサイネージ、ソーラー事業等