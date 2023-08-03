34WR55QC-B

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USB Type-C™対応 34インチ3440×1440 21:9曲面型ウルトラワイドモニター
ディスプレイ
34インチ 3440×1440 曲面型
sRGB 99% （標準値）
HDR10対応
接続性
USB Type-C™対応（USB PD最大65W)
HDMI×2
DisplayPort 1.4
快適な作業領域
エルゴノミックスタンド
ブルーライト低減モード
フリッカーセーフ
ピクチャーバイピクチャー（PBP）
※画像はイメージです。
21:9 UWQHD (3440 × 1440) 曲面型 (1800R)
さまざまな場面で活躍
大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。
※画像はイメージです。
ピクチャーバイピクチャー (PBP)
プロフェッショナルな作業環境
2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720×1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。
このモニターでは、ピクチャーバイピクチャー機能を使用して2台のコンピューターから複数のコンテンツを表示できるため、作業を効率的に処理するのに役立ちます。
※画像はイメージです。
※HDMIケーブルとDisplayPortケーブルで接続できます。ケーブルはパッケージに同梱しています。
※画像はイメージです。 ※ソフトウェアのダウンロードが必要です。※OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※ご利用のPCによっては正常に動作しない場合があります。
※画像はイメージです。
※明るさ:300cd/㎡(標準値)、色域:sRGB 99%(標準値)。
USB Type-C™
ケーブル1本で映像・音声入力、
データ転送、充電
映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電※(最大65W)が同時にできるUSB Type-C™に対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。
USB Type-C™ポートを介した簡単な制御と接続。
※画像はイメージです。
※正常動作には、同梱のUSB Type-C™ケーブルでモニターのUSB Type-C™ポートに接続することをおすすめします。
※ご利用のPCによっては正常に動作しない場合があります。
人間工学に基づいたデザイン
手軽な設置、快適な使用感
ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドは高さ調整とチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適に視聴を楽しめます。
※画像はイメージです。
目に優しく
※画像はイメージです。
■主な仕様
spec
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
34
-
解像度
-
3440×1440
-
パネルタイプ
-
VA
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
曲率
-
1800R
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
100
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト(前 : -5°~後 : 20°)/高さ調整(110mm)
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraWide™
-
発売
-
2023年モデル
-
RoHS
-
〇
-
CE
-
〇
-
UL (cUL)
-
〇
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
〇
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約1,677万色
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
コントラスト比(標準値)
-
3000:1
-
曲率
-
1800R
-
パネルタイプ
-
VA
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2318×0.2318
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
100
-
解像度
-
3440×1440
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
34
-
表面処理
-
アンチグレア
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
〇
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
〇
-
ブラックスタビライザー
-
〇
-
工場出荷時キャリブレーション
-
〇
-
色覚調整
-
〇
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
〇
-
HDR10
-
〇
-
HDR10効果
-
〇
-
PBP
-
〇 (2PBP)
-
ブルーライト低減モード
-
〇
-
Smart Energy Saving
-
〇
-
Super Resolution+
-
〇
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
〇
-
HDMIケーブル
-
1 (1.8m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
〇
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.8m)
-
保証書
-
〇
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(Energy Star標準)
-
0.5W以下
-
消費電力(最大値)
-
125W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
48W
-
タイプ
-
電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト(前 : -5°~後 : 20°)/高さ調整(110mm)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
986×524×212
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
809×359×92
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
809×458-568×260
-
梱包時重量[kg]
-
10.3
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
5
-
スタンド装着時重量[kg]
-
6.9
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
1
-
USB Type-C™
-
1
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
3440×1440@100Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
65W
-
USBダウンストリーム
-
2 (USB 3.0)
-
その他
-
JAN:49-89027-026117
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