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上下左右から背面まで、強力に均等に清浄
サマリー
寸法
全てのスペック
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外形寸法 (幅×奥行×高さ)
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373×373×1073(※)mm
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本体質量
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約19.2kg
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電源コードの長さ
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約2m
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電源
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100V、50-60Hz
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待機時消費電力
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1.6W
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カラー
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ホワイト
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定格消費電力
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ターボ:67W, 強:35W, 中:26W, 弱:17W
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風量
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ターボ:15.8m³/min, 強:8.9m³/min, 中:6.7m³/min, 弱:5.9m³/min
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運転音 (db)
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ターボ:52, 強:45, 中:40, 弱:35
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適用床面積
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～104m³ (63畳)
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定格消費電力
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ターボ:61W, 強:41W, 中:28W, 弱:9W
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風量
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ターボ:14.2m³/min, 強:10.3m³/min, 中:7.3m³/min, 弱:1.8m³/min
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運転音 (db)
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ターボ:52, 強:40, 中:30, 弱:25
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適用床面積
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～94m³ (58畳)
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定格消費電力
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ターボ:43W, 強:30W, 中:21W, 弱:9W
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風量
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ターボ:8.0m³/min, 強:5.4m³/min, 中:3.7m³/min, 弱:1.3m³/min
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運転音 (db)
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ターボ:52, 強:45, 中:30, 弱:25
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適用床面積
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～53m³ (32畳)
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型番
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LCW-003
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最大出力
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IEEE802.11b:10.30mW/MHz, IEEE802.11g:3.46mW/MHz, IEEE802.11n:3.13mW/MHz
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周波数の範囲
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2,412～2,472MHz
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暗号化方式
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WPA2™
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製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
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製品サポートFAQ
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