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Disney Mobile on docomo
全てのスペック
主な仕様
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CPU
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MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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高さ約144ｘ幅約74ｘ厚さ約9.6mm(最厚部約10.8mm)
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質量
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約149g
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OS
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Android™ 5.0
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バッテリー
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2,920mAh
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ディスプレイ
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約5.2インチ （1920 × 1080ドット フルHD）
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メモリ
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ROM 16GB / RAM 2GB
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外部メモリー
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microSDXC™（最大128GBまで）
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連続通話時間
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約990分（LTE）/約950分（3G）/約770分（GSM）
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連続待受時間
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約460時間（LTE）/約550時間（3G）/約400時間（GSM）
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LTE-Advanced
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VoLTE対応
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○
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カメラ有効画素数（外側）
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約1320万画素
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カメラ有効画素数（内側）
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約240万画素
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Bluetooth
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Bluetooth® 4.0
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Wi-Fi
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IEEE802.11a/b/g/n 準拠
通信事業者
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docomo
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Yes
その他機能
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防塵
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IP6X
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防水
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IPX5 / IPX7
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ワンセグ
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○
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フルセグ
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○
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おサイフケータイ
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NFC（FeliCa搭載）
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非常用節電機能
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○
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製品の登録
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