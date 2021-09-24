～あなたはどっちで応援する?!キャンペーン～　『買って応募！もれなくもらえる「30,000円プレゼント！」』を10月31日（日）まで延長決定！

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都中央区）は、現在実施中の最新テレビ製品を対象とした『あなたはどっちで応援する?!キャンペーン』のうち、『買って応募！もれなくもらえる「30,000円プレゼント！」』のキャンペーンを、ご好評につき2021年10月31日（日）まで延長することを決定しました。



在宅時間が増えた今、テレビは世界中のエンターテインメントと繋がることができるデバイスとして、新たな進化を遂げています。

スポーツ観戦が増える秋に向けて、緻密でリアルな映像表現を得意とする世界基準のパネル「LG OLED evo」を搭載した有機ELテレビと、鮮やかでダイナミックな映像が臨場感を演出する、新基準の量子ドットテクノロジーを搭載した液晶テレビ「LG QNED MiniLED」を、この機会にぜひご体感ください。









－ 概要 －

■ キャンペーン名 ： ご好評につき期間延長！あなたはどっちで応援する?!キャンペーン 買って応募！もれなくもらえる「30,000円プレゼント！」

■ 購入対象期間 ： 10月31日（日）23:59まで ※応募は11月8日（月）23:59まで

■ 応募方法 ：

1. 対象のテレビ製品をご購入

2. LG Electronics Japan公式サイトでメンバーシップ登録

3. キャンペーンサイト（https://www.lg-tv-cp.com/2021/sports/）で必要事項を入力して応募

4. 後日30,000円相当のJCBギフトカードを送付します

■ 対象製品 ：

【有機ELテレビ LG OLED evo】「OLED 65G1PJA」、「OLED 55G1PJA」

【液晶テレビ LG QNED MiniLED】「86QNED90JPA」、「75QNED90JPA」











※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。

また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。