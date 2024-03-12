この音にあなたは驚く。ハイレゾをさらに高音質でクリアに表現。isai Beat

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全てのスペック
主な仕様
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CPU
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MSM8996 / 2.2GHz×2コア＋1.6GHz×2コア
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約72×149×8.0mm(最厚部:約9.0mm)
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質量
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約146g
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OS
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Android™ 7.0
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カラー
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チタン
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バッテリー
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3000mAh
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ディスプレイ
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約5.2インチ IPS WQHD
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メモリ
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ROM 32GB / RAM 4GB
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外部メモリ
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microSDXC™(最大256GB) ※
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充電時間
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約90分（Type C共通ACアダプタ01（別売）使用時）
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連続通話時間
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約1,400分（VoLTE）※1
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連続待受時間
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約410時間（4G LTE / WiMAX 2+）※1
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au ICカード種類
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au Nano IC Card 04
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対応通信規格
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4G LTE / WiMAX 2+
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通信速度
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最大 受信370Mbps（渋谷駅周辺） / 送信225Mbps（一部エリア）/ 送信最大30Mbps ※3 ※4
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Bluetooth
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Bluetooth® 4.2 ※
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Wi-Fi
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IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠
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カメラ有効画素数（外側）
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約1600万画素(CMOS)+広角カメラ:約800万画素(CMOS)
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カメラ有効画素数（内側）
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約500万画素
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VoLTE対応
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○ ※
外部接続
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USB Type C
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○ ※
カメラ関連機能
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撮影サイズ(静止画)
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最大5,312×2,988ドット
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撮影サイズ(動画)
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最大3,840×2,160ドット
その他機能
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防塵
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IP6X ※
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防水
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IPX5 / IPX7
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ワンセグ
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○ ※
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フルセグ
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○ ※
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おサイフケータイ
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○ ※
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Wi-Fiテザリング
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○(最大接続台数：8台)
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緊急速報メール
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○
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au世界サービス
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○
通信事業者
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au
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○
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