14Z90Q-KR54J1

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Windows 11 Home/14.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i5/999g/最大26時間駆動/メモリ 8GB SSD 512GB
仕様
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サイズ
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14インチ
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プロセッサー
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インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー
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メモリ
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8GB(デュアルチャネル LPDDR5 5200MHz)
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SSD
-
NVMe™ 512GB(空きスロット(M.2 2280)×1)
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重量[kg]
-
0.999
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解像度
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1920×1200(WUXGA)
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グラフィックアクセラレーター
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インテル® Iris® Xe グラフィックス
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色域(標準値)
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DCI-P3 99%
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オペレーティングシステム
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Windows 11 Home
全てのスペック
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付属品
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AC-DCアダプター、電源ケーブル、インストールガイド、保証書
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カードスロット
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microSD
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SSD
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NVMe™ 512GB(空きスロット(M.2 2280)×1)
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バッテリー容量
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72Wh
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ボタン
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電源ボタン(指紋認証非対応)
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冷却システム
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Mega cooling 4.0
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外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず
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312×213.9×16.8
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梱包時外形寸法[mm]
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431×264×60
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梱包時重量[kg]
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1.9
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重量[kg]
-
0.999
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製品名
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LG gram
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発売
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2022年
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LED
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電源、DC-In、キャップロック、Webカメラ
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ACアダプタ
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65W
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ACアダプター種類
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USB Type-C™
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オーディオ
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HDオーディオ(DTS:X Ultra対応)
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内蔵スピーカー
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1.5W+1.5W(ステレオ)
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筐体素材
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マグネシウム、PC-ABS
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本体カラー
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スノーホワイト
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グラフィックアクセラレーター
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インテル® Iris® Xe グラフィックス
-
メモリ
-
8GB(デュアルチャネル LPDDR5 5200MHz)
-
オペレーティングシステム
-
Windows 11 Home
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プロセッサー
-
インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー
-
Bluetooth®
-
Bluetooth® 5.1
-
ウェブカメラ
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フルHD(1080p)ウェブカメラ(顔認証機能)+デュアルマイク
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Wi-Fi
-
Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
-
TPM
-
fTPM
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セキュアモード
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○
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SSDセキュリティ
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○
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輝度(標準値)
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350cd/㎡
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色域(標準値)
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DCI-P3 99%
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コントラスト比(標準値)
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1,200:1
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Panel Multi
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LGD
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パネルタイプ
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IPS
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表面処理
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アンチグレア
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アスペクト比(水平:垂直)
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16:10
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解像度
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1920×1200(WUXGA)
-
画面サイズ
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14インチ
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キーボード
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日本語83キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、バックライト)
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ポインティングデバイス
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タッチパッド(111.6×69.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)
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HDMI出力
-
○
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ヘッドホン出力
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1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)
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USB Type-A
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2(USB 3.2 Gen2x1(最大10Gbps))
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USB Type-C™
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2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))
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Alexa for PC
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○
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Cyberlink Power Media、Photo Director LE、 Power Director LE、Audio Director LE、Color Director LE
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○
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DTS X:Ultra
-
○
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インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート
-
○
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LG Glance by Mirametrix®
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○
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LG PC Manuals
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○
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LG Smart Assistant 1.0
-
○
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LG Update & Recovery
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○
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マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)
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○
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Microsoft 365(30日無料体験版)
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○
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壁紙
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○
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ファイナルパソコン引越し
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○
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Virtoo by LG
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○
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