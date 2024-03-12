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2014年2月22日発売 モバイルWi-FiルーターL-02F

仕様

レビュー

サポート

2014年2月22日発売 モバイルWi-FiルーターL-02F

L-02F

2014年2月22日発売 モバイルWi-FiルーターL-02F

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約97×62×19.5mm

質量

約156g

連続待受時間

約550時間（3G）/約450時間（LTE） （静止時[自動]）

インターフェース

microUSB 2.0（High Speed）、Ethernet端子（クレイドルに搭載）

最大接続台数

10台

連続通信時間

約16時間（3G）/約13時間（LTE）

バッテリー容量

3600mAh

ディスプレイサイズ/ディスプレイ方式

約3.0インチ/TFT

通信方式

ネットワーク側【Xi】

150Mbps/50Mbps（東名阪の一部に限る）

ネットワーク側【Xi】800MHz対応

ネットワーク側【FOMAハイスピード】（受信最大/送信最大）

14Mbps/5.7Mbps

ネットワーク側【無線LAN】

IEEE802.11a／b／g／n／ac

ネットワーク側【無線LAN】5GHz帯対応

ネットワーク側【有線LAN】

IEEE802.3ab（1000BASE-T）、IEEE802.3u（1000BASE-TX）、IEEE802.3（10BASE-T）

端末側【無線LAN】

IEEE802.11a／b／g／n／ac

端末側【無線LAN】5GHz帯対応

USBテザリング対応OS※

Windows® 8、8.1

32bit、64bit

Windows® 7

Service Pack1／[32bit、64bit]

Mac OSX

10.7.5/[32bit、64bit]、10.8.5/[64bit]、10.9.1～10.9.3/[64bit]

その他

モバイルチャージャー

WORLD WING

クラス4

本体付属品

ACアダプタ L05、USB接続ケーブル L03、チャージャー用変換ケーブル L02、クレイドル L01

通信事業者

docomo