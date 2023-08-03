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最新Google体験がさらにシンプルで使いやすい。AIカメラでかんたんベストショット。

仕様

レビュー

サポート

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X5

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プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8998 2.45GHz+1.9GHz オクタコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約153×72×7.9mm

質量

約158g

カラー

ニューモロッカンブルー / ミスティックホワイト

OS

Android™ 9

メモリ

ROM 32GB / RAM 4GB

外部メモリ

microSDXC™(最大512GB)

Bluetooth

Bluetooth® 5.0

最大速度

下り：最大365Mbps / 上り：最大46Mbps

バッテリー

約3,000mAh

ディスプレイ

約6.1インチ IPS液晶 QHD+(3,120×1,440)

カメラ有効画素数（外側）

約1600万画素(CMOS)

カメラ有効画素数（内側）

約800万画素(CMOS)

充電時間

約120分

連続通話時間

3G 約1,200分/4GLTE 約1,100分/GSM 約950分 ※

連続待受時間

3G 約410時間/AXGP 約410時間/4GLTE 約420時間/GSM 約420時間 ※

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

通信事業者

Y!mobile

その他機能

防水

IPX5 / IPX8 ※

防塵

IP6X ※

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：10台)