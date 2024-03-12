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2015年3月25日発売 モバイルWi-FiルーターL-01G

仕様

レビュー

サポート

2015年3月25日発売 モバイルWi-FiルーターL-01G

L-01G

2015年3月25日発売 モバイルWi-FiルーターL-01G

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約107×65×20mm

質量

約186g

連続待受時間

約2,200時間（3G）/約2,200時間（LTE）/約2,200時間（LTE-Advanced） （静止時[自動]）

インターフェース

microUSB

最大接続台数

10台

連続通信時間

約18時間（3G）/約20時間（LTE）/約17時間（LTE-Advanced）

バッテリー容量

4,880mAh

ディスプレイサイズ/ディスプレイ方式

約3.0インチ/TFT

通信方式

ネットワーク側【Xi】

LTE（受信150Mbps/送信50Mbps）/LTE-Advanced（受信225Mbps/送信50Mbps）

ネットワーク側【Xi】クアッドバンドLTE

ネットワーク側【Xi】対応周波数

2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz

ネットワーク側【FOMAハイスピード】（受信最大/送信最大）

14Mbps/5.7Mbps

ネットワーク側【3G】

受信時最大 14Mbps／送信時最大 5.7Mbps18

ネットワーク側【無線LAN】(規格／最大伝送速度)

IEEE802.11b(11Mbps)/g(54Mbps)/n(300Mbps)

ネットワーク側【無線LAN】対応周波数

2.4GHz

ネットワーク側【有線LAN】

端末側【無線LAN】(規格／最大伝送速度)

IEEE802.11a(54Mbps)/b(11Mbps)/g(54Mbps)/n(300Mbps)/ac(867Mbps)

端末側【無線LAN】対応周波数

2.4GHz/5GHz

端末側【有線LAN】

対応UIM

ドコモminiUIMカード

USBテザリング対応OS※

Windows® 8、8.1

32bit、64bit

Windows® 7

Service Pack1／[32bit、64bit]

Mac OSX

10.7.5/[32bit、64bit]、10.8.5/[64bit]、10.9.5/[64bit]、10.10/[64bit]

その他

WORLD WING

クラス5

その他国際ローミング

TD-LTE Band38対応（中国の一部エリア）

通信事業者

docomo