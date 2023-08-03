We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Wine Smart
全てのスペック
主な仕様
-
CPU
-
1.1GHz クアッドコア
-
サイズ（高さ×幅×厚さ）
-
約117.7×58.7×16.6mm
-
質量
-
約143g(電池パック装着時)
-
OS
-
Android™ 5.1.1(Lollipop)
-
カラー
-
ネイビー / ブラウン / ワインレッド
-
バッテリー
-
1,650mAh(着脱式)
-
ディスプレイ
-
3.2インチ (320×480)
-
メモリ
-
ROM 4GB / RAM 1GB
-
外部メモリ
-
microSD™(最大32GB)
-
連続通話時間
-
185分以上
-
連続待受時間
-
約830時間
-
カメラ有効画素数（外側）
-
300万画素
-
カメラ有効画素数（内側）
-
30万画素
-
Bluetooth
-
Bluetooth® 4.0
-
Wi-Fi
-
IEEE802.11 b/g/n 準拠
サービス/機能対応表
-
LINE
-
○
-
Google Play
-
○
-
SMS機能
-
○
通信事業者
-
J:COM
-
○
周波数帯
-
2G(GSM)
-
850 MHz (B5) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3) / 1900 MHz (B2)
-
3G(W-CDMA)
-
2100 MHz (B1) / 850 MHz (B5)
-
4G(LTE)
-
2100MHz (B1) / 850 MHz (B26)
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中