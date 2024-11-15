LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、公式オンラインショップにて、本日2024年11月15日（金）16:00から12月8日（日）23:59まで、当社の最新製品をお得にご購入いただける『LG公式オンラインショップ BLACK FRIDAY』を実施します。

セール対象となるのは、有機ELテレビ、液晶テレビ、モニター、モバイルPC、プロジェクター、LG Styler™、空気清浄機、衣類乾燥除湿器、サウンドバー、スピーカーなど多岐にわたり、中でも、有機ELテレビ「OLED77B4EJA」は40％OFF、衣類ケア家電LG Styler™「S3WF」は25％OFF、温風・送風機能付き3in1空気清浄機「LG PuriCare™ AeroTower」は39％OFFの大幅値引き価格で販売。なお、セール期間中には、サプライズ特価として66％OFFの製品も登場予定です。

さらに、購入製品を登録していただくと、メーカー保証期間を5年まで延長するサービスや、公式オンラインショップに新規会員登録していただいた方には、全品5％OFFのウェルカムクーポン（※一部セール品は対象外）を配布するなど、多数の特典をご用意しています。

この機会にぜひ、LG公式オンラインショップのスペシャルページをご覧ください。

－ 概要 －

■スペシャルページ： https://www.lg.com/jp/promotion/all/2024/black-friday/

※11月15日（金）16:00よりページ公開



■実施期間： 2024年11月15日（金）16:00～12月8日（日）23:59まで



■セール対象製品： 有機ELテレビ、液晶テレビ、モニター、モバイルPC、プロジェクター、LG Styler、空気清浄機、衣類乾燥除湿器、サウンドバー、スピーカーの一部モデル



■内容： ①BIG SALE開催！期間内のご購入で最大66％OFF！

②購入製品のメーカー保証期間を5年まで延長 ※公式ホームページでの製品登録が必要です。

③新規会員登録で全品5％OFFのウェルカムクーポンを配布中 ※一部セール品は対象外

④期間中のセール対象テレビ製品は基本設置（壁掛けは除く）を無料でご提供

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に141の事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

2023年の世界売上高は約84兆ウォン（KRW）で、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、デジタルサイネージ、ロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodな毎日を提案し続けています。