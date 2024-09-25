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USB Type-C™対応 34インチ3440×1440 21:9曲面型ウルトラワイドモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

USB Type-C™対応 34インチ3440×1440 21:9曲面型ウルトラワイドモニター

34WR55QK-B

USB Type-C™対応 34インチ3440×1440 21:9曲面型ウルトラワイドモニター

LG UltraWide Monitor Curved.

ディスプレイ

34インチ 3440×1440  曲面型

sRGB 99% （標準値）

HDR10対応

接続性

USB Type-C対応（USB PD最大65W)

HDMI×2

DisplayPort 1.4

快適な作業領域

エルゴノミックスタンド

ブルーライト低減モード

フリッカーセーフ

ピクチャーバイピクチャー（PBP）

*画像はイメージです。

21:9 WQHD（3440 x 1440）曲面型（1800R）

さまざまな場面で活躍

大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。

"アニメーションは、21:9のアスペクト比表示のおかげで、より多くのコンテンツを一度に画面に表示できることを示しています。 "

*画像はイメージです。

ピクチャーバイピクチャー（PBP）

プロフェッショナルな作業環境

2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720×1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。

このモニターでは、ピクチャーバイピクチャー機能を使用して2台のコンピューターから複数のコンテンツを表示できるため、作業を効率的に処理するのに役立ちます。

*画像はイメージです。

LG Switchアプリ

より効率的な
作業環境を提供

より効率的で高い利便性を提供します｡本来は､モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定､画面上のウィンドウの並列､ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。

*画像はイメージです。
*最新のLG Switchアプリをダウンロードするには https://www.lg.com/jp/support/ にアクセスしてください。

HDR10対応 / sRGB 99% (標準値) 

没入感あふれる映像体験

HDR(ハイダイナミックレンジ)の中でもっとも普及しているHDR10に対応。従来の映像より繊細な諧調表現とリアリティを増した色彩に加え、より正確な色再現度(sRGB 99%(標準値)カバー)で映像を楽しめます。

また、21:9 LG UltraWideはシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、臨場感を演出する曲面型の画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。

*画像はイメージです。

*明るさ:300㏅/㎡(標準値)、色域:sRGB 99%(標準値)。

USB Type-C™

ケーブル1本で映像・音声入力、
データ転送、充電

映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大65W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。

USB Type-C™ポートを介した簡単な制御と接続。

*正常動作には、同梱のUSB Type-C™ケーブルでモニターのUSB Type-C™ポートに接続することをおすすめします。 *ご利用のPCによっては正常に動作しない場合があります。 *画像はイメージです。

マルチポート

便利なインターフェース

既存のデバイスに対応してなめらかなディスプレイを実現するUSB Type-C™、DisplayPort、HDMI、USB（Downstream3.0）と、ハードウェアの接続性をサポートするヘッドホン出力ポートを搭載したモニターです。

  • USB Type-Cアイコン。

    USB Type-C™

  • USBダウンストリームアイコン。

    2 × USB 3.0
    ダウンストリーム

  • HDMIアイコン。

    2 × HDMI

  • DisplayPortアイコン。

    DisplayPort

*USB Type-C™とHDMIケーブルが同梱されています（DisplayPortケーブルは含まれません）。

人間工学に基づくデザイン

手軽な設置、快適な使用感

ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドは高さ調整とチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適に視聴を楽しめます。

3辺の事実上フレームレスのピクトグラム。

三辺
フレームレス

ワンクリックスタンドのピクトグラム。

ワンクリック
スタンド

高さのピクトグラム。

高さ調整

110mm

チルトのピクトグラム。

チルト角度

-5〜20˚

モニターの3辺の事実上ベゼルレスデザイン、ワンクリックスタンド、高さとチルトを示す画像。

*画像はイメージです。

目に優しく

ブルーライト低減モード

ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減します。

フリッカーセーフ

画面上の目に見えないちらつきを軽減し、目の疲れを軽減するのに役立ちます。長時間の作業もより快適になります。

*画像はイメージです。

製品仕様

製品概要
製品型番
34WR55QK-B		製品シリーズ
LG UltraWide™ Monitor		JAN CODE
49-89027-028739		 

ディスプレイ
画面サイズ
34インチ		アスペクト比
21:9		パネルタイプ
VA		表面処理
アンチグレア
有効表示領域(幅×高さ)
797×334(mm)		解像度
3440×1440		画素ピッチ
0.2318×0.2318(mm)		表示色
約1,677万色
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)		輝度(標準値)
300cd/㎡		コントラスト比
3,000:1		応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
色域
sRGB 99%		   

垂直走査周波数
HDMI
48-100Hz		DisplayPort
48-100Hz		USB Type-C™
48-100Hz		 

出入力端子
HDMI入力
2		DisplayPort入力
1(Ver.1.4)		USB Type-C™
1		USBダウンストリーム
2(USB 3.0)
ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1		   

USB Type-C機能
DisplayPort Alternate Mode
USB Power Delivery
65W		データ転送
 

機能
HDR
○(HDR10)		HDCP
○(HDCP2.2)		フリッカーセーフ
ブルーライト低減モード
色覚調整
Smart Energy Saving
Super Resolution+
工場出荷時キャリブレーション済
ピクチャーバイピクチャー
○(2PBP)		DAS Mode
ブラックスタビライザー
LG Switch
Dual Controller
   

筐体仕様
OSD操作
OSDジョイスティック		チルト角度
前：-5ﾟ～後：20ﾟ		スイベル角度
-		高さ調整
110mm
ピボット
-		マウント規格
100×100(mm)		  

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
セット(スタンド付き)
809 × 458～568 × 260		セット(スタンドなし)
809 × 359 × 92		梱包時
986 × 524 × 212		 

重量（kg）
セット(スタンド付き)
6.9		セット(スタンドなし)
5		梱包時
10.3		 

電源
電源入力
100-240V,50/60Hz		消費電力(オンモード)
38.4W		待機時
0.5W		オフ時
0.3W

アクセサリー
電源コード
○(1.5m)		AC-DC アダプター
HDMIケーブル
○(1.8m)		USB Type-Cケーブル
○(1.8m)
クイックセットアップガイド
保証書
  

安全規格
ROHS指令
J-Moss
VCCI
クラスB		PSE (調整中)
UL(cUL)
FCC-B
CE
ROHS指令

保証
3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む		無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。		  
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