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映像の革命を手のひらに。V30+

仕様

レビュー

サポート

映像の革命を手のひらに。V30+

L-01K

映像の革命を手のひらに。V30+

(2)
プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8998 2.45GHz+1.9GHz オクタコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約152×75×7.4mm(最厚部:7.7mm)

質量

約158g

OS

Android™ 8.0

カラー

Cloud Silver

バッテリー

3,060mAh

ディスプレイ

有機EL 約6.0インチ (2880×1440)

メモリ

ROM 128GB / RAM 4GB

外部メモリ

microSDXC™(最大256GB) ※

Bluetooth

Bluetooth® 5.0 ※

VoLTE対応

○ ※

カメラ有効画素数（外側）

約1650万画素(CMOS)+約1310万画素(CMOS)

カメラ有効画素数（内側）

約510万画素(CMOS)

外部接続

USB Type C

○ ※

その他機能

防水

IPX5 / IPX8 ※

防塵

IP6X ※

ワンセグ

○ ※

フルセグ

○ ※

PREMIUM 4G対応(LTE-Advanced)

○ ※

おサイフケータイ

○ ※

エリアメール

○　緊急地震速報・津波警報・災害・避難情報・マナーモード時鳴動設定

WORLD WING

○ ※

通信事業者

docomo

付属品

取扱説明書