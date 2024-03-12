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isai 目指すのはスマートフォンの「異才」

仕様

レビュー

サポート

isai 目指すのはスマートフォンの「異才」

LGL22

isai 目指すのはスマートフォンの「異才」

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8974 2.3GHz クアッドコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約144ｘ幅約72ｘ厚さ約9.1mm(最厚部：9.7mm)

質量

約152g

OS

Android™ 4.2.2(Jelly Bean)

バッテリー

約2500mAh

ディスプレイ

約5.2インチ Full HD IPS液晶ディスプレイ（1920×1080）

メモリ

ROM 約 32GB / RAM 約 2GB

外部メモリー

microSD™（2GB）／microSDHC™（32GB）／microSDXC™（64GB）

カメラ関連機能

映像素子

CMOS/CMOS

カメラ有効画素数

約1320万画素/約240万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

カメラ（静止画）記録サイズ

13M(4208ｘ3120)

静止画/手ブレ補正

静止画/オートフォーカス

動画/手ブレ補正

動画/オートフォーカス

カメラ（動画）記録サイズ

Full HD （1920×1080）

その他機能

防水

IPX5/7等級

通信事業者

au

Yes