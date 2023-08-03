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UltraGear ゲーミングスピーカー

仕様

レビュー

サポート

UltraGear ゲーミングスピーカー

GP3

UltraGear ゲーミングスピーカー

GP3 の正面画像
プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-022508

本体寸法 幅×高さ×奥行

330×85×93 mm

本体質量

1.02kg

梱包時寸法 幅×高さ×奥行

466×398×279 mm

梱包時質量

1.42kg

防水防塵性能

スピーカー

チャンネル数

2.0ch

総出力

10W (5W+5W)

スピーカーユニット

ウーファー×2

パッシブラジエーター

インピーダンス

出入力端子

ヘッドホン出力 (3.5φ 4極)

1

USB Type-C

1

ワイヤレス接続

Bluetooth

○(Bluetooth 5.0)

Bluetoothコーデック

SBC

機能

Bluetooth

○ (Bluetooth 5.0)

DTS Headphone：X®

ライティング

マルチポイント

○ (2台)

Bluetoothアプリ(Android/iOS/PC)

ボイスコマンド(Google assistant/Siri)

マイク

電源

本体消費電力(標準値)

7.5W

本体待機消費電力

0.5W以下

電源供給

USB Type-C

バッテリー

容量

7.2V 2600mAh

バッテリータイプ

リチウムイオン

駆動時間

最大6時間

充電時間

最大3.5時間

付属品

簡易マニュアル

1

保証書

1

USB Type-Cケーブル

1