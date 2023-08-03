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Windows 11 Home/アマゾン限定/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i7/1199g/最大22時間駆動/メモリ 16GB SSD 512GB

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Windows 11 Home/アマゾン限定/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i7/1199g/最大22時間駆動/メモリ 16GB SSD 512GB

16Z90Q-KA76J1

Windows 11 Home/アマゾン限定/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i7/1199g/最大22時間駆動/メモリ 16GB SSD 512GB

正面画像
あらゆる機能を備えながらも、変わらない軽さを実現したLG gram 14
Carry Your Hustle

いつもあなたのそばに

The animation show that the bottom of the 16:9 laptop display gets larger to be 16:10 aspect ratio so that users can see more contents.
広い画面で

高まる作業効率

フルHDよりも縦長な16:10の縦横比となる1920×1200(WUXGA)が見やすく、効率的な作業空間を提供します。

DCI-P3 99%

DCIが定めたデジタルシネマ規格の広域な色域「DCI-P3」を99%カバー。映画製作者が表現したかった色彩を忠実に再現します。

※上記画像はイメージです。

アンチグレアパネル

太陽光が差し込む屋外などの環境下でも反射や映り込みが少ないアンチグレア加工で画面が見やすく、多くの情報表示が可能な縦横比16:10の画面によって、動画、音楽、画像の編集ソフトでも快適に作業できます。
It shows ultra-lightweight gram.

よりスタイリッシュに

厚さ約1.7cm、幅約35.4cm、奥行き約24.2cmのスリムボディがスタイリッシュで高いモビリティを実現します。
いつものバッグにサッとしまって軽快に。

※突起部を含まず

パフォーマンスも快適に

インテル® Evo™プラットフォーム対応のLG gramは、Pコア4.7GHz/Eコア3.4GHz(最大)による快適なパフォーマンスによって、4K映像や高解像度の画像編集、フルHDのゲームなどを快適に楽しめます。

LG Glance by Mirametrix®

離席時の自動画面ロック機能、画面を見ていないときには画面にぼかしを入れたり、背後に人がいるときは画面上に警告を表示するなどの豊富なセキュリティ対策と、ユーザーの目線が、パソコンからモニターに移動した際、目線の動きに合わせて作業中のアプリケーションやマウスポインターも自動でモニターに移動させる機能など、作業性を高める機能も搭載。

It shows that a gram is on from day to night.

1日の外出ならLG gramだけ持って

ほぼ1日使用できる最大22時間の長時間バッテリーを搭載。新素材カーボンナノチューブ採用の高密度バッテリーによって、軽量、コンパクトでありながら80Whの大容量を実現。また負荷の大きい高速充電とは異なり、バッテリーの経年的な劣化も軽減します。

※記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による測定結果です。使用する環境、使用状況、周辺機器の接続状況等に応じて大きく変わります。

It shows the sound wave from the laptop.

サウンドも高音質で

立体的な音響効果とノイズが少なく豊かなサウンドを提供するDTS:X Ultraに対応。音楽や映像を繊細かつ迫力のあるサウンドで楽しめます。

※画像はイメージです。実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます

接続をケーブル1本で

接続をケーブル1本で

USB3.0の8倍もの最大40Gbpsのデータ転送を実現するThunderbolt 4端子を2ポート搭載。Thunderbolt™ 4はデータの転送だけでなく最大5Kで60Hz(1秒間に60フレーム)までの映像出力、音声出力、充電(15Wまでの給電対応*)をケーブル1本で同時にできます。

*USB PD(Power Delivery)をサポートした機器との接続が必要です。*付属のアダプターを使用しない場合は、10W以上出力可能な充電機器が必要です。*Thunderboltケーブルは別売りです。

It shows the side part of the gram to show the Thunderbolt™ 4 ports.
MIL-STD-810G

米国国防総省の厳しい耐久性試験をクリア

航空機のボディなどで使用される軽量かつ頑丈なマグネシウム合金を採用。軽量でありながら優れた耐衝撃性を実現しています。
厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810G」準拠のテストを7項目クリアしています。

*MIL規格に基づいて、KOLAS Labsにて2020年10～12月実施の試験による。 衝撃・落下テスト：[衝撃]衝撃波形20G 11msecを6方向各3回 計18回 [運送時落下]高さ1220mmから26回(梱包時)/振動テスト：10～500Hzを3方向各1時間 計3時間/高温テスト：[動作時]32℃～49℃で72時間 [保管時]33℃～71℃で168時間/低温テスト：[動作時]-21℃で24時間 [保管時]-25℃で24時間/低圧(高度)テスト：[動作時、保管時] 高度4,572mで1時間/砂塵テスト：砂塵を風速8.9m/sで12時間/塩水噴霧テスト：塩水噴霧24時間、乾燥24時間実施後腐食検査 2回*データは試験の結果であり、同一の条件において、破損しないこと、故障しないことを保証するものではありません。

MS Office Home

箱を開けてすぐにやりたいことを

MS Office Home & Business 2021インストール済み。Word、Excel、Outlook、PowerPointが使用できます。
プリント

仕様

サイズ

16インチ

プロセッサー

インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー

メモリ

16GB(デュアルチャネル LPDDR5 5200MHz)

SSD

NVMe™ 512GB(空きスロット(M.2 2280)×1)

重量[kg]

1.199 (GM) / 1.285 (PM)

解像度

2560×1600(WQXGA)

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

色域(標準値)

DCI-P3 99%

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

全てのスペック

記憶装置

カードスロット

microSD

SSD

NVMe™ 512GB(空きスロット(M.2 2280)×1)

バッテリー

バッテリー容量

80Wh

ボタン

ボタン

電源ボタン(指紋認証非対応)

冷却システム

冷却システム

Mega cooling 4.0

外形寸法/重量

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず

354.5×242.1×16.8

梱包時外形寸法[mm]

473×292×60

梱包時重量[kg]

2.25

重量[kg]

1.199 (GM) / 1.285 (PM)

インフォメーション

製品名

LG gram

発売

2022年

LED

LED

電源、DC-In、キャップロック、Webカメラ

電源

ACアダプタ

65W

ACアダプター種類

USB Type-C™

サウンド

オーディオ

HDオーディオ(DTS:X Ultra対応)

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W(ステレオ)

デザイン

筐体素材

アルミニウム、PC-ABS

本体カラー

ブラック

システム

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

メモリ

16GB(デュアルチャネル LPDDR5 5200MHz)

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

プロセッサー

インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー

接続性

Bluetooth®

Bluetooth® 5.1

ウェブカメラ

フルHD(1080p)ウェブカメラ(顔認証機能)+デュアルマイク

Wi-Fi

Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)

セキュリティ

TPM

fTPM

セキュアモード

ケンジントンロック

SSDセキュリティ

ディスプレイ

輝度(標準値)

350cd/㎡

色域(標準値)

DCI-P3 99%

コントラスト比(標準値)

1,200:1

Panel Multi

LGD

パネルタイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

アスペクト比(水平:垂直)

16:10

解像度

2560×1600(WQXGA)

画面サイズ

16インチ

入力装置

キーボード

日本語101キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、10キー付、バックライト)

ポインティングデバイス

タッチパッド(131.5×82.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)

出入力端子

HDMI出力

ヘッドホン出力

1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)

USB Type-A

2(USB 3.2 Gen2x1(最大10Gbps))

USB Type-C™

2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))

ソフトウェア

Alexa for PC

Cyberlink Power Media、Photo Director LE、 Power Director LE、Audio Director LE、Color Director LE

DTS X:Ultra

インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート

LG Glance by Mirametrix®

LG PC Manuals

LG Smart Assistant 1.0

LG Update & Recovery

マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)

Microsoft 365(30日無料体験版)

壁紙

ファイナルパソコン引越し

Virtoo by LG

公式サイトで購入

正面画像

16Z90Q-KA76J1

Windows 11 Home/アマゾン限定/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i7/1199g/最大22時間駆動/メモリ 16GB SSD 512GB

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