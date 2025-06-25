LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、株式会社音元出版が主催するオーディオ＆ビジュアル機器の総合アワード「VGP2025 SUMMER」において、有機EL採用26.5インチゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX790A-B」がパーソナルビジュアル大賞を、モニターやモバイルノートパソコンなど計7製品が金賞を受賞しましたので、お知らせします。

当社は、この度の受賞を励みとし、今後も革新的な製品やサービスを通じて、皆様により豊かで快適な生活を提案してまいります。

■「VGP2025 SUMMER」受賞製品一覧

【ライフスタイル分科会】～特別賞～

製品名 賞 受賞理由 LG UltraGear OLED 「27GX790A-B」 パーソナルビジュアル大賞 リフレッシュレート480Hzを達成、マイクロレンズアレイ有機ELパネルを採用した高画質ゲーミングモニターに対して

【ライフスタイル分科会】～部門賞～

製品名 賞 ジャンル LG UltraGear OLED「45GX950A-B」 金賞 ゲーミングモニター(15万円以上) LG UltraGear OLED「27GX790A-B」 金賞 ゲーミングモニター(15万円以上) LG UltraGear「27G850A-B」 金賞 ゲーミングモニター(10万円以上15万円未満) LG gram Pro「16Z90TS」 金賞 PC(ノート/15インチ以上) LG UltraGear OLED「34GX90SA-W」 金賞 PCモニター(10万円以上) LG UltraGear OLED「45GX90SA-B」 金賞 PCモニター(10万円以上) LG gram＋view「17MT70」 金賞 PCモニター(10万円未満)

■VGPについて





「VGP」は、1987年にスタートした国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワードです。専門誌など多数のメディアで活躍する評論家10名からなるVGP審査員、毎日製品の品定めをしている全国の有力販売店が参加。4K有機EL/液晶テレビやブルーレイレコーダーなどの「映像音響製品」、スピーカーシステムやオーディオプレーヤーなどの「ピュアオーディオ製品」、イヤホン/ヘッドホンやAIスピーカーといった「ライフスタイル製品」まで、製品ジャンルは多岐に渡り横断的に審査、プロの審美眼にかなったベストセラー間違いなしの、アイテムだけが受賞モデルとして選出されます。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

テレビ、オーディオ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、ロボット事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、

消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。