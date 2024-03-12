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この音にあなたは驚く。ハイレゾをさらに高音質でクリアに表現。isai Beat

仕様

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LGV34

この音にあなたは驚く。ハイレゾをさらに高音質でクリアに表現。isai Beat

(2)
プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8996 / 2.2GHz×2コア＋1.6GHz×2コア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約72×149×8.0mm(最厚部:約9.0mm)

質量

約146g

OS

Android™ 7.0

カラー

チタン

バッテリー

3000mAh

ディスプレイ

約5.2インチ IPS WQHD

メモリ

ROM 32GB / RAM 4GB

外部メモリ

microSDXC™(最大256GB) ※

充電時間

約90分（Type C共通ACアダプタ01（別売）使用時）

連続通話時間

約1,400分（VoLTE）※1

連続待受時間

約410時間（4G LTE / WiMAX 2+）※1

au ICカード種類

au Nano IC Card 04

対応通信規格

4G LTE / WiMAX 2+

通信速度

最大 受信370Mbps（渋谷駅周辺） / 送信225Mbps（一部エリア）/ 送信最大30Mbps　※3 ※4

Bluetooth

Bluetooth® 4.2 ※

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

カメラ有効画素数（外側）

約1600万画素(CMOS)+広角カメラ:約800万画素(CMOS)

カメラ有効画素数（内側）

約500万画素

VoLTE対応

○ ※

外部接続

USB Type C

○ ※

カメラ関連機能

撮影サイズ(静止画)

最大5,312×2,988ドット

撮影サイズ(動画)

最大3,840×2,160ドット

その他機能

防塵

IP6X ※

防水

IPX5 / IPX7

ワンセグ

○ ※

フルセグ

○ ※

おサイフケータイ

○ ※

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：8台)

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