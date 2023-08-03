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香り立つデザインｘ充実の安心機能のOptimus
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約132ｘ約66ｘ約9.9mm（最厚部約10.3mm）
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質量
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約145g
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ディスプレイ
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約4.5インチ HD/TFT液晶（横720×縦1280ドット）
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最大同時発色数
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16,777,216色
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OS
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Android™ 4.0
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CPU
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MSM8960(1.5GHz Dual Core)
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バッテリー
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2100mAh
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充電時間
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約210分（AC時）/約230分（卓上ホルダー併用時）
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連続通話時間
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音声通話時 : 約600分（3G）、約460分（GSM）
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連続待受時間
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約530時間（3G）/約420時間（LTE）/330時間（GSM）
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メモリー
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ROM 8GB / RAM 1GB
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データ容量
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約4.8GB（共有）
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外部メモリー
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microSD（2GBまで）／microSDHC（32GBまで）
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Xi
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○（受信時最大100Mbps 送信時最大37.5Mbps） ※
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FOMAハイスピード対応
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○（受信時最大14Mbps 送信時最大5.7Mbps）
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FOMAプラスエリア
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○
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メール最大保存件数
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受信約4.8GB（共有）/送信約4.8GB（共有）
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miniUIMカード
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○ ※
カメラ関連機能
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接写
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○
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映像素子
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CMOS/CMOS ※
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フォトライト
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動画：○/静止画：－ ※
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記録画素数
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約810万画素/約140万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
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カメラ有効画素数
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約820万画素/約140万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
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高感度撮影
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動画：○（最大ISO1600）/静止画：○（最大ISO1600）
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カメラ（静止画）記録サイズ
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最大3264ｘ2446
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静止画/ファイル形式
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JPEG
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静止画/保存件数
-
約51000枚（本体保存時）/約10500枚（外部メモリ1GB保存時） ※
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静止画/デジタルズーム
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最大約4.0倍（16段階）
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顔検出機能
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○
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静止画/オートフォーカス
-
○
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カメラ（静止画）連続撮影
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1～6枚
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動画/最大記録サイズ（外側）
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1920×1080
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動画/ファイル形式
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MP4
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動画/フレームレート
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最大30fps ※
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動画/録画時間
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約120分（本体保存時）/約66分（外部メモリ1GB保存時） ※
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動画/デジタルズーム
-
最大約4.0倍（16段階）
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HDムービー対応
-
○
-
動画/オートフォーカス
-
○
無線LAN
-
無線LAN規格
-
IEEE802.11a、b、g、n準拠 ※2.4Ghz/5Ghz
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WEP
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○ ※64/128bitASCII/HEX
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WPA/WPA2 Mixed Mode
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802.1x/PSK ※TKIP/AES
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WPA2（only mode）
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802.1x/PSK ※TKIP/AES
-
802.1x
-
TLS/TTLS（PAP）/TTLS（CHAP）/PEAP（MS-CHAPv2）/PEAP（EAP-GTC）
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QoS
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WMM、WMM-PS
ワンセグ機能
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字幕表示
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○
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連続視聴時間
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約295分（縦画面×イヤホンマイク利用時）
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視聴予約
-
○
その他機能
-
ワンセグ
-
○
-
NOTTV
-
○
-
NOTTV連続視聴時間
-
連続視聴時間200分
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おサイフケータイ
-
○
-
音声認識
-
○（しゃべって検索、しゃべってカンタン操作、しゃべってキー入力、GoogleVoiceSearch）
-
日本語入力システム
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LG日本語キーボード
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ドキュメントビューア
-
PolarisOffice ※
-
Wi-Fiテザリング
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○※4
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赤外線通信
-
○ ※ IrSimpleTM／IrSSTMには非対応です。
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Bluetooth
-
○（v4.0）/HFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、FTP、AVCTP、AVDTP
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USBテザリング
-
○
-
電話帳登録外着信拒否
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○
-
しゃべってコンシェル
-
○
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ドコモ地図ナビ
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○
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ミュージックプレーヤー
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○
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iコンシェル
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○
-
マチキャラ
-
○
-
docomo Palette UI
-
○
-
ケータイデータお預かりサービス
-
○
-
ケータイお探しサービス
-
○
-
おまかせロック
-
○
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バイオ認証
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○ ※顔認証
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ドコモあんしんスキャン
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○
通信事業者
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docomo
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Yes
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