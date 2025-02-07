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USB Type-C™×2 ミニHDMI搭載 17インチ大画面 軽量 高解像度モバイルモニター LG gram +View

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

USB Type-C™×2 ミニHDMI搭載 17インチ大画面 軽量 高解像度モバイルモニター LG gram +View

17MT70

USB Type-C™×2 ミニHDMI搭載 17インチ大画面 軽量 高解像度モバイルモニター LG gram +View

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17インチ大画面で新しい使い方広がる

17インチ大画面で新しい使い方広がる

近日詳細公開予定

製品仕様

製品概要
製品型番
17MT70		製品シリーズ
LG gram +View		JAN CODE
 

ディスプレイ
画面サイズ
17インチ		アスペクト比
16:10		パネルタイプ
IPS		表面処理
アンチグレア
解像度
2560×1600		輝度(標準値)
350cd/㎡		コントラスト比
1,200:1		 

垂直走査周波数
USB Type-C™
60Hz		   

出入力端子
USB Type-C™
2		Mini HDMI
1		  

スピーカー
内蔵スピーカー
1.5W+1.5W		   

重量（kg）
セット(スタンド付き)
800g		   
プリント

全てのスペック

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