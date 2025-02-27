LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、LG公式オンラインショップにて、本日2025年2月27日（木）から3月23日（日）23:59まで『新生活応援セール』を開催いたします。



セール対象となるのは、有機ELテレビ、液晶テレビ、サウンドバー、LG Styler™、空気清浄機など多岐にわたります。中でも、有機ELテレビ「OLED55B3PJA」は64%OFF、4in1マルチ機能空気清浄機「LG PuriCare™ AeroFurniture」は最大29%OFF、衣類ケア家電LG Styler™の「S3MF」は19%OFFなど、人気製品をお買い得価格で販売いたします。



さらに、LG公式オンラインショップでは、新規会員登録していただいた方を対象に、全品5%OFFのウェルカムクーポン（※一部セール品は対象外）を配布しているほか、購入製品を登録していただくと、保証期間が5年に延長されるなど、多数の特典をご用意しています。



この機会にぜひ、LG公式オンラインショップ『新生活応援セール』の特設ページをご覧ください。

『新生活応援セール』概要

特設ページ https://www.lg.com/jp/promotion/all/2025/fresh-start-sale/ 期間 2025年2月27日（木）～3月23日（日）23:59まで セール対象品 有機ELテレビ、液晶テレビ、サウンドバー、 LG Styler™、空気清浄機など 内容 期間中のご購入で最大64%OFF！

購入製品の保証期間を5年に延長 ※LG公式ホームページでの製品登録が必要です

新規会員登録で全品5％OFFのウェルカムクーポンを配布中 ※一部セール品は対象外

65V型以上のテレビ基本設置無料 ※壁掛け設置は対象外



※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。