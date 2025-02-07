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Styler給水タンク

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

Styler給水タンク

AJL74011928

Styler給水タンク

()
  • 15°の側面図
  • 正面図
15°の側面図
正面図
S3BERB
S3BNF
S3GNF
S3GW
S3MF
S3WF
S5MB

取り付け位置

このアイテムの実際のインストール位置は製品モデルによって異なる場合があります。

詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。

給水タンクは正面図の右下に設置されている

取り替え方法

このアイテムの取り替え手順は、下記の情報とは若干異なる場合があります。

詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。

ステップ1

給水タンクのハンドルを持ち、取り出して確認します。

給水タンクのハンドルを持ち、取り出して確認する

ステップ2

動作前に給水タンクの水を確認します。

 

- 給水タンク（給水）：ご使用前に水が空になっている場合は、給水してください

動作前に給水タンクの水を確認する 給水タンク ご使用前に水が空になっている場合は、給水してください

ステップ3

タンクを再度設置する前に、タンクの外側を完全に乾かしてください。

タンクを再度設置する前に、タンクの外側を完全に乾かす

お手入れ方法

詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください

ステップ1

給水タンク掃除用のブラシと水で、給水タンクの内側をお手入れします。

給水タンク掃除用のブラシと水で、給水タンクの内側をお手入れする

ステップ2

排水タンクに接続された排水ノズルと、給水タンクに接続された給水口が詰まっていないことを確認してください。

排水タンクに接続された排水ノズルと、給水タンクに接続された給水口が詰まっていないことを確認する

*画像はイメージです。

サマリー

プリント

寸法

全てのスペック

一般

  • 部品番号

    AJL74011928

寸法と重量

  • 製品寸法(幅×高さ×奥行き、mm)

    160 x 272 x 80

  • 正味重量(g)

    490

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