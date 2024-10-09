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最大出力100W 3.0ch LG Soundbar SE6S

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

最大出力100W 3.0ch LG Soundbar SE6S

SE6S

最大出力100W 3.0ch LG Soundbar SE6S

Sound Barの斜め45度の正面画像
VGP 2025 受賞

VGP 2025

【ライフスタイル分科会】～部門賞～

受賞

サウンドバータイプTV用オーディオ(5万円以上7.5万円未満)

LG Sound Bar SE6Sが木製のキャビネットの上に置かれている。その上の壁にテレビが設置され、画面には青い音波と点状の光が映っている。左側にはわずかに窓が見えており、革製の黒い1人用ソファが鉢植えの植物の前に置かれている。

音は壮大に
見た目はコンパクトに

Dolby Atmos®とDTS:X

Dolby Atmos®とDTS:X対応で、リアルな空間サウンドをお届け。臨場感あふれるサウンドを体感ください。

Sound Barの内側に設置された4つのパッシブラジエーターの画像。Sound Barの下には、強力な低音を表す円形の黒い波線が描かれている。

*DolbyおよびDolby Atmos®はDolby Laboratories Licensing Corporationの登録商標です。

*DTS、DTS:X、シンボル、およびDTSとシンボルの組み合わせはDTS社の登録商標です。

*画像はイメージです。

WOW Orchestra

LGテレビとサウンドバーからのダブルサウンドで、圧倒的な没入感を体験しよう。

LGテレビとサウンドバーからのダブルサウンドで、圧倒的な没入感を体験できます

*WOW Orchestraの対応機種は2022年以降発売のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85および、2022年、2023年のQNED80シリーズです。

*画像はイメージです。

WOW Interface

LGテレビと接続で、テレビの画面でサンドバーの操作が可能。

壁掛けテレビとSound Barが、画像の右側を向く壁に設置されている。Sound Barからさまざまな形状の青い音波が出ている。ドーム型の青い音波が2人を完全に包み込んでいる。

*WOW Interfaceの対応機種は2022年以降発売のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85および、2022年、2023年のQNED80シリーズです。

*画像はイメージです。

WOWCAST Ready

テレビとは無線接続可能。配線いらずで、すっきり設置

WOWCAST Ready

*WOWCAST Readyの対応は2023年以降のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85シリーズおよび、2023年のQNED80シリーズです。

*画像はイメージです。

トリプルレベル空間音響

上から下まで3層のサウンドレイヤーがあなたを包み込み、どんなコンテンツもどんなシーンも、没入感を失うことなく楽しめます。

上から下まで3層のサウンドレイヤーがあなたを包み込み、どんなコンテンツもどんなシーンも、没入感を失うことなく楽しめます。

*本機能はサウンドバーのシネマ / AIサウンドプロモード設定で有効になります。

*画像はイメージです。

４つのパッシブラジエーター

サウンドバー本体に4基のパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな本体でも、深く安定した重低音をお楽しみいただけます。

サウンドバー本体に4基のパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな本体でも、深く安定した重低音をお楽しみいただけます。

*画像はイメージです。

音も見た目も美しく

高級感のあるファブリック素材を本体に採用。スタイリッシュなデザインでお部屋を演出します。

高級感のあるファブリック素材を本体に採用。スタイリッシュなデザインでお部屋を演出します。

オールインワンデザイン

サブウーファーを本体に組み込んだオールインワンデザインのサウンドバー。場所を取らず、迫力の低音をお楽しみいただけます。

赤色を背景に、LG Sound Bar SE6Sが赤い箱の上に置かれている。黒い影が画像の右上半分を覆い隠す。

LG TVが壁に設置されている。画面には、赤、黄、青の光に照らされ、右手にマイクを持って歌うミニドレスの女性が映っている。Sound Barがすぐ下に設置されている。

Spotify Connect対応

サウンドバーをWi-Fiに接続すれば音楽配信サービスSpotifyをサウンドバーから直接再生することができ、お気に入りの音楽を最高音質サウンドで楽しめます。

*一部プランの使用は有料会員登録が必要な場合がございます。

*画像はイメージです。

Sound Bar、湾曲したモニター、ノート、小さい時計が木製の机に置かれている。ゲーマー向けの機能を紹介するため、モニターにはレーシングゲームが映っている。

VRR/ALLM対応

最大120HzのVRRとなめらかで遅延のないALLMで相手の先を行き、ゲームプレイを向上します。

*テレビとサウンドバーの両方はVRR/ALLMをサポートしている必要があります。

*ゲーム機がVRRをサポートしている必要があります。

*VRRパススルーは60Hzのコンテンツに限られます。

*画像はイメージです。

臨場感あふれるサウンド

2chオーディオをマルチチャンネルオーディオにアップスケーリングすることで、より臨場感あふれるサウンドに最適化します。

*AIサウンドプロ、シネマ、クリアボイスプロ、スポーツ、ゲームモードでご使用いただけます。

*画像はイメージです。

緑の森の俯瞰画像。

環境に配慮した製品設計

異なる高さの灰色の立方体がランダムに配置されている。

再生プラスチック使用

サウンドバー本体の一部に再生プラスチックを使用しており、製造においても環境にやさしい取り組みを進めています。

*画像はイメージです。

Sound Barの箱が画像の右側に設置されている。箱は開いていて、EPSフォームの梱包材が見える。

再生パルプ梱包

梱包素材を再生パルプモールドに変更しました。

*画像はイメージです。

プリント

仕様

  • チャンネル数

    3.0

  • 出力

    100 W

  • Dolby Atmos

    はい

  • DTS:X

    はい

  • WOW Orchestra

    はい

  • メイン

    800 x 63 x 131 mm

全てのスペック

サウンド効果

  • スポーツ

    はい

  • AIサウンドプロ

    はい

  • ベースブラスト / ベースブラスト＋

    はい

  • シネマ

    はい

  • クリアボイスプロ

    はい

  • ゲーム

    はい

  • ミュージック

    はい

  • 標準

    はい

付属品

  • HDMI ケーブル

    はい

  • リモコン

    はい

  • 壁掛けブラケット

    はい

  • 保証書

    はい

オーディオフォーマット

  • AAC

    はい

  • AAC+

    はい

  • Dolby Atmos

    はい

  • Dolby Digital

    はい

  • DTS Digital Surround

    はい

  • DTS:X

    はい

  • MQA

    はい

接続性 OR 接続機能

  • Bluetoothコーデック(SBC/AAC)

    はい

  • AirPlay 2

    はい

  • Bluetoothバージョン

    5.0

  • Chromecast

    はい

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • 光デジタル入力(S/PDIF)

    1

  • Spotify Connect

    はい

  • USB

    1

  • Wi-Fi

    はい

  • Works with Alexa

    はい

  • Works with Google Home

    はい

利便性　OR 便利機能

  • アプリ －iOS/Android OS

    はい

  • AI Room Calibration Pro(アプリ)

    はい

  • サウンドバーモードコントロール

    はい

  • テレビサウンドモード共有

    はい

  • WOW Interface

    はい

  • WOW Orchestra

    はい

外形寸法(幅×高さ×奥行)

  • メイン

    800 x 63 x 131 mm

概略 OR 全般 OR 一般

  • チャンネル数

    3.0

  • スピーカー数

    5 EA

  • 出力

    100 W

HDMI対応

  • ARC(オーディオリターンチャンネル)

    はい

  • 120Hz

    はい

  • eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)

    はい

  • HDMI CEC(Simplink)

    はい

  • Dolby Vision

    はい

  • HDR10

    はい

  • パススルー

    はい

  • 4Kパススルー

    はい

  • VRR / ALLM

    はい

電源

  • 消費電力(メインスピーカー)

    35 W

  • 電源オフ時消費電力(メインスピーカー)

    0.5 W ↓

重量

  • 梱包重量

    5.9 kg

  • メイン

    3.5 kg

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