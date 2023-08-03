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Wine Smart

仕様

レビュー

サポート

Wine Smart

LGS01

Wine Smart

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

1.1GHz クアッドコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約117.7×58.7×16.6mm

質量

約143g(電池パック装着時)

OS

Android™ 5.1.1(Lollipop)

カラー

ネイビー / ブラウン / ワインレッド

バッテリー

1,650mAh(着脱式)

ディスプレイ

3.2インチ (320×480)

メモリ

ROM 4GB / RAM 1GB

外部メモリ

microSD™(最大32GB)

連続通話時間

185分以上

連続待受時間

約830時間

カメラ有効画素数（外側）

300万画素

カメラ有効画素数（内側）

30万画素

Bluetooth

Bluetooth® 4.0

Wi-Fi

IEEE802.11 b/g/n 準拠

サービス/機能対応表

LINE

Google Play

SMS機能

通信事業者

J:COM

周波数帯

2G(GSM)

850 MHz (B5) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3) / 1900 MHz (B2)

3G(W-CDMA)

2100 MHz (B1) / 850 MHz (B5)

4G(LTE)

2100MHz (B1) / 850 MHz (B26)