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2015年3月25日発売 モバイルWi-FiルーターL-01G
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約107×65×20mm
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質量
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約186g
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連続待受時間
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約2,200時間（3G）/約2,200時間（LTE）/約2,200時間（LTE-Advanced） （静止時[自動]）
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インターフェース
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microUSB
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最大接続台数
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10台
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連続通信時間
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約18時間（3G）/約20時間（LTE）/約17時間（LTE-Advanced）
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バッテリー容量
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4,880mAh
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ディスプレイサイズ/ディスプレイ方式
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約3.0インチ/TFT
通信方式
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ネットワーク側【Xi】
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LTE（受信150Mbps/送信50Mbps）/LTE-Advanced（受信225Mbps/送信50Mbps）
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ネットワーク側【Xi】クアッドバンドLTE
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○
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ネットワーク側【Xi】対応周波数
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2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz
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ネットワーク側【FOMAハイスピード】（受信最大/送信最大）
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14Mbps/5.7Mbps
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ネットワーク側【3G】
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受信時最大 14Mbps／送信時最大 5.7Mbps18
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ネットワーク側【無線LAN】(規格／最大伝送速度)
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IEEE802.11b(11Mbps)/g(54Mbps)/n(300Mbps)
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ネットワーク側【無線LAN】対応周波数
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2.4GHz
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ネットワーク側【有線LAN】
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－
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端末側【無線LAN】(規格／最大伝送速度)
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IEEE802.11a(54Mbps)/b(11Mbps)/g(54Mbps)/n(300Mbps)/ac(867Mbps)
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端末側【無線LAN】対応周波数
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2.4GHz/5GHz
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端末側【有線LAN】
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－
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対応UIM
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ドコモminiUIMカード
USBテザリング対応OS※
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Windows® 8、8.1
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32bit、64bit
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Windows® 7
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Service Pack1／[32bit、64bit]
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Mac OSX
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10.7.5/[32bit、64bit]、10.8.5/[64bit]、10.9.5/[64bit]、10.10/[64bit]
その他
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WORLD WING
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クラス5
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その他国際ローミング
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TD-LTE Band38対応（中国の一部エリア）
通信事業者
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docomo
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○
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製品サポートFAQ
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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出張修理・宅配修理を承ります
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