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2画面でも、1画面でも。使い方自由自在。LG G8X ThinQ　12/6発売

仕様

レビュー

サポート

2画面でも、1画面でも。使い方自由自在。LG G8X ThinQ　12/6発売

901LG

2画面でも、1画面でも。使い方自由自在。LG G8X ThinQ　12/6発売

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プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

Qualcomm SM8150（オクタコア）2.9GHz+2.5GHz+1.7GHz
（SDM855）

OS

Android™ 9

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約166×164×15mm
（本体のみ 約160×76×8.4mm）

質量

約331g
（本体のみ 約193g）

カラー

オーロラブラック

メモリ

ROM 64GB / RAM 6GB

外部メモリ

microSDXC™(最大512GB)

バッテリー

4,000mAh

ディスプレイ

本体：約6.4インチ フルHD＋（2,340×1,080ドット）
LGデュアルスクリーン：約6.4インチ フルHD＋（2,340×1,080ドット）

カメラ有効画素数（外側）

約1,200万画素＋約1,300万画素（デュアルカメラ）

カメラ有効画素数（内側）

約3,200万画素

最大速度

下り：838Mbps※ / 上り：37.5Mbps※

充電時間

約130分 ※

Bluetooth

Bluetooth® 5.0

連続通話時間

4G LTE 約1,400分 / 3G 約1,400分 / GSM 約1,140分

連続待受時間

約110時間（FDD-LTE / AXGP / 3G / GSM）

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

テザリング

通信事業者

SoftBank

その他機能

防水

IPX5 / IPX8 ※

防塵

IP6X ※

ワンセグ

ハイレゾ

おサイフケータイ

4K動画撮影

生体認証

指紋認証

ワイヤレス充電（Qi）

付属品

取扱説明書