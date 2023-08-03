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上下左右から背面まで、強力に均等に清浄

仕様

レビュー

サポート

上下左右から背面まで、強力に均等に清浄

AS957DWV

上下左右から背面まで、強力に均等に清浄

AS957DWV

サマリー

プリント

寸法

全てのスペック

基本仕様

外形寸法 (幅×奥行×高さ)

373×373×1073(※)mm

本体質量

約19.2kg

電源コードの長さ

約2m

電源

100V、50-60Hz

待機時消費電力

1.6W

カラー

ホワイト

運転モード : シューティングエアーモード

定格消費電力

ターボ:67W, 強:35W, 中:26W, 弱:17W

風量

ターボ:15.8m³/min, 強:8.9m³/min, 中:6.7m³/min, 弱:5.9m³/min

運転音 (db)

ターボ:52, 強:45, 中:40, 弱:35

適用床面積

～104m³ (63畳)

運転モード : デュアルモード

定格消費電力

ターボ:61W, 強:41W, 中:28W, 弱:9W

風量

ターボ:14.2m³/min, 強:10.3m³/min, 中:7.3m³/min, 弱:1.8m³/min

運転音 (db)

ターボ:52, 強:40, 中:30, 弱:25

適用床面積

～94m³ (58畳)

運転モード : シングルモード

定格消費電力

ターボ:43W, 強:30W, 中:21W, 弱:9W

風量

ターボ:8.0m³/min, 強:5.4m³/min, 中:3.7m³/min, 弱:1.3m³/min

運転音 (db)

ターボ:52, 強:45, 中:30, 弱:25

適用床面積

～53m³ (32畳)

無線LAN

型番

LCW-003

最大出力

IEEE802.11b:10.30mW/MHz, IEEE802.11g:3.46mW/MHz, IEEE802.11n:3.13mW/MHz

周波数の範囲

2,412～2,472MHz

暗号化方式

WPA2™