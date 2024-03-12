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コンパクト × デュアルコア 高輝度液晶搭載Optimus
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約64mm × 約118mm × 約10.0mm（最厚部 : 約12.6mm）
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質量
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約130g
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OS
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Android™ 2.3
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CPU
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Tegra™2 & MDM6600 デュアルコア1.2GHz
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バッテリー
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約1500mAh
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充電時間
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約160分（AC時）※1
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連続通話時間
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約500分※2
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連続待受時間
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約250時間※2
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本体色
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White（ホワイト）/Black（ブラック）
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メインディスプレイ
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約4.0インチ WVGA（480×800） 約1,677万色
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データ容量
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内蔵 : 約2.5GB 外部 : microSD™/microSDHC™（最大32GBまで）
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カメラ有効画素数（外側）
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約800万画素 CMOS
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カメラ有効画素数（内側）
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約30万画素 CMOS
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カメラ最大記録サイズ
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静止画 8M（3264×2448） / 動画 Full HD（1920×1088）
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Bluetooth
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Bluetooth® 3.0
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外部接続
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microUSB/HDMI（マイクロプラグDタイプ）/イヤホン端子
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付属品
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電池パック/microSD™メモリーカード2GB（試供品）/microUSBケーブル（試供品）/LG AC充電器
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オプション
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auキャリングケースFブラック/microUSBケーブル01/microUSBケーブル01ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー
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Wi-Fi
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IEEE802.11b/g/n 準拠
通信事業者
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au
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Yes
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