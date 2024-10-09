LG Sound Bar SE6Sが木製のキャビネットの上に置かれている。その上の壁にテレビが設置され、画面には青い音波と点状の光が映っている。左側にはわずかに窓が見えており、革製の黒い1人用ソファが鉢植えの植物の前に置かれている。