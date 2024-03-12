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コンパクト × デュアルコア 高輝度液晶搭載Optimus

仕様

レビュー

サポート

コンパクト × デュアルコア 高輝度液晶搭載Optimus

Optimus X IS11LG

コンパクト × デュアルコア 高輝度液晶搭載Optimus

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約64mm × 約118mm × 約10.0mm（最厚部 : 約12.6mm）

質量

約130g

OS

Android™ 2.3

CPU

Tegra™2 & MDM6600 デュアルコア1.2GHz

バッテリー

約1500mAh

充電時間

約160分（AC時）※1

連続通話時間

約500分※2

連続待受時間

約250時間※2

本体色

White（ホワイト）/Black（ブラック）

メインディスプレイ

約4.0インチ WVGA（480×800） 約1,677万色

データ容量

内蔵 : 約2.5GB 外部 : microSD™/microSDHC™（最大32GBまで）

カメラ有効画素数（外側）

約800万画素 CMOS

カメラ有効画素数（内側）

約30万画素 CMOS

カメラ最大記録サイズ

静止画 8M（3264×2448） / 動画 Full HD（1920×1088）

Bluetooth

Bluetooth® 3.0

外部接続

microUSB/HDMI（マイクロプラグDタイプ）/イヤホン端子

付属品

電池パック/microSD™メモリーカード2GB（試供品）/microUSBケーブル（試供品）/LG AC充電器

オプション

auキャリングケースFブラック/microUSBケーブル01/microUSBケーブル01ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー

Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n 準拠

通信事業者

au

Yes