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最新モニターやモバイルノートPCがお買い得！『LG公式オンラインショップ会員限定セール』を実施 10月10日（火）まで
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、今年8月より公式サイトでのオンライン販売を開始しており、それを記念し、本日2023年9月25日（月）から10月10日（火）13:59まで、『LG公式オンラインショップ会員限定セール』（https://www.lg.com/jp/promotion/pc-monitor/2023autumn/launch-promo/）を実施します。
対象は、＜クリエーター向けモニター＞＜ゲーミングモニター＞＜LG SMART Monitor＞＜モバイルノートパソコン＞の4カテゴリーの一部製品で、会員登録後に配布される期間限定クーポンを使用することで、特別価格でご購入いただける大変お得な機会となっています。
当社は今後も公式オンラインショップの充実によって、お客様の日常をより豊かにする製品をご提供し、さらなるサービス向上に努めてまいります。
－ 概要 －
|■実施期間 ：
|2023年9月25日（月）14:00～10月10日（火）13:59まで
|■ご購入方法 ：
1．まずはLG会員に会員登録！
|■対象製品 ：
|＜クリエーター向けモニター＞＜ゲーミングモニター＞＜LG SMART Monitor＞＜モバイルノートパソコン＞の一部製品
※画像はすべてイメージです
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い
「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp/
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に141の事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。
2022年の世界売上高は約83.5兆ウォン（KRW）で、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、デジタルサイネージ、ロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: jpn-pr@lge.com
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https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20230925-lg-members-only-special-offer-sales.html isCopied
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