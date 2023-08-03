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ドコモ スマートフォン Optimus chat L-04C
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約116mm×約58mm×約15.3mm
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質量
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約149g（電池パック装着時）
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本体色
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WhiteSilver
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メインディスプレイ
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約3.2インチ／TFT液晶（320×480 HVGA ） 65,536色
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連続待受時間
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3G : 約340時間（静止時）、GSM : 約300時間（静止時）
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連続通話時間
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3G : 約330分、GSM : 約330分
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タッチパネル
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静電式
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メモリー
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内蔵 : ROM 1024MB RAM 512MB
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外部メモリー
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microSD（2GBまで）／microSDHC（32GBまで）※
カメラ関連機能
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カメラ（静止画）有効画素数
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約320万画素
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カメラ（静止画）オートフォーカス
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○
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カメラ（静止画）連続撮影
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最大6枚
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カメラ（静止画）デジタルズーム
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最大約4.0倍（15段階）
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カメラ（静止画）記録サイズ
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最大3M（2048×1536）
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カメラ（静止画）ファイル形式
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JPEG
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カメラ（動画）記録サイズ
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最大VGA（640×480）
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カメラ（動画）ファイル形式
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MPEG-4（.3gp）
BLUETOOTH
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規格
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2.1+EDR
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対応プロファイル
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HFP/HSP/OPP/SPP/A2DP/AVRCP/PBAP/FTP(Server)
対応コーデック
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オーディオ
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MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/WAV/OGG/AMR/XMF/MIDI
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ムービー
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MPEG4/H.263/H.264/WMV/AVI/DivX/Xvid
通信事業者
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docomo
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Yes
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