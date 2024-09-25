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USB Type-C™対応 34インチ3440×1440 21:9曲面型ウルトラワイドモニター
ディスプレイ
34インチ 3440×1440 曲面型
sRGB 99% （標準値）
HDR10対応
接続性
USB Type-C™対応（USB PD最大65W)
HDMI×2
DisplayPort 1.4
快適な作業領域
エルゴノミックスタンド
ブルーライト低減モード
フリッカーセーフ
ピクチャーバイピクチャー（PBP）
*画像はイメージです。
21:9 WQHD（3440 x 1440）曲面型（1800R）
さまざまな場面で活躍
大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。
*画像はイメージです。
ピクチャーバイピクチャー（PBP）
プロフェッショナルな作業環境
2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720×1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。
このモニターでは、ピクチャーバイピクチャー機能を使用して2台のコンピューターから複数のコンテンツを表示できるため、作業を効率的に処理するのに役立ちます。
*画像はイメージです。
LG Switchアプリ
より効率的な
作業環境を提供
より効率的で高い利便性を提供します｡本来は､モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定､画面上のウィンドウの並列､ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
*画像はイメージです。
*明るさ:300㏅/㎡(標準値)、色域:sRGB 99%(標準値)。
USB Type-C™
ケーブル1本で映像・音声入力、
データ転送、充電
映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電※(最大65W)が同時にできるUSB Type-C™に対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。
USB Type-C™ポートを介した簡単な制御と接続。
*正常動作には、同梱のUSB Type-C™ケーブルでモニターのUSB Type-C™ポートに接続することをおすすめします。 *ご利用のPCによっては正常に動作しない場合があります。 *画像はイメージです。
マルチポート
便利なインターフェース
既存のデバイスに対応してなめらかなディスプレイを実現するUSB Type-C™、DisplayPort、HDMI、USB（Downstream3.0）と、ハードウェアの接続性をサポートするヘッドホン出力ポートを搭載したモニターです。
*USB Type-C™とHDMIケーブルが同梱されています（DisplayPortケーブルは含まれません）。
人間工学に基づくデザイン
手軽な設置、快適な使用感
ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドは高さ調整とチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適に視聴を楽しめます。
*画像はイメージです。
目に優しく
*画像はイメージです。
|製品仕様
製品概要
|製品型番
34WR55QK-B
|製品シリーズ
LG UltraWide™ Monitor
|JAN CODE
49-89027-028739
ディスプレイ
|画面サイズ
34インチ
|アスペクト比
21:9
|パネルタイプ
VA
|表面処理
アンチグレア
|有効表示領域(幅×高さ)
797×334(mm)
|解像度
3440×1440
|画素ピッチ
0.2318×0.2318(mm)
|表示色
約1,677万色
|視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
|輝度(標準値)
300cd/㎡
|コントラスト比
3,000:1
|応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
|色域
sRGB 99%
垂直走査周波数
|HDMI
48-100Hz
|DisplayPort
48-100Hz
|USB Type-C™
48-100Hz
出入力端子
|HDMI入力
2
|DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
|USB Type-C™
1
|USBダウンストリーム
2(USB 3.0)
|ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1
USB Type-C機能
|DisplayPort Alternate Mode
○
|USB Power Delivery
65W
|データ転送
○
機能
|HDR
○(HDR10)
|HDCP
○(HDCP2.2)
|フリッカーセーフ
○
|ブルーライト低減モード
○
|色覚調整
○
|Smart Energy Saving
○
|Super Resolution+
○
|工場出荷時キャリブレーション済
○
|ピクチャーバイピクチャー
○(2PBP)
|DAS Mode
○
|ブラックスタビライザー
○
|LG Switch
○
|Dual Controller
○
筐体仕様
|OSD操作
OSDジョイスティック
|チルト角度
前：-5ﾟ～後：20ﾟ
|スイベル角度
-
|高さ調整
110mm
|ピボット
-
|マウント規格
100×100(mm)
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|セット(スタンド付き)
809 × 458～568 × 260
|セット(スタンドなし)
809 × 359 × 92
|梱包時
986 × 524 × 212
重量（kg）
|セット(スタンド付き)
6.9
|セット(スタンドなし)
5
|梱包時
10.3
電源
|電源入力
100-240V,50/60Hz
|消費電力(オンモード)
38.4W
|待機時
0.5W
|オフ時
0.3W
アクセサリー
|電源コード
○(1.5m)
|AC-DC アダプター
○
|HDMIケーブル
○(1.8m)
|USB Type-Cケーブル
○(1.8m)
|クイックセットアップガイド
○
|保証書
○
安全規格
|ROHS指令
○
|J-Moss
○
|VCCI
クラスB
|PSE (調整中)
○
|UL(cUL)
○
|FCC-B
○
|CE
○
|ROHS指令
○
保証
|3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む
|無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
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