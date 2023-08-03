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34インチ3440×1440@160Hz対応曲面型ウルトラワイドモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

34インチ3440×1440@160Hz対応曲面型ウルトラワイドモニター

34WP65C-B

34インチ3440×1440@160Hz対応曲面型ウルトラワイドモニター

LG UltraWide™ Monitor Curved
さまざまな場面で活躍

34インチ曲面型
ウルトラワイド

大量の情報を処理、収集、分析が必要なコンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。
高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。

21:9 QHD display is great for the monitoring of footage for video editing, and audio plugins and effects can be displayed at once.

快適な作業領域を提供

左右にウィンドウを並列させて、参照しながらの作業や、ソフトウェア間でのオブジェクトのドラッグアンドドロップなど、効率的な作業性を実現します。

オンライン授業をもっと快適に

テキストや講義映像、チャット、検索を一画面にすべて表示。ウィンドウ切り替えなく受講できて、集中力を途切れさせません。

ドキュメント作成もウルトラワイドで

ふたつのソフトウェアを左右にならべて効率的な作業を。Screen Split機能で並列させて、参照しながらの編集、コピペなど、作業効率を高めることができます。

*画像はイメージです。

HDR, supporting specific levels of color and brightness, compared to SDR with dramatic colors of the content
HDR 10

映像をより鮮明に

HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

*画像はイメージです。

MaxxAudio®

没入感あふれる映像体験

超薄型ベゼルデザインを採用。映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え高い没入感を実現します。また、MaxxAudio®を採用した7W+7Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。

Immersive sound wave with MaxxAudio

* 画像はイメージです。

リフレッシュレート 160Hz

毎秒160コマの表示に対応

通常のモニター(60Hz)の約2.6倍となる毎秒160コマ(160Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。

Smooth Motion for Gaming with 160Hz Refresh Rate in Comparison to 60Hz Refresh Rate.

※Display Portは160Hzまで対応。HDMI接続時は85Hzまでの対応となります。※画像はイメージです。

Reduced Blur and Ghosting in Gaming with 1Ms MBR
1ms Motion Blur Reduction

映像をくっきり見やすく

映像のコマが切り替わる際に、黒画面を挿入することで残像感を軽減する｢1ms Motion Blur Reduction｣で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。

*コマとコマの間に黒画面を挿入をするため、通常使用時はちらつきを感じることがあります。ゲーム以外の用途ではオフにすることをお勧めします。
*1ms Motion Blur Reductionにより明るさが低減します。1ms Motion Blur Reductionの起動中は以下の機能を使用できなくなります。 FreeSync™テクノロジー / DAS / フリッカーセーフ

Clear gaming image with seamless, fluid movement when AMD FreeSync™ is on, while screen stuttering and tearing occur when AMD FreeSync™ is off.

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応。 グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

*画像はイメージです。
* DisplayPortのみ

  • OFF
  • ON
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

*画像はイメージです。

  • OFF
  • ON
クロスヘア

ターゲットを正確に捕捉

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

*画像はイメージです。

人間工学に基づいたデザイン

画面をベストポジションで

ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドはチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適にゲームを楽しめます。

Ergonomic design with features of One Click Stand, Height and tilt adjustment.

icon

三辺フレームレス

icon

ワンクリックスタンド

icon

チルト

-5°～15°

*画像はイメージです

端子図

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

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プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

34

解像度

3440×1440

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

曲率

1,800R

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2021

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

3,000:1

曲率

1,800R

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.07725×0.23175

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

160

解像度

3440×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

34

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

モーションブラーリダクション

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

CD-ROM

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

7W+7W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

45W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

42W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

986×524×212

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

809×359×92

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

809×458～568×260

梱包時重量[kg]

10.5

スタンド非装着時重量[kg]

5.8

スタンド装着時重量[kg]

7.7

SMART機能

その他

JAN:49-89027-018587

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極