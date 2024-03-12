We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
au VoLTEに対応した新しいisai VL
全てのスペック
主な仕様
-
CPU
-
MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア
-
サイズ（高さ×幅×厚さ）
-
約76×145×10.5mm
-
質量
-
約154g
-
OS
-
Android™ 4.4
-
バッテリー
-
3000mAh
-
ディスプレイ
-
約5.5インチ AH-IPS/WQHD
-
メモリ
-
32GB(ROM) /3GB(RAM)
-
外部メモリー
-
microSDXC™（最大128GBまで）
-
充電時間
-
約110分(AC時)
-
連続通話時間
-
約1,300分※1
-
連続待受時間
-
4G LTE、WiMAX2+ 約580時間 ※1,2
-
au ICカード種類
-
au Nano IC Card 04
-
外部接続
-
Wi-Fi:IEEE802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth®(ver 4.0)
-
対応通信規格
-
4G LTE※2(キャリアアグリゲーション対応) / WiMAX 2+※2 / 3G
-
通信速度
-
最大 受信150Mbps / 送信25Mbps ※3
カメラ関連機能
-
映像素子
-
CMOS/CMOS
-
カメラ有効画素数
-
約1320万画素/約130万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
-
撮影サイズ(静止画)
-
最大4,160ｘ3,120ドット
-
撮影サイズ(動画)
-
最大3,840ｘ2,160ドット
その他機能
-
防塵
-
IP6X
-
au VoLTE
-
○
-
防水
-
IPX5 / IPX7
-
ワンセグ
-
○
-
フルセグ
-
○
-
おサイフケータイ
-
○
-
NFC
-
○
-
Wi-Fiテザリング
-
○(最大接続台数：8台)
-
赤外線通信
-
○
-
GPS
-
○
-
GLOBAL PASSPORT
-
○
-
緊急速報メール
-
○
-
auスマートパス
-
○
-
ビデオパス
-
○
-
うたパス
-
○
-
ブックパス
-
○
-
アニメパス
-
○
-
ディズニーパス
-
○
通信事業者
-
au
-
Yes
付属品
-
LG TVアンテナケーブル01
-
○
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中