LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、webOS搭載の「LG MyView Smart Monitor」シリーズとして、計7モデルを本日2024年3月22日（金）昼12時から5月6日（月）まで、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売します。



「LG MyView Smart Monitor」は、LG独自のwebOSを搭載することで、パソコンに接続しなくても、NetflixやYouTubeなどの動画視聴を行うことができ、仕事からプライベートタイムまで、ユーザーの日常に寄り添う便利な機能を詰め込んだ、新しいコンセプトのパーソナルデバイスです。

この度、シリーズ初となる「Pink」「Beige」「Green」の豊富なカラーバリエーションを新たに追加し、31.5インチまたは27インチの2サイズからお選びいただけます。柔らかな印象のニュアンスカラーを採用し、シンプルかつ薄いシルエットのスタンドも、インテリアや壁紙、デスク環境になじみやすいデザインに仕上げました。さらにシリーズ初となる25インチ（White）のコンパクトサイズも追加し、プライベートスペースでも設置しやすい圧迫感のないサイズ感にこだわっています。

先行販売の最速割でご購入いただくと、25インチが23,680円～、27インチが27,300円～、31.5インチが30,910円～という大変お求めやすい価格※でご購入いただけます。

この機会ぜひ、「Makuake（マクアケ）」のプロジェクトページ（https://www.makuake.com/project/lg_smart_monitor03/）で詳細をご覧ください。

※価格は購入時の早割内容によって変動します。

＜発売概要＞

カラー サイズ モデル名 発売時期 Pink 31.5インチ 32SR50F-P 2024年3月22日（金）昼12時

～5月6日（月）まで

先行販売 27インチ 27SR50F-P Beige 31.5インチ 32SR50F-E 27インチ 27SR50F-E Green 31.5インチ 32SR50F-G 27インチ 27SR50F-G White 25インチ 25SR50F-W

※全モデルリモコン付属



※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に141の事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

2023年の世界売上高は約84兆ウォン（KRW）で、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、デジタルサイネージ、ロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodな毎日を提案し続けています。