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34インチ3440×1440@160Hz対応曲面型ウルトラワイドモニター
34インチ曲面型
ウルトラワイド
高解像度3840×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。
21:9 QHD display is great for the monitoring of footage for video editing, and audio plugins and effects can be displayed at once.
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
毎秒160コマの表示に対応
Smooth Motion for Gaming with 160Hz Refresh Rate in Comparison to 60Hz Refresh Rate.
※画像はイメージです。※Display Portは160Hzまで対応。HDMI接続時は85Hzまでの対応となります。
*コマとコマの間に黒画面を挿入をするため、通常使用時はちらつきを感じることがあります。ゲーム以外の用途ではオフにすることをお勧めします。
*1ms Motion Blur Reductionにより明るさが低減します。1ms Motion Blur Reductionの起動中は以下の機能を使用できなくなります。 FreeSync™テクノロジー / DAS / フリッカーセーフ
*画像はイメージです。
* DisplayPortのみ
-
Conventional
-
DAS
映像をよりリアルタイムに表示
*画像はイメージです。
*DASモードオフ(左)とオン(右)の比較イメージ
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OFF
-
ON
暗いシーンの視認性を向上
*画像はイメージです。
-
OFF
-
ON
ターゲットを正確に捕捉
*画像はイメージです。
*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
*画像はイメージです
画面をベストポジションで
Ergonomic design with features of One Click Stand, Height and tilt adjustment.
*画像はイメージです。
仕様
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画面サイズ [インチ]
-
34
-
解像度
-
3440×1440
-
パネルタイプ
-
VA
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
曲率
-
1,800R
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
160
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整
全てのスペック
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製品名
-
LG UltraWide™
-
発売
-
2021
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
輝度 (最小) [cd/m²]
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約1,677万色
-
色域 (最小)
-
-
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
コントラスト比 (最小)
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
3,000:1
-
曲率
-
1,800R
-
パネルタイプ
-
VA
-
画素ピッチ[mm]
-
0.07725×0.23175
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
160
-
解像度
-
3440×1440
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [cm]
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
34
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視野角(CR≧10)
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178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
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フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
モーションブラーリダクション
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
CD-ROM
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
45W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
42W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
986×524×212
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
809×359×92
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
809×483×223
-
梱包時重量[kg]
-
9.3
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
5.8
-
スタンド装着時重量[kg]
-
6.8
-
その他
-
JAN:49-89027-020191
-
DisplayPort
-
×1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
×2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
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