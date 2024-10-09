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最大出力100W 3.0ch LG Soundbar SE6S
VGP 2025
【ライフスタイル分科会】～部門賞～
受賞
サウンドバータイプTV用オーディオ(5万円以上7.5万円未満)
Dolby Atmos®とDTS:X
Dolby Atmos®とDTS:X対応で、リアルな空間サウンドをお届け。臨場感あふれるサウンドを体感ください。
Sound Barの内側に設置された4つのパッシブラジエーターの画像。Sound Barの下には、強力な低音を表す円形の黒い波線が描かれている。
*DolbyおよびDolby Atmos®はDolby Laboratories Licensing Corporationの登録商標です。
*DTS、DTS:X、シンボル、およびDTSとシンボルの組み合わせはDTS社の登録商標です。
*画像はイメージです。
WOW Orchestra
LGテレビとサウンドバーからのダブルサウンドで、圧倒的な没入感を体験しよう。
LGテレビとサウンドバーからのダブルサウンドで、圧倒的な没入感を体験できます
*WOW Orchestraの対応機種は2022年以降発売のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85および、2022年、2023年のQNED80シリーズです。
*画像はイメージです。
WOW Interface
LGテレビと接続で、テレビの画面でサンドバーの操作が可能。
壁掛けテレビとSound Barが、画像の右側を向く壁に設置されている。Sound Barからさまざまな形状の青い音波が出ている。ドーム型の青い音波が2人を完全に包み込んでいる。
*WOW Interfaceの対応機種は2022年以降発売のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85および、2022年、2023年のQNED80シリーズです。
*画像はイメージです。
WOWCAST Ready
テレビとは無線接続可能。配線いらずで、すっきり設置
WOWCAST Ready
*WOWCAST Readyの対応は2023年以降のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85シリーズおよび、2023年のQNED80シリーズです。
*画像はイメージです。
トリプルレベル空間音響
上から下まで3層のサウンドレイヤーがあなたを包み込み、どんなコンテンツもどんなシーンも、没入感を失うことなく楽しめます。
上から下まで3層のサウンドレイヤーがあなたを包み込み、どんなコンテンツもどんなシーンも、没入感を失うことなく楽しめます。
*本機能はサウンドバーのシネマ / AIサウンドプロモード設定で有効になります。
*画像はイメージです。
４つのパッシブラジエーター
サウンドバー本体に4基のパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな本体でも、深く安定した重低音をお楽しみいただけます。
サウンドバー本体に4基のパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな本体でも、深く安定した重低音をお楽しみいただけます。
*画像はイメージです。
音も見た目も美しく
高級感のあるファブリック素材を本体に採用。スタイリッシュなデザインでお部屋を演出します。
高級感のあるファブリック素材を本体に採用。スタイリッシュなデザインでお部屋を演出します。
オールインワンデザイン
サブウーファーを本体に組み込んだオールインワンデザインのサウンドバー。場所を取らず、迫力の低音をお楽しみいただけます。
赤色を背景に、LG Sound Bar SE6Sが赤い箱の上に置かれている。黒い影が画像の右上半分を覆い隠す。
*一部プランの使用は有料会員登録が必要な場合がございます。
*画像はイメージです。
*テレビとサウンドバーの両方はVRR/ALLMをサポートしている必要があります。
*ゲーム機がVRRをサポートしている必要があります。
*VRRパススルーは60Hzのコンテンツに限られます。
*画像はイメージです。
臨場感あふれるサウンド
2chオーディオをマルチチャンネルオーディオにアップスケーリングすることで、より臨場感あふれるサウンドに最適化します。
*AIサウンドプロ、シネマ、クリアボイスプロ、スポーツ、ゲームモードでご使用いただけます。
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
仕様
-
チャンネル数
3.0
-
出力
100 W
-
Dolby Atmos
はい
-
DTS:X
はい
-
WOW Orchestra
はい
-
メイン
800 x 63 x 131 mm
全てのスペック
サウンド効果
-
スポーツ
はい
-
AIサウンドプロ
はい
-
ベースブラスト / ベースブラスト＋
はい
-
シネマ
はい
-
クリアボイスプロ
はい
-
ゲーム
はい
-
ミュージック
はい
-
標準
はい
付属品
-
HDMI ケーブル
はい
-
リモコン
はい
-
壁掛けブラケット
はい
-
保証書
はい
オーディオフォーマット
-
AAC
はい
-
AAC+
はい
-
Dolby Atmos
はい
-
Dolby Digital
はい
-
DTS Digital Surround
はい
-
DTS:X
はい
-
MQA
はい
接続性 OR 接続機能
-
Bluetoothコーデック(SBC/AAC)
はい
-
AirPlay 2
はい
-
Bluetoothバージョン
5.0
-
Chromecast
はい
-
HDMI In
1
-
HDMI Out
1
-
光デジタル入力(S/PDIF)
1
-
Spotify Connect
はい
-
USB
1
-
Wi-Fi
はい
-
Works with Alexa
はい
-
Works with Google Home
はい
利便性 OR 便利機能
-
アプリ －iOS/Android OS
はい
-
AI Room Calibration Pro(アプリ)
はい
-
サウンドバーモードコントロール
はい
-
テレビサウンドモード共有
はい
-
WOW Interface
はい
-
WOW Orchestra
はい
外形寸法(幅×高さ×奥行)
-
メイン
800 x 63 x 131 mm
概略 OR 全般 OR 一般
-
チャンネル数
3.0
-
スピーカー数
5 EA
-
出力
100 W
HDMI対応
-
ARC(オーディオリターンチャンネル)
はい
-
120Hz
はい
-
eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)
はい
-
HDMI CEC(Simplink)
はい
-
Dolby Vision
はい
-
HDR10
はい
-
パススルー
はい
-
4Kパススルー
はい
-
VRR / ALLM
はい
電源
-
消費電力(メインスピーカー)
35 W
-
電源オフ時消費電力(メインスピーカー)
0.5 W ↓
重量
-
梱包重量
5.9 kg
-
メイン
3.5 kg
おすすめ製品
-
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