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ポケットフォト スマートフォン連動プリンター JAN:49-89027-007109

仕様

レビュー

サポート

ポケットフォト スマートフォン連動プリンター JAN:49-89027-007109

PD239P

ポケットフォト スマートフォン連動プリンター JAN:49-89027-007109

(2)
プリント

全てのスペック

主な仕様

本体カラー

ピンク

外形寸法（mm）

W76 x D126 x H20

重さ（g）

221kg

消費電力（最大出力）

約34W

消費電力（通常）

約16W

プリント

最大30枚（フル充電時）

接続方式

ワイヤレス接続

Bluetooth®

対応OS

Android

Android 2.2以上

iOS

iOS 5.1以上

バッテリー

バッテリー種別

リチウムポリマー/充電式バッテリー

容量

500mAh

定格電圧

7.4V

充電用端子

microUSBジャック（microUSB-USBタイプAオス）

充電時間

約90分

付属品

取扱説明書

1

USBケーブル

1

充電器

1

ポケットフォトペーパー（ZINKフォトペーパー）

5枚