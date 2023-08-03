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Windows 11 Home/14.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i5/999g/最大26時間駆動/メモリ 8GB SSD 512GB

仕様

レビュー

サポート

Windows 11 Home/14.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i5/999g/最大26時間駆動/メモリ 8GB SSD 512GB

14Z90Q-KR54J1

Windows 11 Home/14.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i5/999g/最大26時間駆動/メモリ 8GB SSD 512GB

Front view
プリント

仕様

サイズ

14インチ

プロセッサー

インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー

メモリ

8GB(デュアルチャネル LPDDR5 5200MHz)

SSD

NVMe™ 512GB(空きスロット(M.2 2280)×1)

重量[kg]

0.999

解像度

1920×1200(WUXGA)

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

色域(標準値)

DCI-P3 99%

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

全てのスペック

付属品

付属品

AC-DCアダプター、電源ケーブル、インストールガイド、保証書

記憶装置

カードスロット

microSD

SSD

NVMe™ 512GB(空きスロット(M.2 2280)×1)

バッテリー

バッテリー容量

72Wh

ボタン

ボタン

電源ボタン(指紋認証非対応)

冷却システム

冷却システム

Mega cooling 4.0

外形寸法/重量

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず

312×213.9×16.8

梱包時外形寸法[mm]

431×264×60

梱包時重量[kg]

1.9

重量[kg]

0.999

インフォメーション

製品名

LG gram

発売

2022年

LED

LED

電源、DC-In、キャップロック、Webカメラ

電源

ACアダプタ

65W

ACアダプター種類

USB Type-C™

サウンド

オーディオ

HDオーディオ(DTS:X Ultra対応)

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W(ステレオ)

デザイン

筐体素材

マグネシウム、PC-ABS

本体カラー

スノーホワイト

システム

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

メモリ

8GB(デュアルチャネル LPDDR5 5200MHz)

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

プロセッサー

インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー

接続性

Bluetooth®

Bluetooth® 5.1

ウェブカメラ

フルHD(1080p)ウェブカメラ(顔認証機能)+デュアルマイク

Wi-Fi

Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)

セキュリティ

TPM

fTPM

セキュアモード

SSDセキュリティ

ディスプレイ

輝度(標準値)

350cd/㎡

色域(標準値)

DCI-P3 99%

コントラスト比(標準値)

1,200:1

Panel Multi

LGD

パネルタイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

アスペクト比(水平:垂直)

16:10

解像度

1920×1200(WUXGA)

画面サイズ

14インチ

入力装置

キーボード

日本語83キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、バックライト)

ポインティングデバイス

タッチパッド(111.6×69.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)

出入力端子

HDMI出力

ヘッドホン出力

1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)

USB Type-A

2(USB 3.2 Gen2x1(最大10Gbps))

USB Type-C™

2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))

ソフトウェア

Alexa for PC

Cyberlink Power Media、Photo Director LE、 Power Director LE、Audio Director LE、Color Director LE

DTS X:Ultra

インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート

LG Glance by Mirametrix®

LG PC Manuals

LG Smart Assistant 1.0

LG Update & Recovery

マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)

Microsoft 365(30日無料体験版)

壁紙

ファイナルパソコン引越し

Virtoo by LG