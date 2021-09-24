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～あなたはどっちで応援する?!キャンペーン～ 『買って応募！もれなくもらえる「30,000円プレゼント！」』を10月31日（日）まで延長決定！
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都中央区）は、現在実施中の最新テレビ製品を対象とした『あなたはどっちで応援する?!キャンペーン』のうち、『買って応募！もれなくもらえる「30,000円プレゼント！」』のキャンペーンを、ご好評につき2021年10月31日（日）まで延長することを決定しました。
在宅時間が増えた今、テレビは世界中のエンターテインメントと繋がることができるデバイスとして、新たな進化を遂げています。
スポーツ観戦が増える秋に向けて、緻密でリアルな映像表現を得意とする世界基準のパネル「LG OLED evo」を搭載した有機ELテレビと、鮮やかでダイナミックな映像が臨場感を演出する、新基準の量子ドットテクノロジーを搭載した液晶テレビ「LG QNED MiniLED」を、この機会にぜひご体感ください。
－ 概要 －
■ キャンペーン名 ： ご好評につき期間延長！あなたはどっちで応援する?!キャンペーン 買って応募！もれなくもらえる「30,000円プレゼント！」
■ 購入対象期間 ： 10月31日（日）23:59まで ※応募は11月8日（月）23:59まで
■ 応募方法 ：
1. 対象のテレビ製品をご購入
2. LG Electronics Japan公式サイトでメンバーシップ登録
3. キャンペーンサイト（https://www.lg-tv-cp.com/2021/sports/）で必要事項を入力して応募
4. 後日30,000円相当のJCBギフトカードを送付します
■ 対象製品 ：
【有機ELテレビ LG OLED evo】「OLED 65G1PJA」、「OLED 55G1PJA」
【液晶テレビ LG QNED MiniLED】「86QNED90JPA」、「75QNED90JPA」
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。
2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。
また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20210924-lg-tv-campaign-dotti.html isCopied
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