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取り付け位置
このアイテムの実際のインストール位置は製品モデルによって異なる場合があります。
詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。
取り替え方法
このアイテムの取り替え手順は、下記の情報とは若干異なる場合があります。
詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。
ステップ1
排水タンクのハンドルを持ち、取り出して確認します。
ステップ2
動作前に水タンクの水を確認します。
- 水タンク（排水）：ご使用前にタンクを空にしてください。
ステップ3
タンクを再度設置する前に、タンクの外側を完全に乾かしてください。
お手入れ方法
詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。
ステップ1
水タンク掃除用のブラシと水で、水タンクの内側をお手入れします。
ステップ2
排水タンクに接続された排水ノズルと、給水タンクに接続された給水口が詰まっていないことを確認してください。
*画像はイメージです。
サマリー
寸法
全てのスペック
一般
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部品番号
AJL74012002
寸法と重量
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製品寸法(幅×高さ×奥行き、mm)
160 x 272 x 80
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正味重量(g)
494
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