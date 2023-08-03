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Disney Mobile on docomo

仕様

レビュー

サポート

Disney Mobile on docomo

DM-01G

Disney Mobile on docomo

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約144ｘ幅約74ｘ厚さ約9.6mm(最厚部約10.8mm)

質量

約149g

OS

Android™ 5.0

バッテリー

2,920mAh

ディスプレイ

約5.2インチ （1920 × 1080ドット フルHD）

メモリ

ROM 16GB / RAM 2GB

外部メモリー

microSDXC™（最大128GBまで）

連続通話時間

約990分（LTE）/約950分（3G）/約770分（GSM）

連続待受時間

約460時間（LTE）/約550時間（3G）/約400時間（GSM）

LTE-Advanced

-

VoLTE対応

カメラ有効画素数（外側）

約1320万画素

カメラ有効画素数（内側）

約240万画素

Bluetooth

Bluetooth® 4.0

Wi-Fi

IEEE802.11a/b/g/n 準拠

通信事業者

docomo

Yes

その他機能

防塵

IP6X

防水

IPX5 / IPX7

ワンセグ

フルセグ

おサイフケータイ

NFC（FeliCa搭載）

非常用節電機能