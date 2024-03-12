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isai 目指すのはスマートフォンの「異才」
全てのスペック
主な仕様
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CPU
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MSM8974 2.3GHz クアッドコア
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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高さ約144ｘ幅約72ｘ厚さ約9.1mm(最厚部：9.7mm)
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質量
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約152g
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OS
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Android™ 4.2.2(Jelly Bean)
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バッテリー
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約2500mAh
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ディスプレイ
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約5.2インチ Full HD IPS液晶ディスプレイ（1920×1080）
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メモリ
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ROM 約 32GB / RAM 約 2GB
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外部メモリー
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microSD™（2GB）／microSDHC™（32GB）／microSDXC™（64GB）
カメラ関連機能
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映像素子
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CMOS/CMOS
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カメラ有効画素数
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約1320万画素/約240万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
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カメラ（静止画）記録サイズ
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13M(4208ｘ3120)
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静止画/手ブレ補正
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○
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静止画/オートフォーカス
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○
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動画/手ブレ補正
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○
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動画/オートフォーカス
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○
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カメラ（動画）記録サイズ
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Full HD （1920×1080）
その他機能
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防水
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IPX5/7等級
通信事業者
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au
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Yes
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