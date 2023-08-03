最新Google体験がさらにシンプルで使いやすい。AIカメラでかんたんベストショット。

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
全てのスペック
主な仕様
-
CPU
-
MSM8998 2.45GHz+1.9GHz オクタコア
-
サイズ（高さ×幅×厚さ）
-
約153×72×7.9mm
-
質量
-
約158g
-
カラー
-
ニューモロッカンブルー / ミスティックホワイト
-
OS
-
Android™ 9
-
メモリ
-
ROM 32GB / RAM 4GB
-
外部メモリ
-
microSDXC™(最大512GB)
-
Bluetooth
-
Bluetooth® 5.0
-
最大速度
-
下り：最大365Mbps / 上り：最大46Mbps
-
バッテリー
-
約3,000mAh
-
ディスプレイ
-
約6.1インチ IPS液晶 QHD+(3,120×1,440)
-
カメラ有効画素数（外側）
-
約1600万画素(CMOS)
-
カメラ有効画素数（内側）
-
約800万画素(CMOS)
-
充電時間
-
約120分
-
連続通話時間
-
3G 約1,200分/4GLTE 約1,100分/GSM 約950分 ※
-
連続待受時間
-
3G 約410時間/AXGP 約410時間/4GLTE 約420時間/GSM 約420時間 ※
-
Wi-Fi
-
IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠
通信事業者
-
Y!mobile
-
○
その他機能
-
防水
-
IPX5 / IPX8 ※
-
防塵
-
IP6X ※
-
Wi-Fiテザリング
-
○(最大接続台数：10台)
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中