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ドコモ スマートフォン Optimus chat L-04C

仕様

レビュー

サポート

ドコモ スマートフォン Optimus chat L-04C

L-04C

ドコモ スマートフォン Optimus chat L-04C

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約116mm×約58mm×約15.3mm

質量

約149g（電池パック装着時）

本体色

WhiteSilver

メインディスプレイ

約3.2インチ／TFT液晶（320×480 HVGA ） 65,536色

連続待受時間

3G : 約340時間（静止時）、GSM : 約300時間（静止時）

連続通話時間

3G : 約330分、GSM : 約330分

タッチパネル

静電式

メモリー

内蔵 : ROM 1024MB RAM 512MB

外部メモリー

microSD（2GBまで）／microSDHC（32GBまで）※

カメラ関連機能

カメラ（静止画）有効画素数

約320万画素

カメラ（静止画）オートフォーカス

カメラ（静止画）連続撮影

最大6枚

カメラ（静止画）デジタルズーム

最大約4.0倍（15段階）

カメラ（静止画）記録サイズ

最大3M（2048×1536）

カメラ（静止画）ファイル形式

JPEG

カメラ（動画）記録サイズ

最大VGA（640×480）

カメラ（動画）ファイル形式

MPEG-4（.3gp）

BLUETOOTH

規格

2.1+EDR

対応プロファイル

HFP/HSP/OPP/SPP/A2DP/AVRCP/PBAP/FTP(Server)

対応コーデック

オーディオ

MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/WAV/OGG/AMR/XMF/MIDI

ムービー

MPEG4/H.263/H.264/WMV/AVI/DivX/Xvid

通信事業者

docomo

Yes