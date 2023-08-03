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USB Type-C™対応 34インチ3440×1440 21:9曲面型ウルトラワイドモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

USB Type-C™対応 34インチ3440×1440 21:9曲面型ウルトラワイドモニター

34WR55QC-B

USB Type-C™対応 34インチ3440×1440 21:9曲面型ウルトラワイドモニター

LG UltraWide Monitor Curved.

ディスプレイ

34インチ 3440×1440  曲面型
sRGB 99% （標準値）
HDR10対応

接続性

USB Type-C対応（USB PD最大65W)
HDMI×2
DisplayPort 1.4

快適な作業領域

エルゴノミックスタンド
ブルーライト低減モード
フリッカーセーフ
ピクチャーバイピクチャー（PBP）

※画像はイメージです。

21:9 UWQHD (3440 × 1440) 曲面型 (1800R) 

さまざまな場面で活躍

大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。

"アニメーションは、21:9のアスペクト比表示のおかげで、より多くのコンテンツを一度に画面に表示できることを示しています。 "

※画像はイメージです。

ピクチャーバイピクチャー (PBP)

プロフェッショナルな作業環境

2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720×1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。

このモニターでは、ピクチャーバイピクチャー機能を使用して2台のコンピューターから複数のコンテンツを表示できるため、作業を効率的に処理するのに役立ちます。

※画像はイメージです。

※HDMIケーブルとDisplayPortケーブルで接続できます。ケーブルはパッケージに同梱しています。

OnScreen Control

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードを自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、画面を快適に活用できる機能を搭載しています。

※画像はイメージです。　※ソフトウェアのダウンロードが必要です。※OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※ご利用のPCによっては正常に動作しない場合があります。

HDR10対応 / sRGB99%(標準値)

没入感あふれる
映像体験

HDR(ハイダイナミックレンジ)の中でもっとも普及しているHDR10に対応。従来の映像より繊細な諧調表現とリアリティを増した色彩に加え、より正確な色再現度(sRGB 99%(標準値)カバー)で映像を楽しめます。

また、21:9 LG UltraWideはシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、臨場感を演出する曲面型の画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。

※画像はイメージです。

※明るさ:300cd/㎡(標準値)、色域:sRGB 99%(標準値)。

USB Type-C™

ケーブル1本で映像・音声入力、
データ転送、充電

映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大65W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。

USB Type-C™ポートを介した簡単な制御と接続。

※画像はイメージです。

※正常動作には、同梱のUSB Type-C™ケーブルでモニターのUSB Type-C™ポートに接続することをおすすめします。

※ご利用のPCによっては正常に動作しない場合があります。

人間工学に基づいたデザイン

手軽な設置、快適な使用感

ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドは高さ調整とチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適に視聴を楽しめます。

フレームレスデザイン

フレームレス
デザイン

三辺フレームレス

ワンクリックスタンドで、他の機器なしでモニターを簡単にセットアップできます。

ワンクリック
スタンド

傾き調整を提供するモニター。

チルト

-5~20°

高さ調整を提供するモニター。

高さ調整

110mm

※画像はイメージです。

目に優しく

ブルーライト低減モード

ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減します。

フリッカーセーフ

画面上の目に見えないちらつきを減らし、目の疲れを軽減するのに役立ちます。長時間の作業もより快適になります。

※画像はイメージです。

■主な仕様

spec

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

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買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

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対象エリアぐんぐん拡大中！

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プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

34

解像度

3440×1440

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

曲率

1800R

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

100

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト(前 : -5°~後 : 20°)/高さ調整(110mm)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2023年モデル

安全規格

RoHS

CE

UL (cUL)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

3000:1

曲率

1800R

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.2318×0.2318

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

100

解像度

3440×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

34

表面処理

アンチグレア

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

PBP

〇 (2PBP)

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.8m)

AC-DC アダプター

1

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

1 (1.8m)

保証書

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

0.5W以下

消費電力(最大値)

125W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

48W

タイプ

電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト(前 : -5°~後 : 20°)/高さ調整(110mm)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

986×524×212

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

809×359×92

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

809×458-568×260

梱包時重量[kg]

10.3

スタンド非装着時重量[kg]

5

スタンド装着時重量[kg]

6.9

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

1

USB Type-C™

1

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3440×1440@100Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

65W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)

SMART機能

その他

JAN:49-89027-026117

公式サイトで購入

34WR55QC-B

USB Type-C™対応 34インチ3440×1440 21:9曲面型ウルトラワイドモニター