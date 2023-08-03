Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
香り立つデザインｘ充実の安心機能のOptimus

仕様

レビュー

サポート

香り立つデザインｘ充実の安心機能のOptimus

Optimus Life L-02E

香り立つデザインｘ充実の安心機能のOptimus

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約132ｘ約66ｘ約9.9mm（最厚部約10.3mm）

質量

約145g

ディスプレイ

約4.5インチ HD/TFT液晶（横720×縦1280ドット）

最大同時発色数

16,777,216色

OS

Android™ 4.0

CPU

MSM8960(1.5GHz Dual Core)

バッテリー

2100mAh

充電時間

約210分（AC時）/約230分（卓上ホルダー併用時）

連続通話時間

音声通話時 : 約600分（3G）、約460分（GSM）

連続待受時間

約530時間（3G）/約420時間（LTE）/330時間（GSM）

メモリー

ROM 8GB / RAM 1GB

データ容量

約4.8GB（共有）

外部メモリー

microSD（2GBまで）／microSDHC（32GBまで）

Xi

○（受信時最大100Mbps 送信時最大37.5Mbps） ※

FOMAハイスピード対応

○（受信時最大14Mbps 送信時最大5.7Mbps）

FOMAプラスエリア

メール最大保存件数

受信約4.8GB（共有）/送信約4.8GB（共有）

miniUIMカード

○　※

カメラ関連機能

接写

映像素子

CMOS/CMOS　※

フォトライト

動画：○/静止画：－　※

記録画素数

約810万画素/約140万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

カメラ有効画素数

約820万画素/約140万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

高感度撮影

動画：○（最大ISO1600）/静止画：○（最大ISO1600）

カメラ（静止画）記録サイズ

最大3264ｘ2446

静止画/ファイル形式

JPEG

静止画/保存件数

約51000枚（本体保存時）/約10500枚（外部メモリ1GB保存時）　※

静止画/デジタルズーム

最大約4.0倍（16段階）

顔検出機能

静止画/オートフォーカス

カメラ（静止画）連続撮影

1～6枚

動画/最大記録サイズ（外側）

1920×1080

動画/ファイル形式

MP4

動画/フレームレート

最大30fps　※

動画/録画時間

約120分（本体保存時）/約66分（外部メモリ1GB保存時）　※

動画/デジタルズーム

最大約4.0倍（16段階）

HDムービー対応

動画/オートフォーカス

無線LAN

無線LAN規格

IEEE802.11a、b、g、n準拠 ※2.4Ghz/5Ghz

WEP

○ ※64/128bitASCII/HEX

WPA/WPA2 Mixed Mode

802.1x/PSK　※TKIP/AES

WPA2（only mode）

802.1x/PSK　※TKIP/AES

802.1x

TLS/TTLS（PAP）/TTLS（CHAP）/PEAP（MS-CHAPv2）/PEAP（EAP-GTC）

QoS

WMM、WMM-PS

ワンセグ機能

字幕表示

連続視聴時間

約295分（縦画面×イヤホンマイク利用時）

視聴予約

その他機能

ワンセグ

NOTTV

NOTTV連続視聴時間

連続視聴時間200分

おサイフケータイ

音声認識

○（しゃべって検索、しゃべってカンタン操作、しゃべってキー入力、GoogleVoiceSearch）

日本語入力システム

LG日本語キーボード

ドキュメントビューア

PolarisOffice ※

Wi-Fiテザリング

○※4

赤外線通信

○　※ IrSimpleTM／IrSSTMには非対応です。

Bluetooth

○（v4.0）/HFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、FTP、AVCTP、AVDTP

USBテザリング

電話帳登録外着信拒否

しゃべってコンシェル

ドコモ地図ナビ

ミュージックプレーヤー

iコンシェル

マチキャラ

docomo Palette UI

ケータイデータお預かりサービス

ケータイお探しサービス

おまかせロック

バイオ認証

○ ※顔認証

ドコモあんしんスキャン

通信事業者

docomo

Yes