Windows 11 Home/17.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i7/1350g/最大19.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB

離席時の自動画面ロック機能、画面を見ていないときには画面にぼかしを入れたり、背後に人がいるときは画面上に警告を表示するなどの豊富なセキュリティ対策と、ユーザーの目線が、パソコンからモニターに移動した際、目線の動きに合わせて作業中のアプリケーションやマウスポインターも自動でモニターに移動させる機能など、作業性を高める機能も搭載。