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au VoLTEに対応した新しいisai VL

仕様

レビュー

サポート

au VoLTEに対応した新しいisai VL

LGV31

au VoLTEに対応した新しいisai VL

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約76×145×10.5mm

質量

約154g

OS

Android™ 4.4

バッテリー

3000mAh

ディスプレイ

約5.5インチ AH-IPS/WQHD

メモリ

32GB(ROM) /3GB(RAM)

外部メモリー

microSDXC™（最大128GBまで）

充電時間

約110分(AC時)

連続通話時間

約1,300分※1

連続待受時間

4G LTE、WiMAX2+ 約580時間 ※1,2

au ICカード種類

au Nano IC Card 04

外部接続

Wi-Fi:IEEE802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth®(ver 4.0)

対応通信規格

4G LTE※2(キャリアアグリゲーション対応) / WiMAX 2+※2 / 3G

通信速度

最大 受信150Mbps / 送信25Mbps ※3

カメラ関連機能

映像素子

CMOS/CMOS

カメラ有効画素数

約1320万画素/約130万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

撮影サイズ(静止画)

最大4,160ｘ3,120ドット

撮影サイズ(動画)

最大3,840ｘ2,160ドット

その他機能

防塵

IP6X

au VoLTE

防水

IPX5 / IPX7

ワンセグ

フルセグ

おサイフケータイ

NFC

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：8台)

赤外線通信

GPS

GLOBAL PASSPORT

緊急速報メール

auスマートパス

ビデオパス

うたパス

ブックパス

アニメパス

ディズニーパス

通信事業者

au

Yes

付属品

LG TVアンテナケーブル01