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17インチ大画面で新しい使い方広がる
近日詳細公開予定
|製品仕様
製品概要
|製品型番
17MT70
|製品シリーズ
LG gram +View
|JAN CODE
ディスプレイ
|画面サイズ
17インチ
|アスペクト比
16:10
|パネルタイプ
IPS
|表面処理
アンチグレア
|解像度
2560×1600
|輝度(標準値)
350cd/㎡
|コントラスト比
1,200:1
垂直走査周波数
|USB Type-C™
60Hz
出入力端子
|USB Type-C™
2
|Mini HDMI
1
スピーカー
|内蔵スピーカー
1.5W+1.5W
重量（kg）
|セット(スタンド付き)
800g
全てのスペック
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